한국이 사랑한 음유 시인, 제이슨 므라즈의 귀환

▲오는 11월 14일 일산 킨텍스홀에서 펼쳐지는 제이슨 므라즈의 내한 공연 엑세스엑스

대한민국의 수많은 가수들과 실용음악과 입시생이 도전했던 노래, '아임 유어스'를 7년 만에 한국에서 라이브로 들을 수 있게 되었다. 베테랑 싱어송라이터 제이슨 므라즈가 오는 11월 일산 킨텍스홀에서 내한 공연을 펼친다.



제이슨 므라즈의 '아임 유어스'는 '한국 방송 연예 11대 불가사의'라는 밈으로 기억되는 곡이기도 하다. 지금처럼 케이 컬쳐(K-Culture)가 전세계적인 위세를 과시하기 전, 해외의 슈퍼스타들이 한국 방송에서 인상적인 순간들을 모아놓은 것이다. 팝스타 어셔가 SBS <인기가요>에 출연해서 대표곡 '예!(Yeah!)'를 불렀을 때, 세계적인 축구 선수 티에리 앙리가 MBC <무한도전>에 출연했던 것이 대표적이다. 이중에는 2006 EBS <스페이스 공감>에 출연한 싱어송라이터 제이슨 므라즈가 미발표곡 '아임 유어스'를 부른 순간 또한 있다.



'아임 유어스'는 훗날 제이슨 므라즈를 대표하는 히트곡이 되었다. 2008년 제이슨 므라즈가 발표한 세 번째 정규 앨범 <위 싱, 위 댄스, 위 스틸 띵스(We Sing, We Dance, We Steal Things)>에 실린 곡이다. 경쾌한 레게 리듬과 따스한 포크 사운드를 섞은 사랑 노래다. 이 곡은 발표 이후 빌보드 핫 100 차트에서 무려 76주간 머물면서 당시 최장 기록을 경신했다. 전세계 여러 국가에서 1위를 차지했고, 빌보드 핫 100 차트에서도 6위까지 올랐다. 스트리밍 시대 이전에 발표된 곡이지만 이후에도 큰 사랑을 받아 지금까지 스포티파이에서 17억 회 이상의 스트리밍 횟수를 기록하기도 했다.



1977년 미국 버지니아주에서 태어난 제이슨 므라즈는 첫 정규 앨범을 발표하기 전부터 라이브 클럽에서 기타를 치고 노래를 부르며 실력을 키워 나갔다. 어쿠스틱한 포크 음악은 물론, 힙합과 록, 레게, 소울 등 다양한 장르를 자신의 음악으로 끌어오는 데에도 능했다. 므라즈는 지금까지 수많은 히트곡을 발표했다. 아임 유어즈는 물론 '럭키(Lucky), '더 레메디(The Remedy)', '긱 인 더 핑크(Geek In The Pink), '아이 원트 기브 업(I Won't Give Up)' 등의 노래로 사랑받았다. 연인 간의 사랑은 물론 치유, 긍정, 환경과 평화의 가치 등 다양한 주제를 노래하며 음유 시인으로 자리 잡았다.



사랑, 그리고 가치를 말하는 아티스트



제이슨 므라즈는 의미있는 행보로도 기억되는 아티스트다. 아보카도 농장의 농부로도 일하고 있는 제이슨 므라즈는 음악 활동을 통해 얻은 수익을 환경 단체에 기부하고, 텀블러 사용을 강조하는 환경 운동가이기도 하다. 일회 용품의 사용을 최소화하며, 투어를 위한 이동 과정에서도 탄소 배출을 최소화한다. 또한 소수자 인권에 대한 목소리를 꾸준히 내온 아티스트이기도 하다. 제이슨 므라즈는 2014년 JTBC 뉴스룸에 출연해 손석희 앵커와의 인터뷰에서 "동성애자들을 '2등 시민' 취급하거나 동등하지 않게 보는 것은 오래된 교육의 소산이거나 관습을 따르는 것일 뿐"이라며 동성혼 지지 의사를 밝히기도 했다.



제이슨 므라즈는 오는 10월 27일 필리핀 마닐라에서 아시아 투어를 시작해 11월 14일 한국에서 일정을 마무리한다. 이번 공연에는 여성 4인조 밴드인 레이닝 제인, 퍼커션 연주자 토카 리베라 등을 중심으로 한 풀 밴드가 동행해 그의 수십년 음악 인생을 회고할 예정이다. 제이슨 므라즈는 오는 5월 8일, 20년 전 자신의 할머니를 위해 녹음한 앨범 <그랜드마스 가스펠 페이버릿스(Grandma's Gospel Favorites)>를 발표한다. 이번 공연은 2026년 11월 14일 오후 7시, 일산 킨텍스에서 개최되며, 공연은 전석 스탠딩으로 진행된다. 티켓 판매는 오는 5월 14일 저녁 7시 공식 예매처인 놀(NOL) 티켓에서 시작될 예정이다.



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