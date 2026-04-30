27년 전 뜨거웠던 청춘들의 영화축제, 왜 지금은 멈췄나

▲십만원 비디오 페스티발포스터 십만원비디오페스티발

그들이 걸음을 멈춘 이유



영화제가 멈춘 결정적 계기가 행사의 기반이던 활력연구소의 폐소였단 사실은 주목할 만하다. 좀처럼 후원과 지원을 따내지 못해 가뜩이나 움츠려 있던 행사였다. 2002년 이명박 서울시장 임기가 시작된 뒤엔 영화제를 유지할 수 있는 기초여건조차 마련하기 버거워졌다. 최소원 사무국장이 폐지를 공표한 뒤 "서울시의 일관되지 않고 무성의한 행정에 맞서는 게 힘들었다"고 발언했을 정도다. 여기에 행사를 이어오며 누적된 기획자들의 여력 소진이며 고인 인적풀의 역량적 한계도 문제가 됐다. 놀자고 연 행사가 6년, 17회, 그것도 영화계를 넘어 사회적 파문까지 일으켰으니 충분한 걸까.



읽고 나서 드는 감정은 아쉬움이다. 십만원영화제는 1999년에 일어나 2003년에 끝을 고했다. 한 시절 열정 가득한 젊은이들 사이에 새로운 기류가 되었으나, 뒤 이은 세대에게 지향이며 이정표가 되어주진 못했다. 인터뷰에서 야심차게 선언됐던 목표와 계획들, 이를테면 해외 영화제며 영화인들과의 교류, 주류 문화와 공존하는 생태계 구축 등은 이뤄지지 않았다. 이게 어디 이 영화제 주최측의 문제일까. 어디 그들만의 실패일까. 묻지 않을 수 없다.



프로 기획자가 되겠다는 최소원은 결국 영화계를 떠났다고 했다. 뒤를 이은 비슷한 규모 영화제들에 비해서도 꽤나 성공적이었던 십만원영화제의 노하우는 전해지지 못했다. 그 역할을 이어 지탱하는 행사 또한 자리하고 있다 말하기 어렵다. 그러니까 한국 문화예술계, 독립영화계는 아까운 자산을 상실한 것이다. 그 원인 중 주요한 부분으로 지목된 게 이명박 서울시의 행정, 지원은 못할망정 방해에 가까웠던 무성의한 시정이 자리한단 사실이 개탄스럽다.



상황은 얼마나 나아졌는가를 돌아본다. 오늘의 작은 영화제들은, 또 영화들은 평론가며 기자 한 명을 마주하기 어렵다고 아우성이다. 겨우 마련한 독립영화의 토양 또한 수시로 위협받는다. 지난해 서울시 예산삭감으로 폐지를 실제로 선언했다 겨우 부활한 독립영화쇼케이스와 역시 폐관할 뻔한 오!재미동 사례가 멀리 떨어져 있지 않다. 이미 있는 자산조차 지키지 못하는 우리가 더 나은 미래를 기대할 수 있을까. <독립영화> 2호에 실린 십만원영화제의 아직 타오르던 불꽃을 마주하며 씁쓸함을 느낀 이유다.



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