전반 5골+후반 4골 챔피언스리그 대잔치... PSG, 뮌헨 모두 놀랍다

2025-26 UEFA 챔피언스리그 4강 1차전 결과

(4월 29일 오전 4시, 파르크 데 프랭스, 파리)

★ 파리 생 제르맹 5-4 FC 바이에른 뮌헨 [골, 도움 기록 : 흐비차 크바라츠헬리아(23분 57초,도움-데지레 두에), 주앙 네베스(32분 27초,도움-우스만 뎀벨레), 우스만 뎀벨레(45+4분 30초,PK), 흐비차 크바라츠헬리아(55분 32초,도움-아치라프 하키미), 우스만 뎀벨레(57분 57초,도움-데지레 두에) / 해리 케인(16분 53초,PK), 마이클 올리세(40분 43초,도움-알렉산다르 파블로비치), 다요 우파메카노(64분 9초,도움-요주아 키미히), 루이스 디아스(67분 56초,도움-해리 케인)]

◇ 파리 생 제르맹 (4-3-3 감독 : 루이스 엔리케)

FW : 흐비차 크바라츠헬리아(84분↔세니 마율루), 우스만 뎀벨레, 데지레 두에(70분↔브래들리 바르콜라)

MF : 주앙 네베스, 비티냐, 워렌 자이르-에메리(64분↔파비안 루이스)

DF : 누누 멘데스(84분↔뤼카 에르난데스), 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아치라프 하키미

GK : 마트베이 사포노프

◇ FC 바이에른 뮌헨 (4-2-3-1 코치 : 아론 댕크스)

FW : 해리 케인

AMF : 루이스 디아스, 자말 무시알라(78분↔레온 고레츠카), 마이클 올리세

DMF : 알렉산다르 파블로비치(90+3분↔니콜라스 잭슨), 요주아 키미히

DF : 알폰소 데이비스(46분↔콘라트 라이머), 조나선 타, 다요 우파메카노, 요십 스타니시치

GK : 마누엘 노이어

마치 2차전 기회가 없는 듯 두 팀 선수들은 파리에서의 1차전에 모든 골을 몰아넣은 것처럼 보였다. 전반에만 펠레 스코어가 찍혀 나왔으니 근래에 보기 드문 난타전이라고 말할 수 있다. 후반 시작 후 13분 만에 홈 팀 파리 생 제르맹이 두 골을 더 넣으며 3골 차로 달아나 부다페스트로 날아가는 결승 티켓이 유력해 보였지만 그것은 어설픈 판단이었다. 어웨이 팀 바이에른 뮌헨이 포기하지 않고 2골을 더 따라붙었기 때문이다.루이스 엔리케 감독이 이끌고 있는 파리 생 제르맹(프랑스)이 한국 시각으로 29일(수) 오전 4시 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 벌어진 2025-26 UEFA 챔피언스리그 4강 1차전 FC 바이에른 뮌헨(독일)과의 홈 게임에서 5-4로 이겼지만 다음 주 뮌헨에서 열리는 2차전 어웨이 게임에서 부담을 안고 뛰게 되었다.매끄럽게 정돈된 잔디 위 최고의 선수들이 만들어내는 축구 묘기들을 예상했지만 이렇게 많은 골들이 챔피언스리그 4강 첫 게임부터 터져나올 줄은 몰랐다. 게임 시작 후 15분부터 페널티킥이 선언되면서 골잔치가 본격적으로 열렸다. 바이에른 뮌헨 날개 공격수 루이스 디아스의 드리블을 PSG 센터백 윌리안 파초가 걸어 넘어뜨린 것이 도화선이 되었다.이렇게 나온 페널티킥 기회를 바이에른 뮌헨 골잡이 해리 케인이 놓치지 않고 오른발 킥(16분 53초)으로 꽂아넣었다. 발등에 불이 떨어진 홈 팀 파리 생 제르맹도 얼마 지나지 않아서 크바라츠헬리아의 날카로운 오른발 감아차기 골(23분 57초)로 따라붙었다.파리 생 제르맹은 내친김에 뒤집기까지 성공했다. 뎀벨레가 올린 왼쪽 코너킥 세트피스 기회에서 주앙 네베스가 니어 포스트 앞에서 솟구쳐 기막힌 헤더 골(32분 27초)을 돌려넣은 것이다. 이것만으로도 모자라 전반전이 끝나기 전에 펠레 스코어가 완성되는 놀라운 일이 벌어졌다.바이에른 뮌헨의 떠오르는 날개 공격수 마이클 올리세가 파블로비치의 패스를 받아 유연한 드리블 실력을 자랑하며 PSG 골문 정면 13미터 지점에서 왼발 슛을 40분 43초에 꽂아넣었고, 전반 추가 시간에 파리 생 제르맹의 페널티킥 추가골이 이어졌다. 뮌헨 풀백 알폰소 데이비스의 핸드 볼 반칙으로 얻은 페널티킥 기회를 우스만 뎀벨레가 오른발 인사이드킥으로 45+4분 30초에 정확하게 차 넣은 것이다.어웨이 팀 바이에른 뮌헨은 뱅상 콤파니 감독이 경고 누적 징계로 관중석에 앉을 수밖에 없었는데 후반에 놀라운 결과를 만들어냈다. 후반 시작 분위기는 홈 팀 파리 생 제르맹이 압도했다. 55분 32초에 하키미가 오른쪽 측면 역습 기회를 만들어 반대쪽에서 달려오는 흐비차 크바라츠헬리아의 오른발 강슛 추가골을 만들어냈고, 2분 25초 뒤에 또 하나의 추가골로 5-2까지 달아난 것이다. 데지레 두에의 역습 패스를 받은 우스만 뎀벨레가 절묘한 오른발 터닝슛(57분 57초)을 왼쪽 기둥 방향으로 낮게 때려넣었다.이 기세라면 파리 생 제르맹이 3골 차 유리한 상태에서 뮌헨으로 넘어갈 수 있을 것 같았다. 하지만 바이에른 뮌헨은 2차전을 머릿속에서 지워버린 듯 무서운 기세로 2골을 더 따라붙었다. 요주아 키미히의 프리킥 세트피스 기회에서 공격에 가담한 센터백 다요 우파메카노가 이마를 스치는 헤더골을 64분 9초에 꽂아넣었고, 3분 47초 뒤에 뮌헨의 네 번째 골도 들어갔다. 해리 케인의 기습적인 로빙 패스를 받은 루이스 디아스가 기막힌 오른발 첫 터치 기술을 자랑하며 아름다운 오른발 감아차기 골을 67분 56초에 터뜨린 것이다.1골 차 승리로 만족할 수 없었던 홈 팀 파리 생 제르맹은 84분에 교체로 들여보낸 세니 마율루가 3분 만에 벼락같은 왼발 대각선 슛으로 추가골을 노렸지만 노이어가 지키고 있는 바이에른 뮌헨 골문 왼쪽 기둥 상단을 강하게 때리고 나오는 바람에 홈팬들은 머리를 감싸쥐고 말았다.이제 두 팀은 다음 달 7일(목) 오전 4시 장소를 푸스발 아레나 뮌헨으로 옮겨 5월 31일 헝가리 부다페스트에서 열리는 결승 무대(푸스카스 아레나)로 올라가는 팀을 결정해야 한다.