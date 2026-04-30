사이트 전체보기
김형욱의 넷플릭스 오리지널 리뷰 호주 국립공원에서 마주친 살인마, 그녀는 살아남을 수 있을까

호주 국립공원에서 마주친 살인마, 그녀는 살아남을 수 있을까

[넷플릭스 오리지널 리뷰] <정점>

김형욱(singenv)
26.04.30 16:18최종업데이트26.04.30 16:18
연인 사이이자 등반 파트너인 샤샤와 토미는 노르웨이 트롤의 벽을 맨손으로 정복하려 한다. 지금까지 무사히 성공했던 것처럼 말이다. 하지만 날씨가 따라주지 않고, 토미는 뭔가 느낌이 좋지 않다. 샤샤는 '죽기밖에 더 하겠어?'라고 생각하며 밀어붙인다. 그렇게 토미는 죽고 샤샤만 살아남는다.

6개월 후, 슬픔을 간직한 채 호주의 완다라 국립공원에 온 샤샤는 이것저것 물건을 사려 한다. 하지만 불순해 보이는 사냥꾼 무리가 그녀의 앞을 가로막는다. 그때 나타난 한 남자가 그들을 쫓아낸다. 갈 길을 가던 샤샤는 익사이팅 스포츠를 즐기며 슬픔을 이겨 보려 한다. 다음 날, 가방이 사라졌다는 사실을 알게 되고 그 안에 중요한 물품이 들어 있어 이를 찾으러 나선다.

우연히 다시 만난 그 남자, 자신을 벤이라고 소개한 그는 처음엔 친절하게 대하지만 이내 본색을 드러낸다. 자신이 살인마라는 사실을 밝히고, 도망치는 샤샤를 뒤쫓는다. 그는 사람을 사냥하는 사냥꾼이었던 것. 과연 샤샤는 그의 마수에서 벗어날 수 있을까?

넷플릭스 오리지널 영화 <정점>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <정점>의 한 장면.넷플릭스

인간이라는 최상위 포식자

발타자르 코르마쿠르는 <콘트라밴드> <투 건스> 등으로 묵직한 액션을 선보인 한편 <에베레스트> <어드리프트> 등을 통해 자연을 다루는 데 일가견을 보여 준 감독이다. 그가 이번에 선보인 작품은 액션과 자연을 결합한 생존 게임, 넷플릭스 오리지널 영화 <정점>이다. 살인마의 타깃이 된 주인공이 호주의 광활한 자연 속을 누비며 살아남으려 한다는 설정은 충분히 흥미롭다.

여기에 주인공이 샤를리즈 테론이다. 대역 없이 고난도의 액션을 소화하는 배우인 만큼 보는 재미가 상당하다. <올드 가드> 시리즈에 이어 그녀 특유의 액션을 다시 즐길 수 있다. 태런 에저튼이 그녀를 쫓는 살인마로 등장하는 것도 색다른 조합이다.

제목 'APEX'는 정점 또는 꼭대기를 의미한다. 샤샤가 '트롤의 벽' 사고 트라우마를 극복하고 다시 꼭대기, 즉 정점에 오르려는 과정을 상징하는 듯하다. 한편 'APEX PREDATOR'는 최상위 포식자를 뜻하는데, 영화는 자연보다 더 잔혹한 존재가 인간임을 드러낸다. 샤샤는 자연보다도 인간 사냥꾼 벤에게서 더 큰 공포를 느낀다.

그럼에도 샤샤는 극한의 상황 속에서도 이성을 잃지 않고 과거를 밀어두며 현실을 직시한다. 그렇게 생존을 이어 간다. 하지만 정작 영화는 이 지점에서 방향을 다소 잃는다. '생존 서바이벌'이라는 콘셉트 안에서 액션과 스릴러 사이의 균형을 명확히 잡지 못했기 때문이다. 결국 두 가지를 모두 잡으려다 어느 쪽도 완전히 살리지 못한 것이다.

넷플릭스 오리지널 영화 <정점>의 한 장면.
넷플릭스 오리지널 영화 <정점>의 한 장면.넷플릭스

액션과 스릴러 사이, 살아남기 위한 싸움

그래도 영화가 더 힘을 준 부분은 '액션'이다. 샤를리즈 테론을 중심으로 한 맨몸 액션은 확실한 몰입감을 준다. 험난한 호주 오지의 산과 숲, 물을 넘나드는 장면들은 긴장감을 극대화한다. 그녀의 존재만으로도 영화의 중심이 단단히 유지된다.

태런 에저튼은 광기 어린 연기로 스릴러의 축을 담당한다. 다만 그의 서사는 다소 절제된 방식으로 풀리는데 강렬함이 부족하다. 벤이 샤샤를 더욱 극한으로 몰아붙였다면 긴장감은 훨씬 더 극대화되었을 것이다.

인간의 사투는 계속된다. 자신과 싸우고, 타인과 싸우고, 자연과 싸운다. 무엇이 더 어렵고 쉬운지는 상황에 따라 다르겠지만, 자신을 이기지 못하면 아무것도 할 수 없다. 타인을 이기지 못하면 도태되고, 자연을 이기지 못하면 생존 자체가 위태롭다.

샤샤는 인생을 뒤흔든 파고를 결국 넘어섰을까. 트라우마를 극복하고, 살인마에게서 살아남고, 야생에서 생존했을까. 그랬을 것이라 믿으면서도, 인간의 삶이 얼마나 고된지 다시금 실감하게 된다. 누구나 저마다의 싸움을 이어 가고 있기 때문이다.

넷플릭스 오리지널 영화 <정점> 포스터.
넷플릭스 오리지널 영화 <정점> 포스터.넷플릭스
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
정점 샤를리즈테론 액션스릴러 살인마 트라우마

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

이 기자의 최신기사 스타 배우의 사적인 영상, 그는 사과를 시작했다