'압도적 기량' 한국 여자 배드민턴, 태국 제압하고 우버컵 8강행... 15게임 연속 완승 '쾌거'

압도적 기량이다. 한국 여자 배드민턴팀은 태국을 완벽하게 제압했고, 우버컵 8강으로 향했다.한국 여자 배드민턴팀은 29일 오전 1시 덴마크 호르센스에 자리한 포럼 호르센스에서 열린 '2026 우버컵' D조 3차전에서 태국에 게엠 스코어 5-0 완승을 챙겼다. 이로써 대표팀은 조 1위 자격으로 우버컵 8강 진출에 성공했다.앞서 1·2차전에 나섰던 우리 대표팀은 스페인·불가리아에 게임 스코어 5-0으로 제압하면서 기분 좋은 출발을 보여줬다. 강력함을 선보인 가운데 이번 태국전에서도 이 기세를 이어갔다. 첫 번째 단식 게임에서는 세계 랭킹 1위이자 강력한 1승 카드 안세영(삼성생명)이 출격을 명받았다. 상대는 한때 세계 정상 자리를 유지했던 랏차녹 인타녹.쉽지 않은 상대를 마주했으나 안세영은 흔들리지 않았다. 시작과 함께 2-5로 끌려갔으나 그녀는 드롭샷을 통해 서서히 반격했다. 이후 11점대까지는 치열한 접전을 펼쳤지만, 강점인 스매싱 샷을 확실하게 이용하며 21-15로 기선 제압에 성공했다. 2게임에서도 시작과 함께 5점을 쌓으면서 승기를 일찌감치 잡았고, 기세를 내주지 않으며 21-12로 승리를 따냈다.두 번째는 1 복식. 백하나·이소희 조가 나선 가운데 상대는 하타이팁·나파파콘 퉁카 사탄. 빠르게 점수 차를 벌리면서 승기를 잡은 이들은 헤어핀·스매싱을 자유자재로 사용하면서 1세트를 21-11로 승리했다. 2세트에서도 단 한 번의 리드를 내주지 않는 완벽한 경기 운영을 선보였고, 21-14로 활짝 웃었다.3번째 게임은 2단식이었고, 우리 대표팀은 세계랭킹 17위 김가은을 출격시켰다. 상대는 에이스 폰파위 초추웡(8위). 쉽지 않은 게임이 예상됐고, 1세트에서는 18-21로 무릎을 꿇었다. 하지만, 그녀는 힘을 발휘하기 시작했으며 2게임에서 상대 실수가 이어지면서 21-16으로 승부의 균형을 맞췄다. 3세트에서도 흔들리지 않았고, 21-17로 역전 승리를 맛봤다.승기를 잡은 대표팀은 2 복식에서 김혜정·정나은이 베냐파 아임사르드-수피사란 파유삼프란 조를 상대로 39분 만에 2-0(21-11, 21-9) 승리를 가져왔다. 마지막 주자로 나섰던 심유진(19위)이 수파나다 카테통(13위)에 듀스 접전 끝에 23-21로 웃었고, 기세를 몰아 21-12로 상대 무릎을 꿇리면서 승부를 마무리지었다.주기가 2년마다 오는 이번 대회는 배드민턴 단체전 중 최고 권위를 자랑한다. 남자 단체전은 토마스컵이라 불리며, 여자 단체전은 우버컵으로 불린다. 그야말로 쉽지 않은 대회에서 압도적인 페이스를 선보인 이들은 4년 만에 우승컵 탈환 청신호를 밝혔다.당시 2022년 대회에 나섰던 이들은 안세영이 결승 첫 번째 단식 경기에서 천위페이(중국·4위)에게 패배했지만, 혈투 끝에 마지막 게임에서 심유진이 왕즈이(중국·2위)를 제압하며 2010년 대회 이후 12년 만에 정상에 올라섰다. 하지만, 직전 대회에서 준결승전까지 오르는 기염을 토했으나 세계 최강 중 한 팀인 인도네시아에 무릎을 꿇으면서 2연패가 좌절됐다.2년 전 아픔을 만회하기 위해 우리 대표팀은 시작부터 압도적인 퍼포먼스를 선보이고 있다. 세계 최강 안세영을 필두로 복식에서는 단 1세트도 내주지 않는 강력함을 보여줬고, 단식에서도 마찬가지였다. 김가은이 초추윙에 1게임을 내준 것을 제외하면 30승 1패라는 압도적인 대기록을 작성하며 조 1위로 8강 무대에 당당하게 선착했다.압도적 기세를 선보이고 있는 우리 대표팀의 강력한 우승 경쟁 상대 디펜딩 챔피언 중국도 8강에 오르는 데 성공했다. 세계 최강 중 한 명인 왕즈이가 조별리그에서 흔들리는 모습이 포착됐지만, 복식으로 나선 류성수·탄닝이 완벽한 호흡을 선보이면서 왜 자신들이 우승 후보로 꼽히는 지 확실하게 보여줬다.이에 더해 천위페이와 신예 수원징의 활약도 상당히 인상적이었다. 개인 실력도 인상적이었으나 팀으로 뭉쳐 위기를 헤쳐 나가는 장면은 차후 토너먼트에서 우리 대표팀이 만날 경우, 쉽지 않은 경기가 예상될 거라는 증거였다.한편, 대표팀의 8강 상대는 추첨을 통해 결정되게 된다.