굳이 왜 지금 돌아왔을까? 런웨이의 앤디와 미란다, 응원하기 어렵네

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영화 <악마는 프라다를 입는다 2> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
영화 <악마는 프라다를 입는다 2>에서는 전설적인 패션 매거진 <런웨이> 편집장 미란다(메릴 스트립)와 20년 만에 기획 에디터로 돌아온 앤디(앤 해서웨이)가 재회한다. 그사이 에밀리(에밀리 블런트)는 명품 브랜드 디올의 임원이 됐다. 완전히 달라진 미디어 환경과 관계성 사이에서 세 여성은 패션계 주도권을 탈환하기 위한 고군분투한다.
왜 20년 만의 속편인가
<악마는 프라다를 입는다>는 패션 세계의 섬세한 묘사뿐만 아니라, 주체적인 삶을 향한 메시지도 선사해 인기를 끌었다. 20년 만의 속편은 나이와 성별을 떠나 어느 업계라도 공감할 이슈로 확장했다. 전작이 세상 속의 한 개인이 정체성을 찾아가는 모의고사였다면, 속편은 선택의 결과를 마주하는 낯 뜨거운 성적표다.
마치 종이 매체가 퇴물이 된 세상에서 신념을 지키려는 이들의 모습이 마지막 발악처럼 보인다. 20년 전 <런웨이>는 업계를 선도했지만 현재는 다른 위치다. 더 이상 종이 잡지는 팔리지 않고 광고주의 구미에 맞춰 편집권도 박탈당할 위기다. 소셜 미디어와 인플루언서가 주도하고, 자본의 힘에 휩쓸려 하루아침에 일자리를 잃는 상황을 그대로 반영했다.
영화는 현실을 반영하며 비튼다. 패션 업계를 배경으로 하면서도 감원, 해고, 합병이 만연한 후기 자본주의를 풍자했다. 종이매체는 디지털, 다운로드, 스트리밍, 바이럴이 된 시대의 생존을 고민하는 식이다. 기존의 저널리즘과 인쇄매체, 엔터테인먼트는 다른 수익성을 고려해야 하는 상황, 더 이상 예전 방식은 통하지 않는다는 걸 씁쓸하게 깨닫는다.
업계의 지각변동