김도영을 4번에 묶어둘 것인가... KIA 타선의 딜레마

KIA 타이거즈

김도영의 최대 장점은 어느 타순에 가져다 놓아도 역할을 해내는 '범용성'이다.프로야구 KIA 타이거즈 간판스타 김도영(23, 우투우타)을 둘러싼 '4번 타순' 논쟁이 팬들 사이에서 뜨겁다. 단순한 팬덤 차원을 넘어, 실제 경기 데이터와 흐름을 화두로 놓고 갑론을박이 치열한 분위기다.김도영은 현재 낮은 타율(0.245)에도 불구하고 리그 정상급 장타력(홈런 1위, 타점 2위)을 과시하며 팀 공격의 주축으로 활약하고 있지만, 동시에 그의 타석이 제대로 활용되고 있는지에 대해서는 물음표가 붙는다. 본래 그는 1번 혹은 2번에서 활약했으나 올시즌 이범호 감독은 4번으로 주로 활용중이다.김도영이 지난 시즌 햄스트링 부상으로 고생하며 현재는 주루플레이를 자제하고 있다는 점과 팀내 마땅한 4번 자원이 안 보인다는 이유가 겹친 것이다. 하지만 여전히 김도영과 4번은 아직까지는 어색한 것이 사실이며 일각에서는 타순 변경의 필요성도 제기되고 있다.직전 경기에서 터진 홈런 역시 이러한 논쟁을 상징적으로 보여준다. 주자가 없는 비교적 부담이 덜한 상황에서 승부가 들어왔고, 이를 놓치지 않고 장타로 연결했다. 이는 김도영의 능력을 입증하는 장면이었지만, 역설적으로 "왜 이런 공이 평소에는 잘 들어오지 않는가"라는 의문도 더불어 쏟아졌다.즉, 김도영은 중심타선에서도 충분히 잘하고 있지만, 그 성과가 타순 구조 속에서 최대치로 발휘되고 있는지는 별개의 문제라는 지적이다. 어찌보면 보통의 중심타자보다도 기대치가 훨씬 큰 김도영이기에 나올 수 있는 논쟁이라고 볼 수 있다.현재 김도영의 타석에서 가장 두드러지는 특징은 상대 배터리의 노골적인 '승부 회피'다. 스트라이크존을 벗어나는 공 위주로 피칭을 가져가며, 사실상 "볼넷을 줘도 괜찮다"는 식의 접근이 이어지고 있다. 매 경기 대부분 타석이 정면 승부가 아닌 '걸러지는 타석'으로 진행되고 있다는 평가도 나온다.경기 후반으로 갈수록 이러한 경향은 더욱 뚜렷해진다. 직구 승부가 거의 사라지고, 변화구 위주의 유인구나 존 외곽을 집요하게 파고드는 투구가 이어진다. 경기를 중계하던 아나운서 역시 "김도영에게는 어지간해서 좋은 공을 주지 않는다"는 표현을 사용할 정도로 상황은 명확하다.이는 단순한 일시적 현상이 아니라, 상대 팀들이 김도영을 어떻게 분석하고 대응하고 있는지를 보여주는 단적인 사례다. 현재 그는 어떤 공이든 대처해서 결과를 만들어내던 2024시즌과 달리 큰 스윙을 공격적으로 가져가는지라 정면승부보다는 유인구 위주로 볼배합이 들어갈 수밖에 없다.문제는 이러한 흐름이 4번 타순이라는 자리와 맞물리면서 더욱 극대화된다는 점이다. 4번 타자는 본래 팀 공격의 핵심으로, 투수들이 위험을 감수하고 승부해야 하는 위치다. 그러나 뒤 타자의 위협도가 상대적으로 낮다고 판단될 경우, 투수는 굳이 김도영과 정면 승부를 할 이유가 없다.결과적으로 김도영은 타격 기회를 충분히 확보하지 못한 채 출루 혹은 삼진 사이에서 제한된 선택지만 강요받게 된다.