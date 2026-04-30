불펜 방화에 무너진 LG... '우승 마무리' 복귀에 2연패 달렸다

LG 트윈스

KT를 상대로 연이틀 난조를 보인 LG 장현식창단 첫 통합 2연패를 목표로 순항하던 디펜딩챔피언팀 LG 트윈스의 뒷문에 비상등이 켜졌다. 리그 최강이라는 평가를 받던 불펜이 경기 후반 승부처에서 속절없이 무너지면서 26일 이후 3경기 연속 역전패를 허용한 것이다. 붙박이 마무리 투수 유영찬의 부상 이탈은 예상 이상으로 치명적이었고 결국 LG 구단 2023 우승 마무리였던 고우석 복귀 카드를 만지작거리고 있다.올시즌 선두를 다투는 kt 위즈와 맞붙은 28~29일 경기는 현재 LG 불펜이 안고 있는 고민과 약점이 적나라하게 드러난 경기였다. 주중 3연전 첫날인 28일엔 아시안쿼터로 영입한 선발 라클란 웰스의 6이닝 무실점 8탈삼진 호투와 타선의 집중력을 앞세워 선취점을 내고 8회초 5-3으로 경기를 뒤집었지만, 필승조가 점수차를 지키지 못하며 연장 접전 끝에 5-6 역전패를 당했다.무엇보다 유영찬을 대신해 집단 마무리로 나선 투수들의 동반 부진이 뼈아팠다. 2-1로 앞선 7회말 등판한 장현식은 승계 주자의 득점을 허용하며 3-2 역전을 허용했고, 5-3으로 앞선 9회말 대체 마무리로 나선 김영우는 제구 난조로 1사 만루 위기를 자초하며 동점의 빌미를 제공했다. 두 선수 모두 150km/h 안팎의 패스트볼을 구사했지만 승부처의 중압감을 이겨내지 못했다.