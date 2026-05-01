'사모안 전사' 투이바사, 지옥의 6연패 끊어낼까?

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타이 투이바사의 가장 큰 무기는 엄청난 완력에서 나오는 타격 파워다.UFC 제공
UFC 헤비급에서 활약중인 '뱀뱀' 타이 투이바사(33, 호주)가 홈에서 6연패 탈출을 노린다. 오는 5월 2일 호주 웨스턴오스트레일리아 퍼스 RAC 아레나서 있을 UFC Fight Night 275 '델라 마달레나 vs 프라치스'대회가 그 무대로 상대는 루이 서덜랜드(32, 스코틀랜드), UFC 입성후 2전 2패중인 약체다.
투이바사 입장에서는 더 이상 내려갈 곳도 없다. 한때 타이틀 도전자 후보로까지 거론됐던 그가 이제는 방출 위기라는 냉혹한 현실 앞에 서 있다. 이번 경기는 단순한 복귀전이 아니라, UFC에서의 생존 여부가 걸린 한판이다. 서덜랜드마저 이기지 못한다면 주최 측의 인내심도 바닥이 날지 모른다.
투이바사는 UFC 헤비급에서 '흥행형 파이터'로 통한다. KO를 노리는 저돌적인 스타일, 경기 후 관중과 함께하는 '슈이(shoey)' 세리머니, 그리고 거침없는 캐릭터는 그를 단숨에 팬 친화적인 스타로 만들었다. 실제로 그는 한때 5연승을 기록하며 톱5 진입에 성공, 차기 타이틀 경쟁자 후보군으로까지 이름을 올린 바 있다.
그러나 상승세는 오래가지 못했다. 강자들과의 연전 속에서 약점이 드러났고, 결과는 냉정했다. 연패가 길어지면서 그는 어느새 6연패라는 깊은 부진에 빠졌다. 특히 최근 경기들에서는 단순한 패배를 넘어 경기 내용에서도 경쟁력이 떨어진다는 혹평이 이어졌다.
일반적으로 UFC에서 2~3연패만으로도 방출이 결정되는 사례는 적지 않다. 그런 점에서 투이바사의 현재 위치는 이례적이다. 물론 한때 잠깐 방출되기는 했지만 그의 캐릭터를 아깝게 여긴 주최측은 바로 다시 불러들였다. 그가 여전히 기회를 얻고 있는 이유는 분명하다. 여전히 '팔리는 선수'이기 때문이다.
하지만 흥행성만으로 버틸 수 있는 시간에는 한계가 있다. 이번 경기에서 또다시 패한다면, UFC가 더 이상 그를 보호할 명분은 사라질 가능성이 크다. 반대로 승리를 거둘 경우, 그는 최소한 "아직 끝나지 않았다"는 신호를 보낼 수 있다.
한 방의 위력은 여전…문제는 '읽힌 전술'
투이바사의 가장 큰 무기는 여전히 타격이다. 헤비급에서도 손꼽히는 파괴력을 지닌 그의 펀치는 언제든 경기를 끝낼 수 있는 위협적인 카드다. 실제로 그의 커리어 하이라이트 대부분은 화끈한 KO 장면으로 채워져 있다.
문제는 그 강점이 이제는 약점과 맞닿아 있다는 점이다. 최근 상대들은 투이바사의 단순한 공격 패턴을 철저히 분석해 대응하고 있다. 거리 조절을 통해 그의 타격 범위를 벗어나거나, 클린치와 그래플링으로 흐름을 끊고, 라운드를 길게 끌고 가는 전략이 반복적으로 성공했다. 즉, 과거에는 '압도적인 무기'였던 공격성이 이제는 '예측 가능한 패턴'으로 변해버린 셈이다.
이번 경기에서 관건은 변화다. 단순히 난타전을 유도하는 기존 방식에서 벗어나, 보다 계산된 접근과 체력 관리, 그리고 최소한의 방어 안정성을 보여줄 수 있는지가 핵심이다. 만약 또다시 초반부터 무리한 난타전에 의존한다면, 결과는 반복될 가능성이 높다.
그럼에도 불구하고 헤비급이라는 체급 특성은 변수로 남는다. 단 한 번의 클린 히트가 승부를 끝낼 수 있는 만큼, 투이바사에게는 여전히 '역전의 카드'가 존재한다. 문제는 그것이 계획된 공격이 될지, 아니면 마지막 의존처에 불과할지다.