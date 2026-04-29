패배자 아닌 'MVP급' 인성, 마사가 한국팬들에게 사랑받는 이유

연합뉴스 = 한국프로축구연맹 제공

득점을 축하받는 대전의 마사최고의 활약을 펼치고 있던 마사(이시다 마사토시, 대전하나시티즌)가, 비신사적인 플레이의 희생양이 되면서 아쉽게 잠시 그라운드를 떠나게 됐다. 하지만 자신에게 부상을 입힌 선수를 원망하지않고 기꺼이 용서하는 대인배적인 모습을 보이며, 팬들에게 또 한 번 박수를 받고 있다.한국프로축구연맹은 지난 28일 마사가 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다고 발표했다. 프로축구 K리그1 대전 소속의 마사는, 지난 26일 울산문수축구경기장에서 열린 울산 HD와의 원정 경기에서 1골 1도움을 올리며 대전의 4-1 완승을 이끄는 맹활약을 펼쳤다.하지만 마사에게는 환희와 좌절이 공존한 경기였다. 후반 추가시간 상대 수비수 조현택의 거친 플레이에 허리부상을 당한 마사는 고통을 호소하며 일어서지 못했다. 결국 구급차까지 투입되었고 마사는 경기를 마치지 못하고 들것에 실려나가야했다.검진 결과 마사는 척추 횡돌기 단독 골절 진단을 받으며 최소 한 달 이상 그라운드에 나서지 못하게 됐다. 올시즌 우승후보라는 기대가 무색하게 고전하고 있던 대전은, 울산전 대승에도 불구하고 최근 팀내에서 컨디션이 가장 좋던 마사를 잃게 되어 웃을 수 없는 상황이 됐다.마사의 부상 장면을 두고 일부 언론과 축구팬들은 조현택의 파울이 축구에서 정상적인 반칙의 범위를 넘어선, 비신사적이고 스포츠맨십에 어긋나는 행위였다며 문제를 제기했다. 당시는 이미 승부가 거의 결정된 상황이었고, 조현택은 무방비 상태에 있던 마사의 등뒤로 달려들며 '몸통 박치기'에 가까운 과격한 파울을 저질렀다.일부러 부상을 입힐 의도는 없었다고 해도, 명백히 불필요하고 거친 행동이었다는 사실이 바뀌지는 않는다. 특히 조현택이 과거에도 이미 비신사적인 플레이로 여러 차례 도마에 오른 전적이 있는 선수였기에 여론은 더욱 싸늘했다. 온라인에서 조현택과 울산 구단을 비판하는 목소리가 쏟아지기도 했다.하지만 정작 마사 본인은 오히려 상대를 감싸는 대인배의 면모를 보였다. 마사는 최근 자신의 인스타그램 스토리(24시간 동안만 한정적으로 볼 수 있는 게시물)를 통하여 "큰 부상은 아닐 것 같아서 걱정하지 않으셔도 된다. 걱정해신 분들께 진심으로 감사드린다"면서 "상대 선수에게서 직접 여러번 사과를 받았기 때문에 SNS에서의 비난을 정말로 자제해주셨으면 한다"라는 메시지를 한글로 올렸다.비록 사과를 했다고 해도, 자신에게 위험천만한 부상을 입힌 가해자를 너그럽게 용서한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 많은 축구팬들은 그라운드 안에서 뛰어난 실력 만큼이나, 경기 중 벌어진 감정을 밖으로까지 끌고 오지 않으려는 마사의 모습이야말로, 프로다운 진정한 품격을 보여줬다며 박수를 보내고 있다.마사는 일본 출신의 외국인 선수임에도 불구하고, 대전 팬들에게 가장 사랑받는 선수중 한 명이다. 2014년 모국인 J리그2 교토상가FC에서 프로에 데뷔한 마사는 SC 사마기하라, 쿠사츠, 나마즈 등을 거쳤고, 2019년 K리그2 안산 그리너스에 입단하며 한국 축구와 첫 인연을 맺었다.이후 수원FC, 강원FC를 거쳐 2021년부터 당시 K리그2에 속해있던 대전에 임대로 합류했다. 마사는 J리그에서는 크게 빛을 발하지 못했지만, K리그에 와서 재조명된 일본인 선수의 대표적인 성공사례로도 꼽힌다.특히 마사의 이름이 K리그 팬들에게 널리 각인된 계기는 2021년 10월 안산그리너스전에서 생애 첫 해트트릭을 달성한 뒤의 인터뷰였다.당시 마사는 한국어로 인터뷰에 응하며 " 저는 개인적으로 지금까지 축구 인생을 통해서 패배자라고 생각한다. 그래도 이렇게 매 경기 인생을 바꿀 수 있는 경기가 있다. 승격, 그거 인생 걸고 한다"라는 유명한 어록을 남겼다.프로선수로서의 반성과 겸손, 책임감, 그리고 팀에 대한 애정을 동시에 담은 마사의 진심은 축구팬들 사이에서 뜨거운 화제가 되었다. 당시 대전 구단도 마사의 인터뷰가 선수단과 팬들을 하나로 뭉치게 하는 계기가 되었다고 밝힌 바 있다.이때부터 마사에게는 팬들의 애정을 담아 '패배자 마사'라는 별명이 붙었다. 마사 본인도 K리그2 시상식에서 다시 한국어 수상소감을 하면서 이 별명을 스스로 언급하기도 했다.마사는 2024년 모국인 J1리그의 주빌로 이와타로 이적했으나, 그해 6월 친정팀 대전으로 다시 복귀했다. 이후 꾸준히 대전의 주전으로 활약하며 2024시즌 15경기 6골 3도움, 2025시즌 25경기 6골 4도움을 기록했고, 올시즌도 리그 8경기에서 2골 1도움을 기록 중이다. 서진수, 디오고와 팀내 공동 최다득점이다.또한 마사는 평소 성실하고 최선을 다해 경기에 임하는 모습, 투지 넘치지만 선은 넘지 않고 페어플레이를 펼치는 스타일 때문에 상대팀 팬들로부터도 비난을 거의 듣지 않는 선수다. 마사의 부상 소식에 대전 팬들만이 아니라 많은 축구팬들이 진심으로 안타까워했던 이유다.마사는 SNS에서 "솔직히 30살쯤부터 이 스포츠에서 어느 정도 한계를 느끼기 시작했고, 매경기가 마지막일 수도 있다는 생각으로 축구를 해왔다"면서 "하지만 국적이 다른 한국 분들, 그리고 대전 외의 팬 분들로부터 걱정과 응원의 메시지를 받으면서 조금 더 오래 축구를 하고 싶다는 마음이 들었다"고 밝히며 여전히 축구에 대한 애정을 드러냈다.대전 팬들은 응원의 메시지를 보내며 마사가 부상을 잘 회복하여 다시 건강한 모습으로 돌아오기를 기대하고 있다. 중하위권 탈출에 갈길 바쁜 대전으로서는, 마사의 공백 기간을 어떻게 메우느냐가 올시즌의 중요한 분수령이 될 전망이다.