굳이 왜 지금 돌아왔을까? 런웨이의 앤디와 미란다, 응원하기 어렵네

▲영화 <악마는 프라다를 입는다 2> 스틸컷 월트디즈니 컴퍼니 코리아

'앤디'는 언론인이 꿈을 좇던 사회 초년생에서 커리어의 정점에 선다. 영화는 탐사보도 전문지 <뉴욕 뱅가드>의 베테랑 기자로 상을 받는 시점부터 시작한다. 그는 독립적이고 주체적인 인물로 성장했지만, 하루아침에 해고 통보받는다. 그렇게 런웨이로 복귀한다. 기자 경력을 살려 무너진 <런웨이>의 이미지 회복을 위해 긴급 투입된 구원투수인 셈이다.



일과 사람 모두에게 진심을 다하는 앤디는 특유의 긍정 에너지도 잃지 않았다. 앤디를 상징하는 세룰리안블루 색 상의가 재등장해 반가움을 안긴다. 세룰리안블루는 2000년 팬톤이 올해의 컬러로 선정한 색깔로, 마음을 진정시키는 힘을 지닌 하늘색을 의미한다. <악마는 프라다를 입는다 2> 마지막에 앤디가 입고 나와 전편의 향수를 자극한다.



다만, 왜 20년 만에 이들이 다시 만났는지 영화가 끝날 때까지 찾지 못했다. 달라진 환경 속 레거시 미디어의 위기는 오늘 내일의 일이 아니다. 속편이 조금 더 일찍 나왔다면, 전편의 정체성과 재미 두 마리 토끼를 잡았을지도 모른다.



게다가 자기힘으로 럭셔리 브랜드 디올의 임원까지 올라선 에밀리가 부자 연인의 힘을 빌려 목적을 달성하려는 방식은 눈살을 찌푸리게 한다. 미란다야 그렇다 쳐도 40대 싱글인 앤디마저 재취업에만 목메는 설정 역시 의아하다. 20년의 경력과 인맥을 활용해 직접 회사를 차려볼 시도조차 하지 않기에 안일하다 느껴진다.



전편에 이어 작가, 감독, 배우가 그대로 재회했지만 껍데기만 화려할 뿐이다. 20년 전 사고방식에 머물러 버린 반쪽짜리 서사와 공감력을 잃어버린 얕은 캐릭터는 희미한 향수만 불러일으킨다. '굳이 왜 이제서야 속편으로 돌아왔나'라는 물음만 남았다.



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