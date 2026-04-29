20년 만에 다시 만난 편집장, 그도 세상도 변했다

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큰사진보기 ▲영화 '악마는 프라다를 입는다2' 월트디즈니컴퍼니코리아

디올, 샤넬 등 럭셔리 브랜드들의 화려한 자태 못지않은 출연진들의 뚜렷한 존재감은 그 어떤 명품 이상의 가치를 영화에 담아냈다. 작품 홍보차 한국을 찾아온 메릴 스트립과 앤 해서웨이뿐만 아니라, '밉상 선배' 에밀리로 돌아온 에밀리 블런트, '키다리 아저씨'처럼 묵묵히 앤디를 응원해 준 나이젤 역의 스탠리 투치 등 핵심 배우들은 설득력 있는 연기로 기대에 부응한다.

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이에 비해 이야기의 밀도는 전작 대비 색깔이 흐려지는 단점도 드러낸다. 일련의 위기와 갈등이 전개되고 이를 봉합하는 방식에서 관객을 충분히 설득하지 못한 채, 지나치게 낙관적인 '할리우드식 엔딩'으로 매듭을 짓는다. 좀 더 현실적인 결말을 기대했던 이들에겐 다소 안이한 선택으로 비칠 수 있는 대목이다.

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그런데도 <악마는 프라다를 입는다 2>는 여전히 관객들이 극장으로 발길을 돌려야 할 당위성을 충분히 담아냈다. 그때를 기억하는 이들에겐 기분 좋은 추억을 안겨주고, 새로운 세대의 관객들에겐 "나라면 이럴 때 어떤 선택을 해야 할까?"라는 고민을 선사한다. 반가움과 아쉬움이 교차하는 속편의 등장은 생존을 걱정하는 요즘 같은 시기에, 각자의 일터에서 묵묵히 자리를 지키는 모든 '앤디'와 '미란다'들에게 그 자체만으로도 응원이 된다. 악마는프라다를입는다2 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 "유튜버가 무슨..." 편견 깨부순 여성 4인조 록그룹의 성장

영화 '악마는 프라다를 입는다2'전작 대비 2편에서 가장 달라진 부분은 시대 변화에 순응할 수밖에 없는 캐릭터들의 변모다. 1편이 신참 앤디의 성장기를 그렸다면, 속편에선 각종 외풍 속에서 버텨야 하는 직장인들의 서사가 전면에 강조된다. '절대권력자' 미란다는 더 이상 예전 같은 방식으로는 조직을 통제할 수 없게 되었다. 특유의 독설은 여전하지만, 이제는 온순한 양처럼 시대 변화에 순응할 수밖에 없는 처지다.마냥 의욕만 앞서고 서툴기만 했던 앤디는 더 이상 그때의 신입 사원이 아니다. 본인의 굳건한 신념을 앞세우며 업계에서 능력을 인정받는 기자로 성장했다. 반면 그녀의 우직한 고집은 또 다른 갈등을 야기하며 2편 속 이야기의 큰 흐름을 만들어낸다. 미란다와 앤디 두 사람 모두 위기에 놓인 잡지와 언론의 현실을 상징적으로 대변하며, 복잡한 선택의 기로에서 고민에 빠진다.더 이상 신문과 잡지가 거대한 담론과 영향력을 만들지 못하는 지금의 시대에 '런웨이'는 생존 및 존재 가치를 스스로 증명해야 한다. <악마는 프라다를 입는다 2>는 반가운 친구와의 재회 못지않게 개개인의 성장과 위기는 물론, 종이 매체 산업의 몰락까지 포괄적으로 다루며 직장인이라면 충분히 납득할 만한 내용을 적절히 담아낸다.일련의 과정은 여전히 빠른 흐름의 BGM과 편집의 힘을 빌려 군더더기 없이 전개된다. 마돈나의 명곡 '보그 VOGUE'와 레이디 가가의 신곡 '런웨이 RUNWAY'가 공존하는 배경음악은 패션이라는 공통분모를 등에 업고 강력한 에너지로 관객들을 유럽 패션쇼 현장 속으로 이끄는 역할을 담당한다.