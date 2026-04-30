WKBL FA 시장 개막, 박지수-강이슬 행선지는?

KB 스타즈의 3번째 우승으로 끝난 여자프로농구가 본격적인 비시즌에 돌입한다.
한국여자농구연맹은 30일 보도자료를 통해 이번 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 10명의 FA 선수를 공시했다. 데뷔 후 첫 FA권리를 행사하는 1차 FA 대상자 3명(조수아, 이윤미, 이채은)은 5월1일부터 10일까지 원 소속구단과 우선 협상을 한 후 11일부터 타 구단과 협상할 수 있고 2차 FA 대상자 7명(윤예빈, 김진영, 이혜미, 김예진, 강이슬, 김민정, 박지수)은 5월1일부터 곧바로 모든 구단과 협상을 할 수 있다.
이번 FA시장에는 이번 시즌 커리어 5번째 정규리그 MVP를 수상한 '국보센터' 박지수와 9번째 3점슛 여왕에 등극한 '스테판 이슬' 강이슬이 최대어로 꼽힌다. 한편 삼성생명 블루밍스의 배혜윤과 김단비, WKBL 역대 최다득점 기록(8476득점) 보유자 김정은(부천 하나은행), 이번 시즌 부상으로 1경기도 뛰지 못하다가 지난 3월27일 은퇴식을 한 KB의 염윤아는 FA를 신청하지 않고 선수 생활을 마감한다.
박지수를 얻는 팀, 천하(?)를 얻을 것이다