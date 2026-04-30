호주 국립공원에서 마주친 살인마, 그녀는 살아남을 수 있을까

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 영화 <정점>의 한 장면.발타자르 코르마쿠르는 <콘트라밴드> <투 건스> 등으로 묵직한 액션을 선보인 한편 <에베레스트> <어드리프트> 등을 통해 자연을 다루는 데 일가견을 보여 준 감독이다. 그가 이번에 선보인 작품은 액션과 자연을 결합한 생존 게임, 넷플릭스 오리지널 영화 <정점>이다. 살인마의 타깃이 된 주인공이 호주의 광활한 자연 속을 누비며 살아남으려 한다는 설정은 충분히 흥미롭다.여기에 주인공이 샤를리즈 테론이다. 대역 없이 고난도의 액션을 소화하는 배우인 만큼 보는 재미가 상당하다. <올드 가드> 시리즈에 이어 그녀 특유의 액션을 다시 즐길 수 있다. 태런 에저튼이 그녀를 쫓는 살인마로 등장하는 것도 색다른 조합이다.제목 'APEX'는 정점 또는 꼭대기를 의미한다. 샤샤가 '트롤의 벽' 사고 트라우마를 극복하고 다시 꼭대기, 즉 정점에 오르려는 과정을 상징하는 듯하다. 한편 'APEX PREDATOR'는 최상위 포식자를 뜻하는데, 영화는 자연보다 더 잔혹한 존재가 인간임을 드러낸다. 샤샤는 자연보다도 인간 사냥꾼 벤에게서 더 큰 공포를 느낀다.그럼에도 샤샤는 극한의 상황 속에서도 이성을 잃지 않고 과거를 밀어두며 현실을 직시한다. 그렇게 생존을 이어 간다. 하지만 정작 영화는 이 지점에서 방향을 다소 잃는다. '생존 서바이벌'이라는 콘셉트 안에서 액션과 스릴러 사이의 균형을 명확히 잡지 못했기 때문이다. 결국 두 가지를 모두 잡으려다 어느 쪽도 완전히 살리지 못한 것이다.