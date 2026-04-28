홍명보호, 바뀐 월드컵 규칙에 전략적으로 대응해야

대한축구협회

홍명보 감독사상 첫 48개국이 출전하는 북중미 월드컵에서 경고 누적으로 인한 출전 정지 규정에 변화를 주는 방안이 고려되고 있다.글로벌 스포츠 매체 <디 애슬레틱>은 28일 "월드컵 조별리그 종료 후와 8강전 이후에는 모든 경고 카드가 삭제될 것으로 예상된다. 이는 선수들이 토너먼트 경기에 결장할 가능성을 줄이기 위해서다"라고 보도했다. 이어 "누적 경고에 따른 출전 정지 관련 새 규정이 화요일 밴쿠버에서 열리는 FIFA 평의회 회의에서 논의 및 승인될 예정이다"라고 덧붙였다.이번 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵은 많은 변화를 앞두고 있다. 가장 큰 변화는 참가국 수가 12개국이 늘어난 48개국이라는 점이다. 제1회 대회였던 1930년 우루과이 대회에서는 13개국이 참가한 가운데 해가 거듭될수록 참여하는 국가가 늘어났다.1954년 스위스 대회부터는 총 16개국이 참가했고, 1982년 스페인 월드컵부터는 8개국이 늘어난 24개국 체제가 됐다. 월드컵 인기가 꾸준히 오르고 권위가 올라가자 1998년 프랑스 월드컵에서는 32개국으로 다시 참가국 수를 바꿨다.직전 카타르 월드컵까지는 32개국으로 진행됐지만, 이번 북중미 대회부터는 변화를 맞이했다. 16개국이 늘어나 총 48개국이 본선 무대에 오르고, 토너먼트 시작점도 16강이 아닌 32강부터 시작한다. 이에 따라 대륙별로 배분되던 직행권 수도 달라졌다. 아시아는 4.5장에서 8.5장으로, 유럽은 13장에서 16장, 남미는 4.5장에서 6.5장, 오세아니아는 0.5장에서 1.5장, 아프리카는 5장에서 9.5장으로 늘어났다. 이에 따라 월드컵 조는 H조에서 L조까지 늘어났으며 조 1·2위는 물론 3위를 기록한 상위 8팀 역시 32강에 오를 기회를 잡게 됐다.참가국이 늘어난 가운데 무더운 날씨로 추가된 규칙도 있다. 바로 하이드레이션이다. 하이드레이션은 전·후반 25분이 지난 시점, 선수들이 약 2~3분간 ·수분을 섭취하며 쉴 수 있는 시간을 의미한다. 2025년 6월, 미국에서 열린 국제축구연맹 클럽 월드컵에서 나온 단점을 보완하고 선수들의 건강을 보호하려고 제정된 규칙이다. 해당 대회에서 한낮 온도는 30도를 훌쩍 넘겼고, 다수 지역은 체감온도 40도에 육박했다.미국국립기상청은 폭염 위험도를 나타내는 극한 열 위험 지수가 최고 단계인 4등급까지 오를 수 있다는 무서운 경고를 내놓기도 했다. 이를 방지하기 위해 FIFA는 하이드레이션이라는 보호 조치를 꺼냈다. 이는 월드컵에서 큰 변수가 될 수 있다. 과거에도 '쿨링 브레이크'라는 조치가 있었으나 매번 사용되지는 않았다. 무더운 날씨에 주심이 재량으로 내리는 보호 조치였고 필수가 아니라 선택이었다. 하지만, 하이드레이션은 다르다. 날씨와 기온과 상관없이 무조건 시행해야 한다. 즉, 4쿼터제를 시행하는 농구와 비슷하다. 이는 사령탑과 코치진의 역량이 더욱 중요해진다는 뜻이다.이 시간에 감독과 코치들은 선수들에게 전술을 지시할 수 있다. 실제로 3월 A매치에서 홍명보호는 이를 확실하게 체감했다. 첫 경기였던 코트디부아르전에서 전반 20분까지 상대를 압도했지만 하이드레이션 이후 내리 4골을 헌납하면서 0-4로 완패했다.지난 2일 귀국한 홍 감독은 이에 대해 "첫 경기에서 브레이크까지 우리가 좋은 흐름을 타고 있었는데 브레이크 이후 흐름이 끊기며 어려움을 겪었다. 재개 후 골을 내주고 끌려가다 보니 어려운 경기를 할 수밖에 없었다. 계속 대비해야 할 변화다"라고 답했다.하이드레이션 변화와 함께 경고 누적 규칙에도 빠르게 대응해야 한다. 이전 대회에서는 경고 카드가 8강전 이후에야 취소됐다. 즉, 8강까지 올라가려면 5번의 경기를 치르는데 이 중 2번의 경고를 받으면 출전 정지다. 이번 월드컵에서는 32강 토너먼트 체제에서 선수들이 출전 징계를 받을 위험성이 커진다는 지적이 제기되기도 했다.이번 대회부터 규정 변화가 없을 시에는 8강까지 총 6경기를 치르는데 핵심 자원들이 중요 경기 혹은 준결승전에 결장하는 사태가 벌어질 수 있는 상황이 나올 수도 있었다. 이는 대표팀도 손해지만, 흥행과 실적을 관리해야만 하는 국제축구연맹으로서도 상당한 손해였다.일부 언론은 경고 누적을 총 2회에서 3회로 늘리자는 방안도 제기했으나 삭제 시점을 재조정하는 것으로 유력하게 논의되고 있다. 경고 2번 출전 정지 징계는 유효하지만, 앞선 대회와는 다르게 두 개 구간으로 나누게 된다. 조별리그·8강 경기 종료 후 이전에 받은 경고 조치가 삭제되는 것이다.즉, 새로운 방안이 결정 되면, 선수들은 조별리그 3경기 중 2경기에서 경고를 받거나 '32강 진출 후 8강까지 3경기 중 2경기'에 경고를 받은 경우 출전 정지 징계를 받게 된다는 것. 토너먼트 진출을 노리는 홍명보호 역시 이런 변화된 규칙을 더욱 더 전략적으로 이용할 필요가 있다. 3백을 플랜 A로 활용할 가능성이 큰 가운데 선수들에게 강력한 압박과 적극적인 몸싸움을 전술적으로 활용할 수 있다.선수들 역시 경고 누적이라는 압박감에서 벗어나 모험적인 플레이를 시도할 수 있다. 조별리그에서 위험을 감수하더라도 토너먼트에서는 경고 조치가 초기화 되니 공격적으로 교체와 로테이션을 할 수 있다.그야말로 홍명보 감독의 전략이 빛을 발해야 한다는 것. 하이드레이션과 경고 누적 변경 규칙 외에도, 조별리그에서는 고지대를 비롯해 미국에서 경기를 치를 시 낙뢰와 새로운 잔디와 같은 변수도 있다.월드컵이 이제 코앞으로 다가왔다. 대표팀이 이런 변화하는 규정을 잘 이용해 사상 첫 월드컵 2회 연속 토너먼트 진출이라는 역사를 작성할 수 있을까.