친구가 산 5억 그림, 25년 우정에 금이 간 까닭

가로 150cm에 세로 120cm. 흰색 바탕에 가느다란 흰색 선이 지나가는 그림. 이 그림은 5억이다. 절친한 친구 세르주가 샀다는 5억짜리 그림을 본 마크는 도저히 그를 이해할 수가 없다. 그게 모든 이야기의 발단이 된다. 마크는 아무리 생각해도 황당한 친구의 선택에 분통을 터트리지만, 세르주는 오히려 그런 마크의 태도를 지적한다.
예스24스테이지 1관에서 6월 14일까지 공연되는 연극 <아트>는 세르주와 마크, 이반이라는 세 명의 25년 지기 친구들의 이야기다. 결혼식 증인을 약속할 정도로 각별한 사이지만, 어느 날 세르주가 구입한 그림 '앙뜨로와'의 등장으로 그들의 사이는 삐걱거리게 된다.
지난 26일 관람한 <아트>는 프랑스 작가 야스미나 레자의 희곡으로, 한국에서는 2018년부터 2년 주기로 공연됐다. 거듭되는 시즌에 문제의 그림 '앙뜨로와'의 가격이 2억에서 5억으로 상승하는 재밌는 변화도 있었다.
정해진 대로 흘러가야 하는 보통의 연극과는 달리 <아트>는 정해진 대사와 동선 외에도 배우만의 애드리브가 넘쳐나는 극이다. 배경은 세르주의 집으로, 무대 위에는 긴 소파와 테이블이 놓여 있다. 다른 연극 무대처럼 화려하진 않지만, 정말 친구 집에 온 것처럼 익숙한 모습에 편안함을 느끼게 된다.