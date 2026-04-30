김해 왕세자는 어떻게 10년 공백기를 이겨냈을까

"44년을 사투리를 해왔다. 제가 어느 날 갑자기 사투리를 배운 게 아니다. 저는 늘 해오던 걸 했을 뿐인데, 사람들이 갑자기 좋아해 주시니까 의아하더라. 지나고 나서 보면 10년간 방송이 없었던게 오히려 좋았다는 생각도 들었다. 잃을게 없으니까, 조바심이 없었다. 인기가 없어졌을 때도 10년을 버텼는데, 지금의 인기가 감사한 거지, 다시 그런 10년이 와도 버틸 수 있겠다는 생각이 들었다."
29일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에서는 '김해 왕세자'로 제 2의 전성기를 보내는 코미디언 양상국이 출연했다.
현 영국 국왕 찰스 3세의 젊은 시절을 연상시키는 외모와 화려한 수트 패션으로 등장한 양상국은, 섭외 연락을 받고 나서 "'이제 스타인가?'라는 생각이 들었다"며 너스레를 떨었다.
"저희 같은 입장에서 유퀴즈를 나간다는 것은, 가장 이슈인 분이나 저명인사, 추앙받는 종교인 정도는 되어야 하더라. 예능인으로서 웃기다는 게 아니라, 이 시점에서 '전 국민이 나를 보는구나'라는 생각이 들었다."
찰스 국왕 닮은 꼴, 양상국