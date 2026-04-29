홈런보다 값진 볼넷... '307억 부담감' 내려놓은 노시환의 변신

한화이글스

끝내기 밀어내기로 팀 승리를 이끈 한화 노시환한화 이글스의 '307억 원 거포' 노시환이 장타가 아닌 눈야구로 반등의 신호를 보냈다. 4월 중순 이후 열흘 가량 2군 재정비를 거친 뒤 복귀한 노시환은 이전과 비교해 달라진 타석에서의 태도로 팀 승리에 결정적인 기여를 했다.28일 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 주중 3연전 첫 경기, 연장 10회말 2사 만루에 타석에 들어선 노시환은 조급함 없이 끝내기 밀어내기 볼넷을 골라내며 역전 승부에 마침표를 찍었다. 시즌 초반 초대형 계약에 걸맞은 타격을 해야 한다는 부담에 짓눌려 있던 4번 타자가 이제는 상황을 읽고 팀 승리를 위한 최선의 선택을 하게 된 것이다.이날 노시환은 4타수 1안타 1볼넷 2타점을 기록했다. 첫 타석에서 안타를 기록한 노시환은 0-1로 뒤진 4회말 1사 1- 3루에서 중견수 희생플라이로 동점을 만들었고, 연장 10회말에는 상대 투수 이기순의 제구 난조를 침착히 지켜보며 경기를 끝냈다. 비록 홈런은 없었지만 4번 타자에게 요구되는 차분함과 결정력을 보여준 경기였다.