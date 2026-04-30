전 UFC 헤비급 챔피언과 태권도 국가대표 출신이 격돌하면?

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주니오르 도스 산토스와 로벨리스 데스파이네의 경기는 '보는 재미'만큼은 확실할 것으로 기대되는 매치업이다.넷플릭스
전 UFC 헤비급 챔피언 '시가노(Cigano)' 주니오르 도스 산토스(42, 브라질)가 오랜만에 빅 이벤트에 나선다. 오는 5월 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아 잉글우드 인튜이트 돔에서 있을 '론다 라우지 X 지나 카라노' 대회가 그 무대로 상대는 태권도 국가대표 출신 '더 배드 보이' 로벨리스 데스파이네(37, 쿠바)다.
전성기는 한참 지났지만 오랜만에 도스 산토스가 출전한다는 자체만으로도 관심을 보이는 격투 팬들이 적지 않다. 한때 세계 최고 헤비급 파이터 중 한 명으로 군림했던 빅네임 파이터의 귀환이기 때문이다. '모아이 석상' 케인 벨라스케즈와의 3차례 맞대결은 UFC 헤비급 역사상 최고의 3연전으로 지금도 회자되고 있다.
도스 산토스는 강력한 복싱 능력과 뛰어난 카운터 감각을 앞세워 정상에 올랐고, 한동안 벨라스케즈와 함께 헤비급 무대를 양분했다. 엄청난 핸드 스피드와 피지컬에서 나오는 펀치력, 거기에 스텝도 준수했으며 내구력까지 좋았다. 더불어 체력 또한 탄탄했던지라 경기 막판에도 스피드를 유지하며 경기력을 이어갔다.
아웃 파이팅으로 경기를 풀어 나가다가도 조금의 빈틈만 보이면 삽시간에 파고들어 무시무시한 오버핸드 훅을 적중시켰다. 펀치 위주의 단순한 스타일이었음에도 쟁쟁한 강자들을 제압할 수 있었던 이유다. 펀치가 주무기라 그렇지 킥 옵션이 아예 없는 것도 아니었다. 상대가 펀치에 신경을 쓰는 틈을 타 묵직한 킥도 잘 맞췄다.
맷집왕 마크 헌트를 뒤돌려차기로 KO시킨 경기가 대표적 예다. 하지만 2019년을 기점으로 그의 커리어는 급격한 하락세를 맞았다. 노쇠화와 체력 저하, 그리고 경쟁자들의 세대교체 속에서 점점 밀리기 시작했다.
경기 내용에서도 예전과 같은 날카로움이 사라졌다는 혹평이 이어졌고, 더 이상 상위권에서 경쟁력을 유지하기 어렵다는 시선이 지배적이었다. 결국 그는 4연패 수렁에 빠지며 UFC 무대를 떠나게 된다. 하지만 도스 산토스는 은퇴를 선택하지 않았다. 다양한 무대를 전전하며 선수 생활을 이어갔는데, 2023년에는 호르헤 마스비달이 대표로 있는' Gamebred FC'와 계약을 맺었다.
비록 메이저 단체는 아니었지만, 그는 이곳에서 다시 승리를 쌓아가기 시작했다. 지난해까지 2연승을 기록하며 완전히 경쟁력을 잃지 않았음을 증명했고, 여전히 싸울 수 있는 선수라는 점을 보여줬다.
물론 과거와 같은 퍼포먼스는 이제 기대하기 어렵다. 하지만 40대에 접어든 나이에도 꾸준히 케이지에 오르고 있다는 사실 자체가 그의 투지와 집념을 상징한다. 정상에서 내려온 이후에도 쉽게 포기하지 않는 모습은 베테랑 파이터의 전형적인 생존 방식이라 할 수 있다.