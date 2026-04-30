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김도영을 4번에 묶어둘 것인가... KIA 타선의 딜레마

김도영을 4번에 묶어둘 것인가... KIA 타선의 딜레마

타순 조정 vs. 접근법 변화, 해답은 어디에

김종수(oetet)
26.04.30 13:23최종업데이트26.04.30 13:23
김도영의 최대 장점은 어느 타순에 가져다 놓아도 역할을 해내는 '범용성'이다.
김도영의 최대 장점은 어느 타순에 가져다 놓아도 역할을 해내는 '범용성'이다.KIA 타이거즈

프로야구 KIA 타이거즈 간판스타 김도영(23, 우투우타)을 둘러싼 '4번 타순' 논쟁이 팬들 사이에서 뜨겁다. 단순한 팬덤 차원을 넘어, 실제 경기 데이터와 흐름을 화두로 놓고 갑론을박이 치열한 분위기다.

김도영은 현재 낮은 타율(0.245)에도 불구하고 리그 정상급 장타력(홈런 1위, 타점 2위)을 과시하며 팀 공격의 주축으로 활약하고 있지만, 동시에 그의 타석이 제대로 활용되고 있는지에 대해서는 물음표가 붙는다. 본래 그는 1번 혹은 2번에서 활약했으나 올시즌 이범호 감독은 4번으로 주로 활용중이다.

김도영이 지난 시즌 햄스트링 부상으로 고생하며 현재는 주루플레이를 자제하고 있다는 점과 팀내 마땅한 4번 자원이 안 보인다는 이유가 겹친 것이다. 하지만 여전히 김도영과 4번은 아직까지는 어색한 것이 사실이며 일각에서는 타순 변경의 필요성도 제기되고 있다.

직전 경기에서 터진 홈런 역시 이러한 논쟁을 상징적으로 보여준다. 주자가 없는 비교적 부담이 덜한 상황에서 승부가 들어왔고, 이를 놓치지 않고 장타로 연결했다. 이는 김도영의 능력을 입증하는 장면이었지만, 역설적으로 "왜 이런 공이 평소에는 잘 들어오지 않는가"라는 의문도 더불어 쏟아졌다.

즉, 김도영은 중심타선에서도 충분히 잘하고 있지만, 그 성과가 타순 구조 속에서 최대치로 발휘되고 있는지는 별개의 문제라는 지적이다. 어찌보면 보통의 중심타자보다도 기대치가 훨씬 큰 김도영이기에 나올 수 있는 논쟁이라고 볼 수 있다.

잦아진 승부 회피, 4번 타자의 역설

현재 김도영의 타석에서 가장 두드러지는 특징은 상대 배터리의 노골적인 '승부 회피'다. 스트라이크존을 벗어나는 공 위주로 피칭을 가져가며, 사실상 "볼넷을 줘도 괜찮다"는 식의 접근이 이어지고 있다. 매 경기 대부분 타석이 정면 승부가 아닌 '걸러지는 타석'으로 진행되고 있다는 평가도 나온다.

경기 후반으로 갈수록 이러한 경향은 더욱 뚜렷해진다. 직구 승부가 거의 사라지고, 변화구 위주의 유인구나 존 외곽을 집요하게 파고드는 투구가 이어진다. 경기를 중계하던 아나운서 역시 "김도영에게는 어지간해서 좋은 공을 주지 않는다"는 표현을 사용할 정도로 상황은 명확하다.

이는 단순한 일시적 현상이 아니라, 상대 팀들이 김도영을 어떻게 분석하고 대응하고 있는지를 보여주는 단적인 사례다. 현재 그는 어떤 공이든 대처해서 결과를 만들어내던 2024시즌과 달리 큰 스윙을 공격적으로 가져가는지라 정면승부보다는 유인구 위주로 볼배합이 들어갈 수밖에 없다.

문제는 이러한 흐름이 4번 타순이라는 자리와 맞물리면서 더욱 극대화된다는 점이다. 4번 타자는 본래 팀 공격의 핵심으로, 투수들이 위험을 감수하고 승부해야 하는 위치다. 그러나 뒤 타자의 위협도가 상대적으로 낮다고 판단될 경우, 투수는 굳이 김도영과 정면 승부를 할 이유가 없다.

결과적으로 김도영은 타격 기회를 충분히 확보하지 못한 채 출루 혹은 삼진 사이에서 제한된 선택지만 강요받게 된다.

홈런 1위, 타점 2위를 달리면서도 '부진하다'는 평가를 받는 선수는 김도영 밖에 없다.
홈런 1위, 타점 2위를 달리면서도 '부진하다'는 평가를 받는 선수는 김도영 밖에 없다.KIA 타이거즈

우산효과의 부재? 타선 구조가 만든 딜레마

이 논쟁의 핵심에는 '우산효과 부재' 문제가 자리 잡고 있다. 현재 김도영 뒤를 받치는 타자로 나성범(37, 좌투좌타)이 배치되는 경우가 많지만, 상대 투수들이 체감하는 위협도 측면에서는 김도영과의 간극이 존재한다는 평가가 적지 않다.

나성범 역시 충분히 검증된 강타자이지만, 문제는 최근 흐름과 컨디션만 놓고 봤을 때 상대 배터리에게 김도영만큼의 부담을 주지 못하고 있다는 평가다. 실제로 나성범은 타율 0.267, 홈런 4개로 부진이 이어지고 있다.

KIA가 우승을 차지했던 2024 시즌을 돌아보면, 문제의 해답은 보다 분명해진다. 당시 김도영 뒤에는 최형우(42, 우투좌타)라는 확실한 강타자가 버티고 있었고, 이는 투수들로 하여금 김도영과의 승부를 피하기 어렵게 만들었다. 즉, 타선 전체의 위협도가 균형을 이루면서 중심 타자의 가치가 극대화되는 구조였다.

하지만 현재는 상황이 다르다. 김도영을 거르더라도 다음 타자와 상대하면 된다는 선택지가 존재하는 순간, 투수는 훨씬 더 편안한 마음으로 승부를 회피할 수 있다. 이는 김도영 개인의 문제가 아니라, 타선 전체 설계의 문제로 이어진다.

실제로 일부에서는 김도영을 2번이나 3번으로 전진 배치해 더 많은 타석과 적극적인 승부를 유도해야 한다는 주장도 제기된다. 김호령, 김선빈 등과의 조합을 통해 타선의 연결성을 높이는 방안 역시 대안으로 거론된다.

김도영 4번 타순 논쟁은 팬들 사이에서 뜨거운 화두다.
김도영 4번 타순 논쟁은 팬들 사이에서 뜨거운 화두다.KIA 타이거즈

'참는 타격'의 가치, 김도영이 선택할 해법

이와 같은 상황에서 김도영 개인의 접근 방식 역시 중요한 변수로 작용한다. 상대가 노골적으로 승부를 피하는 상황에서, 나쁜 공에 무리해서 배트를 내는 것은 오히려 상대 전략에 말려드는 결과를 낳을 수 있다.

타석에서 큰 타구를 노리는 경우가 많아지다 보니 유인구에 반응하는 장면도 자주 포착되는데, 이는 장기적으로 타율과 출루율 양쪽에 부담으로 작용할 가능성이 크다. 오히려 현재 시점에서 필요한 것은 '참는 타격'이다. 볼넷을 통해 출루를 쌓는 것은 결코 소극적인 선택이 아니라, 상대를 압박하는 또 다른 방식이다.

출루율이 높아질수록 투수는 결국 스트라이크존 안으로 공을 던질 수밖에 없고, 이는 자연스럽게 김도영에게 더 많은 장타 기회를 제공하게 된다. 즉, 지금의 상황에서는 '안 치는 것도 공격'이라는 인식 전환이 필요하다는 분석이다.

결국 김도영 4번 논쟁은 단순히 한 선수의 타순 문제를 넘어, 팀 전체 공격 전략과 직결된 사안이다. 현재의 배치는 홈런이라는 결과를 만들어내고 있지만, 동시에 승부 회피와 타선 단절이라는 부작용도 함께 드러내고 있다. 4번 타자로서의 무게감을 유지할 것인지, 아니면 타순을 조정해 더 많은 승부와 기회를 창출할 것인지에 대한 판단이 필요한 시점이다.

시즌은 아직 진행 중이다. 김도영 4번 기용이 팀 공격력의 '최적 타순'이 될지, 혹은 '조정이 필요한 변수'로 남을지는 앞으로의 경기에서 더욱 분명하게 드러날 것이다.

다만 한 가지는 확실하다. 지금의 김도영은 단순한 유망주나 주전 타자를 넘어, 팀 전략 전체를 바꿀 수 있는 '핵심 변수'가 되었고, 그 활용법에 따라 KIA의 시즌 방향 또한 크게 달라질 수 있다는 점이다.

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