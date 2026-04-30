WKBL FA 시장 개막, 박지수-강이슬 행선지는?

한국여자농구연맹

지난 세 시즌 동안 부상으로 고전했던 윤예빈은 FA를 앞둔 이번 시즌 26경기에 출전하며 건강을 증명했다.이번 FA시장에서 영입과 함께 팀 전력을 대폭 끌어올릴 수 있을 정도의 '거물급 선수'는 KB의 원투펀치 박지수와 강이슬 밖에 없다. 하지만 이번 FA시장에는 박지수, 강이슬 외에도 팀 전력에 큰 도움이 될 수 있는 알짜배기 선수들이 대거 포진돼 있다. 대표적인 선수가 이번 시즌을 통해 리그에서 가장 비약적인 발전을 이룬 선수라는 평가를 받으며 생애 첫 FA 자격을 얻은 KB의 가드 이채은이다.입단 초기만 해도 삼성생명 가드 이주연의 동생으로만 알려졌던 이채은은 지난 시즌까지 한 번도 평균득점 3점, 3점슛 성공률 30%를 넘긴 적이 없었던 무명 선수였다. 하지만 이채은은 프로 6년 차였던 이번 시즌 정규리그 30경기에서 27분14초를 소화하며 8.4득점2.9리바운드1.3스틸(4위)3점슛 성공률 38.6%(1위)의 성적으로 KB의 주력 선수로 맹활약했고 이번 FA시장에서 '다크호스'로 급부상했다.온양여고 출신의 조수아는 2020-2021 시즌 신인 드래프트 전체 2순위로 삼성생명에 입단했지만 2023-2024 시즌까지 코트보다는 벤치를 달구는 시간이 더 많았다. 하지만 신이슬(신한은행 에스버드)이 이적한 지난 시즌 데뷔 후 처음으로 20분이 넘는 출전 시간을 기록한 조수아는 6.1득점2.9리바운드3점슛 성공률 32.9%를 기록하며 식스우먼상을 수상했고 이번 시즌이 끝난 후 처음으로 FA 자격을 얻었다.2019-2020 시즌 스틸 1위(2.6개)를 기록하며 WKBL 최고의 '수비 스페셜리스트'로 활약한 윤예빈삼성생명)은 무릎 부상으로 고전하면서 2022-2023 시즌부터 지난 시즌까지 세 시즌 동안 단 12경기 밖에 출전하지 못했다. 하지만 윤예빈은 이번 시즌 26경기에서 5.1득점3.5리바운드1.0스틸을 기록하며 포지션 대비 최고의 신장(180cm)에서 나오는 건재한 수비를 보여준 만큼 FA시장에서 많은 관심을 받을 것으로 전망된다.최근 4시즌 동안 신한은행에서 활약했던 김진영은 통산 자유투 성공률이 46.4%에 불과할 정도로 슛에 기복이 있고 포워드라는 포지션을 고려하면 신장(177cm)도 큰 편은 아니다. 하지만 김진영은 이번 시즌 29경기에서 6.2득점5.6리바운드를 기록할 정도로 코트에서의 투쟁심은 김소니아(BNK)와 1,2위를 다툴 정도로 뛰어나다. 경기 분위기를 바꿀 '에너자이저'가 필요한 팀에선 충분히 탐 낼 만한 선수라는 뜻이다.