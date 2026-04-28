'1할 타자 추락' SSG 김재환, 문학에서 길을 잃다

SSG랜더스

지난 시즌 후 총액 22억원에 SSG와 계약한 김재환SSG 벤치는 김재환의 계속된 침묵에도 인내심을 발휘했다. 박성한, 최정, 고명준 등이 활발한 활약을 보이는 틈을 타 김재환을 계속 중심 타선에 배치하며 반등을 기다렸다. 하지만 시즌 개막 후 100타석이 넘는 기회 속에서도 반등은 없었다. 결국 소속팀 이숭용 감독은 더 늦기 전에 흐름을 끊는 쪽을 택하고 말았다.이번 김재환의 2군행은 2보 전진을 위한 1보 후퇴로 볼 수 있다. 올시즌 김재환이 보이는 문제는 타격 메커니즘보다 심리적인 요소가 크게 작용하고 있다는 분석이 지배적이다. 성적에 대한 부담이나 주목도가 낮은 2군에서 타격 포인트를 앞당기고 원래의 공격적인 스윙을 되찾는 것이 가장 빠른 해법이라 볼 수 있다.SSG 입장에서도 불가피한 선택이었다. 중심 타선의 한 축을 맡기기 위해 즉시 전력감으로 영입한 지명타자가 장기간 부진에 빠질 경우 타선 전체의 균형이 흔들릴 수밖에 없고 다른 타자들의 체력 안배가 어렵다. 더구나 사구에 맞아 골절 부상을 당해 전력에서 이탈한 고명준까지 고려하면, 지금의 결단은 오히려 늦은 감이 있다는 지적도 있다.