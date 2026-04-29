유영찬 빈 자리 드러낸 LG, 고우석 복귀시킬 수 있나

연합뉴스

3월 29일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 프로야구 2026 KBO리그 kt wiz와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 만루 위기에서 kt 류현인을 삼진으로 잡아내며 무실점으로 이닝을 마친 LG 유영찬이 밝은 표정으로 더그아웃으로 향하고 있다.프로야구 LG 트윈스가 마무리 유영찬의 빈 자리를 확인하며 뼈아픈 패배를 당했다.LG는 28일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기에서 연장 10회 접전 끝에 5-6 끝내기 패배를 당했다.이날 경기는 리그 1, 2위팀간의 빅매치로 야구팬들의 관심을 모았다. 기대에 걸맞게 경기 막판 리드가 3차례나 바뀌는 명승부가 펼쳐졌다.LG는 선발 투수 라클란 웰스가 팀타율 1위의 KT를 상대로 6이닝 동안 3피안타 2볼넷 8탈삼진 무실점으로 완벽한 호투를 펼쳤다. 타선에서는 1회초 선두타자 홍창기의 3루타에 이어 천성호의 중전 적시타로 선취점에 성공했다. 4회에는 선두타자 문보경의 솔로홈런이 터지며 2-0으로 리드를 벌렸다.KT 선발 샤우어도 2점을 먼저 내주기는 했지만 6이닝을 버텨내며 퀄리티스타트로 자기 몫을 했다. KT의 반격은 웰스가 내려가고 LG 불펜진이 가동된 7회부터 시작했다.LG는 두번째 투수로 우강훈을 투입했으나 0.1이닝 3피안타 3실점으로 부진하며 단숨에 역전을 허용했다. 우강훈은 1사 1사 1,3루에서 유준규에게 1타점 적시타를 맞고 강판됐다. 뒤이어 올라온 장현식도 2사 2,3루에서 김민혁에게 2타점 적시타를 내주고 우강훈이 남긴 승계주자들이 홈을 밟았다.LG도 재반격했다. 2-3으로 뒤진 8회초 오지환이 2사 2,3루에서 KT 마무리 박영현에게 2타점 재역전 적시타를 뽑아냈다. 이어 박동원이 1타점 적시타를 추가하며 5-3으로 달아났다.염경엽 LG 감독은 8회말 함덕주에 이어 9회말 김영우를 마무리로 투입했다. 하지만 김영우는 안타와 볼넷 2개로 1사 만루 위기를 만들고 강판됐다. 이어 등판한 김진성은 마지막 아웃카운트 하나를 남기고 KT 최원준에게 유격수 앞 내야안타를 허용했고, 다음 타자 김현수에게는 만루 풀카운트에서 밀어내기 볼넷을 내주며 결국 동점을 허용하고 말았다.정규이닝 동안 승부를 가리지 못한 양팀은 결국 연장 승부에 접어들었다. 필승조를 모두 소모한 LG는 10회말 추격조 김진수를 마운드에 올렸다. 하지만 김진수는 권동진의 내야 안타와 김상수의 볼넷으로 2사 1,2루 위기에서 강민성에게 끝내기 안타를 허용하며 5-6 재역전패를 막지 못하고 패전투수가 됐다.2연승을 달린 KT는 시즌 성적 18승8패가 되며, 2위 LG(16승9패)와의 승차를 1.5경기 차로 벌리고 선두 자리를 굳게 지켰다. LG는 올시즌 KT를 상대로 3전 전패를 기록하며 유독 안풀리는 모습을 보여주고 있다. 이날은 선발의 완벽한 호투와 타선의 집중력에도 불구하고 불펜진의 방화로 다잡은 승리를 날리게 되어 더 아쉬운 순간이 되고말았다.유영찬의 빈 자리가 생각날 수밖에 없는 경기였다. LG의 주전 마무리 유영찬은 올시즌 13경기에서 11세이브를 거두며 호투하고 있었으나 최근 팔꿈치 부상으로 수술대에 오르게 되며 시즌아웃을 당했다. 2024시즌부터 LG의 마무리를 맡아 통산 59세이브를 기록중이던 유영찬의 공백은 LG에게 큰 타격이었다.LG는 이날 핵심 필승조 자원들을 모두 투입했으나 역전패를 막지 못했다. 특히 이날 부진했던 김영우와 장현식은 염경엽감독이 임시 마무리 후보로까지 언급했던 선수들이었다. 두 선수 모두 셋업맨으로 좋은 모습을 보여주고 있지만 풀타임 마무리 경험은 없다. 염경엽 감독의 고민이 깊어질 수밖에 없는 상황이다.LG가 기대할수 있는 최선의 마무리 대안은, 역시 고우석의 복귀다. 고우석은 유영찬 이전에 LG의 주전 마무리로 활약하며 2023시즌까지 통산 139세이브를 기록했다. 2022년에는 세이브왕(42개)에 오르기도 했다.고우석은 2023년 LG의 통합우승에 기여한 뒤 이듬해인 2024년 미국 샌디에이고 구단와 계약해 메이저리그에 도전장을 던졌다. 하지만 현재까지 빅리그 데뷔 없이 마이너리그에서 선수생활을 이어가고 있다. 올시즌에는 디트로이트 산하 더블A 구단인 이리 시울브즈에서 활약중이다.고우석의 올시즌 마이너리그 성적은 트리플A 톨레도 머드헨스에서는 2경기 1.1이닝 4실점(3자책)으로 부진했지만, 더블A로 강등당한 후에는 28일(한국시간)까지 기준으로 5경기 9.2이닝간 3피안타 15탈삼진 평균자책점 0으로 호투하고 있다. 비록 빅리그와 트리플A보다 한단계 낮은 무대이기는 하지만, 더블A에서는 미국 진출 이후 가장 건강하고 압도적인 시즌을 보내고 있다.개막 전 WBC(월드베이스볼클래식) 국가대표팀에서도 고우석은 3경기 3.2이닝 1실점(무자책)으로 건재한 모습을 보여준 바 있다. 전문가들은 건강한 고우석이라면 지금 당장 KBO리그에 돌아와도 충분히 좋은 모습을 보여줄 것이라고 평가하고 있다.고우석은 포스팅을 통하여 미국에 진출했기에 KBO리그로 복귀하려면 LG로 돌아와야 한다. 현 소속팀인 디트로이트와 마이너리그 계약 관계를 풀기 위해서는 이적료가 발생할수도 있다.관건은 고우석의 빅리그 도전의지다. 고우석은 올해 2월 미국 애리조나 LG 스프링캠프에서 함께 훈련하며 "한 번만 더 메이저리그에 도전해보고 싶다. 스스로 생각할 때 올해가 마지막이다"고 언급한바 있다.현실적으로 봤을때 현재 더블A의 호투에도 불구하고, 올해 고우석이 빅리그 콜업 가능성은 여전히 높지 않다. 하지만 미국 진출 이후 모처럼 건강한 시즌을 보내고 있는 고우석으로서는, 사실상 빅리그 도전을 완전히 포기하고 돌아오는 결정을 내리는게 쉽지 않을수 있다.고우석이 복귀하기에 적절한 타이밍과 조건은 모두 맞춰졌다. 하지만 선수의 꿈과 의지도 중요하다. 뒷문 불안이라는 위기에 봉착한 LG는 과연 고우석을 설득할수 있을까.