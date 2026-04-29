"유튜버가 무슨..." 편견 깨부순 여성 4인조 록그룹의 성장

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QWER 'CEREMONY' 뮤직비디오쓰리와이 코프레이션
총 5곡이 수록된 신보 <CEREMONY>(세러머니)는 시종일관 신나는 멜로디의 총집합체로 꾸며졌다. 주요 음반마다 양념처럼 담기던 발라드 트랙 하나 없이, 이번만큼은 철저히 적당한 속도와 리듬을 지닌 악곡들로만 채우면서 록밴드로서의 색깔을 더욱 강하게 확립시켰다.
"역시 이건 꿈의 Dejavu / 봐 난 날 수 있었다구 / 날 위해 부르는 최고의 선물 / Ceremony for me"
늘 그렇듯이 "ONE! TWO! Q-W-E-R!"을 외치며 시작하는 음반의 동명 타이틀곡 'CEREMONY'는 지난 3년에 걸친 여정을 통해 만남과 성장을 그려온 QWER이 이제 자신들의 정체성을 찾기 위한 새로운 출발선에 섰다는 의미를 담고 있다. 웨딩드레스라는 어울리지 않을 법한 의상은 역설적으로 "세상의 틀 밖으로 뛰쳐나가겠다"는 메시지의 시각적 구현이기도 하다.
오랜 기간 QWER의 주요작을 작곡했던 이동혁, Gesture(PRISMFILTER)의 손길을 거친 팝-록 사운드는 한층 안정감 있게 팬들을 사로잡는다. 멤버들이 대거 작업에 참여한 노랫말에는 스스로를 향한 축하의 뜻과 더불어 더욱 굳건해진 4인조의 당당한 자신감이 녹아 있다.
악동, 그리고 개척자