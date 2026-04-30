27년 전 뜨거웠던 청춘들의 영화축제, 왜 지금은 멈췄나

1999년부터 나온 잡지를 2026년에 읽고 있다. 혼자서가 아니다. 동료 비평가와 감독, 배우, 그리고 영화제를 꾸려 가는 이들까지 몇이 모여 함께 읽고 의견을 나눈다. 한국독립영화협회를 통해 모집한 <독립영화> 다시 읽기 모임이다. 이 모임을 제안하고 꾸려가는 이로서 나는 27년 지난 잡지를 읽는 이유가 무엇인지를 돌아본다. 최근 발간된 55호, 그리고 내년 나올 잡지의 편집위원으로 잡지의 정체성과 가능성을 확인하려는 게 우선된 이유였다.
그러나 오늘에 이르러 나는 그보다 중한 이유가 있다고 믿는다. 27년 전 잡지가 다루고 있는 이들과 오늘의 우리(여기 포함되는 게 영화 창작자며 비평가만이 아닌 독립영화에 관심을 가진 독자 일반이라 여긴다) 사이에 같고 다름을 읽어내는 것이 더욱 의미가 깊다고 여긴다. 다시 읽은 잡지와 모임 이야기를 구태여 전하는 까닭이 여기에 있다.
오늘과 달리 글 잘 읽히던 시대, 계간지로 출발한 잡지는 창간 바로 얼마 후인 1999년 가을에 2호가 나왔다. 발간주체인 한독협이 막 닻을 올렸고, 국가 영화정책의 주무부처인 영화진흥위원회가 갓 출범한 때다. 한국 독립영화의 나아갈 길, 또 영진위가 주관하는 여러 지원책의 방향성에 대한 논의가 잡지 가운데 주요하게 담긴 건 그 때문이겠다. 모임에 참석한 이들의 관심 또한 이 두 부문에 주로 닿았다.