호주 국립공원에서 마주친 살인마, 그녀는 살아남을 수 있을까

연인 사이이자 등반 파트너인 샤샤와 토미는 노르웨이 트롤의 벽을 맨손으로 정복하려 한다. 지금까지 무사히 성공했던 것처럼 말이다. 하지만 날씨가 따라주지 않고, 토미는 뭔가 느낌이 좋지 않다. 샤샤는 '죽기밖에 더 하겠어?'라고 생각하며 밀어붙인다. 그렇게 토미는 죽고 샤샤만 살아남는다.
6개월 후, 슬픔을 간직한 채 호주의 완다라 국립공원에 온 샤샤는 이것저것 물건을 사려 한다. 하지만 불순해 보이는 사냥꾼 무리가 그녀의 앞을 가로막는다. 그때 나타난 한 남자가 그들을 쫓아낸다. 갈 길을 가던 샤샤는 익사이팅 스포츠를 즐기며 슬픔을 이겨 보려 한다. 다음 날, 가방이 사라졌다는 사실을 알게 되고 그 안에 중요한 물품이 들어 있어 이를 찾으러 나선다.
우연히 다시 만난 그 남자, 자신을 벤이라고 소개한 그는 처음엔 친절하게 대하지만 이내 본색을 드러낸다. 자신이 살인마라는 사실을 밝히고, 도망치는 샤샤를 뒤쫓는다. 그는 사람을 사냥하는 사냥꾼이었던 것. 과연 샤샤는 그의 마수에서 벗어날 수 있을까?