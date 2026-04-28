'1할 타자 추락' SSG 김재환, 문학에서 길을 잃다

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이적 첫 시즌 부진으로 1군에서 말소된 SSG 김재환SSG랜더스
2026 KBO리그에서 상위권 순위 경쟁을 펼치고 있는 SSG 랜더스가 오랜 인내 끝에 결국 결단을 내렸다. 2025시즌을 마치고 2년 총액 22억 원(계약금 6억원, 연봉 총액 10억원, 옵션 6억원)에 영입한 베테랑 거포 김재환을 1군 엔트리에서 제외하며 재정비의 시간을 갖게 했다.
27일 김재환을 1군에서 말소한 이유는 표면적으로는 단순하다. 시즌 개막 이후 계속된 타격 부진 때문이다. 하지만 이 결정은 단순히 김재환의 타격 성적 뿐이 아니라 시즌 초반 SSG의 타선 운용과 맞물린 선택이라는 점에서 의미가 깊다.
올해로 프로 19년차인 김재환은 KBO리그를 대표하는 좌타 거포 중 하나다. 통산 278홈런, OPS(출루율+장타율) 0.871을 보면 김재환이 어떤 유형의 타자인지를 직관적으로 알 수 있다. 두산 베어스에 입단해 국내에서 가장 큰 잠실구장을 홈으로 쓰면서도 2018년 홈런왕(44개)에 올랐다는 점은 김재환의 장타 생산력이 환경을 크게 타지 않는다는 방증이었다.