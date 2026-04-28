위기의 한국 영화, 부산영화제에 답이 있다

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27일 오후 국회 의원회관에서 열린 한국영화 글로벌 진출을 위한 부산국제영화제 전략적 육성방안 모색 국회 정책 포럼성하훈
"위기의 한국영화를 위해서는 부산영화제에 대한 전략적인 지원이 필요하다."
27일 오후 국회 의원회관에서 열린 '한국영화 글로벌 진출을 위한 부산국제영화제 전략적 육성방안 모색 국회 정책 포럼'에서 영화인들은 부산영화제에 대한 특별한 지원을 요구했다. 정치권력의 성향에 따라 탄압을 받거나 지원을 받으며 꾸준히 발전해 왔으나 지금 수준으로는 턱없이 부족하다는 문제의식이 공론화된 것이다.
1996년 1회 영화제 개최 이후 30년이라는 시간이 흘러 세계 주요 영화제로 우뚝 섰지만 안을 들여다보면 외형과는 다르다. 특히 부담으로 다가오는 예산 확보는 큰 걸림돌이다. 한해 영화제가 끝나면 안도의 한숨을 돌릴 사이도 없이 다음 영화제 준비를 위한 부담이 시작된다. 정부 지원이 형식적이고 차지하는 비중도 적다 보니 협찬사 확보에 사활을 걸어야 한다.
겉모습만 국가대표인 영화제를 실질적인 국가대표 영화제로 만들어 달라는 것이 부산영화제와 영화인들의 요구였다. 한국영화의 해외 진출을 위해 국제 공동제작이 매우 중요하기에 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)이 발판이 될 수 있도록 해달라는 데 영화 프로듀서들의 의견이 일치했다.
"홍콩이나 도쿄와의 경쟁에서도 우위"
이날 포럼에서 첫 발제자로 나선 주유신 영산대 교수는 부산영화제와 세계영화제의 재정적 격차를 지적했다. 해외 주요 영화제들은 구조화된 공공지원을 통해 국가문화정책의 핵심 인프라로 자리잡은 반면 부산영화제는 단기 보조금을 바탕으로 한, 지역 중심의 문화 행사로 취급당하고 있다는 것이었다.
또한 전체 지원에서 국고가 차지하는 비율이 5% 수준으로 K-영화의 성장 속에 칸·베를린·베니스 국제영화제 등과 비교하기 어려울 만큼 재정 규모가 빈약한 점을 우려했다.
주 교수는 국가전략자산이자 국가 문화정책 차원의 핵심 인프라로 지위와 책임을 규정해 법제화된 중장기 공공지원이 있어야 한다고 강조했다. 구체적인 실행 방안으로는 ▲공식적인 국가대표 문화행사로 지정 ▲지원을 위한 별도의 문체부 일반 회계 항목 신설 ▲국비 비중을 현재 10% 미만에서 30% 수준으로 인상 안을 제안했다.