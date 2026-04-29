'통산 타율 .094' 강민성, 8년 차 무명의 '반란'

연합뉴스

28일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 LG 트윈스와 kt wiz의 경기. 10회말 2사 주자 1,2루에서 끝내기 안타를 친 kt 강민성이 기뻐하고 있다. 2026.4.28kt가 안방에서 열린 LG와의 1, 2위 맞대결에서 짜릿한 연장 끝내기 승리를 따냈다.이강철 감독이 이끄는 kt 위즈는 28일 수원 kt 위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와의 홈경기에서 연장 10회까지 가는 접전 끝에 장단 11안타를 때려내며 6-5로 끝내기 승리를 따냈다. 이날 경기 전까지 LG와 반 경기 차이의 치열한 선두 경쟁을 벌이던 kt는 주중 3연전 첫 경기를 극적인 끝내기 승리로 가져가면서 2위 LG와의 승차를 1.5경기로 벌리고 선두 자리를 굳게 지켰다(18승8패).kt는 선발 맷 사우어가 6이닝 2실점의 퀄리티스타트 투구를 선보였고 9회에 등판해 2이닝을 무실점으로 막은 김민수가 시즌 첫 승을 따냈다. 타선에서는 최원준이 3안타1타점, 대주자로 출전해 수비로 투입된 권동진이 2안타 2득점을 기록한 가운데 시즌 첫 타석에 선 이 선수가 '대형사고'를 쳤다. 연장 10회초 대수비로 투입됐다가 10회말 생애 첫 끝내기 안타를 때린 8년 차 내야수 강민성이 그 주인공이다.지난 2004년 KBO리그를 강타한 '병역비리사건'이 터지면서 야구 선수들에게 군 문제가 큰 화두로 떠올랐다. 그나마 스타급 선수들은 국가대표를 통한 병역 혜택을 노릴 수 있고 상무와 경찰야구단에 입대해 경기 감각을 유지하는 선수들도 있었다. 하지만 군경팀에 들어갈 정도의 커리어조차 없는 선수들은 현역으로 병역 의무를 해결했는데 현역 출신 선수들이 모두 경력 단절 때문에 선수 생활을 망친 것은 아니다.올 시즌 친정팀 키움 히어로즈에서 현역 생활을 이어가고 있는 '서교수' 서건창은 육성 선수로 입단한 LG에서 방출 당한 후 현역으로 입대해 군복무를 마쳤다. 당시만 해도 아무도 서건창을 주목하는 사람이 없었지만 서건창은 2011년 테스트를 받고 넥센에 입단했고 2012년 신인왕에 이어 2014년 사상 첫 단일 시즌 200안타 기록과 함께 정규리그 MVP에 선정되면서 놀라운 '인생역전'의 주인공으로 등극했다.작년 한화 이글스의 한국시리즈 준우승을 견인했던 '캡틴' 채은성 역시 서건창과 마찬가지로 '육성선수 신화'와 '현역 출신 신화'를 모두 쓴 대표전인 선수다. 2009년 육성 선수로 LG에 입단한 채은성은 한 번도 1군에 서지 못한 채 군에 입대해 육군 의장대로 군복무를 마쳤다. 2016년부터 LG의 주전 우익수로 도약한 채은성은 2022 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻었고 6년90억 원의 거액을 받고 한화로 이적했다.2017년 신인 드래프트에서 2차 1라운드 전체 2순위로 LG의 지명을 받았던 좌완 유망주 손주영은 프로 입단 후 2년 동안 9경기에서 2패만 기록했다가 2018년12월 현역으로 입대해 군복무를 마쳤다. 전역 후에도 좀처럼 1군에서 두각을 나타내지 못하면서 '실패한 유망주'로 남는 듯 했던 손주영은 2024년부터 LG의 선발진에 합류해 2024년 9승에 이어 작년에는 11승을 따내며 LG의 핵심 선발 투수로 자리 잡았다.kt에도 '수원 고릴라' 안현민이라는 현역병 출신의 스타 플레이어가 있다. 고교 시절 포수로 활약했다가 프로 입단 후 외야수로 변신한 안현민은 1군에서 1경기도 뛰지 못했다가 2022년 9월 현역으로 입대했다. 군복무 도중 엄청난 웨이트 트레이닝으로 파워를 키운 안현민은 작년 112경기에서 타율 .334 132안타 22홈런 80타점 72도루를 기록하며 신인왕과 출루율왕(.448), 외야수 부문 골든글러브를 휩쓸었다.경북고 출신 내야수 강민성은 2019년 신인 드래프트에서 2차6라운드 전체 51순위로 kt의 지명을 받고 프로 생활을 시작했다. 강민성은 2년째가 되던 2020년 퓨처스리그에서 12홈런을 때려내며 남부리그 홈런왕에 등극했지만 창단 후 처음으로 가을야구에 진출한 kt에서 신예 강민성에게 기회를 줄 여유는 없었다. 결국 강민성은 2021년 4월 현역으로 군에 입대해 52사단에서 복무하며 병역 의무를 마쳤다.강민성은 전역 후 2023년 16개의 홈런을 때려내며 퓨처스리그 홈런 2위에 올랐고 그 해 5월에는 처음으로 1군 무대에 서기도 했다. 하지만 강민성의 1군 성적은 22타수 4안타(타율 .182)에 불과했고 여전히 1군보다 2군에 더 어울리는 선수라는 평가를 벗지 못했다. 강민성은 2024년에도 대수비로 출전해 한 타석에만 섰고 작년에도 25경기에서 30타수 1안타(타율 .033) 1타점에 그치며 부진이 이어졌다.입단 동기 노시환(한화)이 11년 총액 307억 원의 초대형 계약을 체결했고 문보경(LG)이 세계가 주목하는 한국 대표팀의 간판으로 성장하는 동안 강민성은 7년 차까지 통산 타율 .094로 무명 선수 자리를 벗지 못했다. 지난 10일 두산 베어스전에서 1루 대수비로 출전했지만 타석에는 한 번도 서지 못한 강민성은 퓨처스리그 타율 .368(68타수 25안타) 5홈런 14타점 14득점의 맹활약에도 좀처럼 1군에서 기회가 주어지지 않았다.지난 21일 시즌 두 번째로 1군 무대를 밟은 강민성은 24일과 26일 SSG 랜더스전에서 대수비로만 출전했고 28일 LG전에서도 선발 라인업에서 제외됐다. 하지만 경기는 연장까지 가는 접전이 벌어졌고 kt가 내야 엔트리를 모두 소모하면서 대수비로 들어갔던 강민성이 10회말 2사 1, 2루에서 시즌 첫 타석에 들어왔다. 그리고 강민성은 김진수의 초구를 잡아당겨 좌익수 앞에 떨어지는 극적인 끝내기 안타를 터트렸다.현재 kt는 주전 3루수 허경민이 좌측 햄스트링, 멀티 내야수 류현인이 우측 새끼손가락 부상으로 1군 엔트리에서 제외되면서 힘든 시간을 보내고 있다. 사실 강민성 역시 주전들의 연이은 부상이 아니었다면 1군에 올라오기가 결코 쉽지 않았을 것이다. 하지만 강민성은 우연한 기회로 얻은 시즌 첫 타석에서 짜릿한 끝내기 안타를 때려내면서 이강철 감독과 kt 팬들에게 자신의 존재를 알리는데 성공했다.