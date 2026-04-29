"유튜버가 무슨..." 편견 깨부순 여성 4인조 록그룹의 성장

▲QWER 신곡 'CEREMONY' 뮤직비디오 쓰리와이 코프레이션

이어지는 수록곡들은 마치 TV 애니메이션 속 캐릭터들이 음악으로 구현된 듯한 사랑스러운 분위기를 자아내는 동시에, 때로는 장난기 가득한 악동 같은 면모까지 드러낸다. 탄탄한 비트를 앞세운 펑크 팝 'BAD HABIT'에서는 "정답은 하나가 아냐, 내 맘대로 할 거야"라는 가사를 통해 왜곡된 기준으로 자신들을 평가하려는 사람들에게 통쾌한 반격을 가한다.

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3번 트랙 '바니바니'는 앨범 내에서 가볍고 산뜻한 분위기를 책임진다. 절제된 사운드 위에 짝사랑의 감정을 담아내며 듣는 이들에게 상큼한 뒷맛을 남긴다. 'Our Voyage'에서는 록 페스티벌 무대 위 조명을 받는 멤버들의 모습이 자연스럽게 그려지며, 밴드 특유의 박력과 벅차오르는 감정이 동시에 살아난다.

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출렁이는 베이스와 드럼 비트로 강한 흡인력을 발휘하는 엔딩곡 'PIONEER'까지 연결되는 짧지만 밀도 높은 5곡의 여정은, 여전히 모험과 탐험의 세계를 향해 나아가는 QWER의 현재를 상징한다. 탄탄한 프로덕션과 꾸준한 발전을 보여온 멤버들의 조화는 <CEREMONY>를 꼭 들어볼 만한 록 음반으로 완성시킨 든든한 뿌리가 되어준다.



색안경 벗게 만든 진정성​



돌이켜보면 QWER은 팀 결성 이후 줄곧 색안경 낀 시선과 싸워온 밴드였다.



"유튜버, 틱톡커가 무슨 록그룹이냐"는 냉담한 반응에도 흔들리지 않고, 자신들의 가능성을 하나씩 증명해왔다. 그 결과 이제는 각종 록 페스티벌에서 빠질 수 없는 존재로 자리매김했고, 국내외를 오가며 진행한 월드투어 역시 매진 행렬 속에 성공적으로 마무리됐다.



남녀노소 누구나 따라 부를 수 있는 중독성 강한 멜로디, 곱씹을수록 의미가 살아나는 가사, 그리고 밴드 특유의 에너지 넘치는 연주는 이제 QWER만의 확실한 트레이드마크로 자리 잡았다. 지난해 명곡 '흰수염고래'를 리메이크하면서 원작자 윤도현(YB)의 극찬을 받기도 했던 이들은 어느새 누구도 범접할 수 없는 길을 스스로의 힘으로 만들어 놓았다.



그리고 4장의 미니 음반이라는 착실한 결과물을 쌓아 올린 유쾌한 4인조는 <CEREMONY>를 앞세우고 또 한번의 탐험을 시작했다. 흔한 음악방송 출연 없이도 쉼없이 성장해온 QWER은 어느새 밴드 시대의 도래를 알리는 가장 뜨거운 증거물이 되었다.

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