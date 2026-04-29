20년 만에 다시 만난 편집장, 그도 세상도 변했다

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영화 '악마는 프라다를 입는다2'월트디즈니컴퍼니코리아
전작 대비 2편에서 가장 달라진 부분은 시대 변화에 순응할 수밖에 없는 캐릭터들의 변모다. 1편이 신참 앤디의 성장기를 그렸다면, 속편에선 각종 외풍 속에서 버텨야 하는 직장인들의 서사가 전면에 강조된다. '절대권력자' 미란다는 더 이상 예전 같은 방식으로는 조직을 통제할 수 없게 되었다. 특유의 독설은 여전하지만, 이제는 온순한 양처럼 시대 변화에 순응할 수밖에 없는 처지다.
마냥 의욕만 앞서고 서툴기만 했던 앤디는 더 이상 그때의 신입 사원이 아니다. 본인의 굳건한 신념을 앞세우며 업계에서 능력을 인정받는 기자로 성장했다. 반면 그녀의 우직한 고집은 또 다른 갈등을 야기하며 2편 속 이야기의 큰 흐름을 만들어낸다. 미란다와 앤디 두 사람 모두 위기에 놓인 잡지와 언론의 현실을 상징적으로 대변하며, 복잡한 선택의 기로에서 고민에 빠진다.
더 이상 신문과 잡지가 거대한 담론과 영향력을 만들지 못하는 지금의 시대에 '런웨이'는 생존 및 존재 가치를 스스로 증명해야 한다. <악마는 프라다를 입는다 2>는 반가운 친구와의 재회 못지않게 개개인의 성장과 위기는 물론, 종이 매체 산업의 몰락까지 포괄적으로 다루며 직장인이라면 충분히 납득할 만한 내용을 적절히 담아낸다.
일련의 과정은 여전히 빠른 흐름의 BGM과 편집의 힘을 빌려 군더더기 없이 전개된다. 마돈나의 명곡 '보그 VOGUE'와 레이디 가가의 신곡 '런웨이 RUNWAY'가 공존하는 배경음악은 패션이라는 공통분모를 등에 업고 강력한 에너지로 관객들을 유럽 패션쇼 현장 속으로 이끄는 역할을 담당한다.
명품보다 빛나는 멋진 배우들