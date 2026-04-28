위기의 한국 영화, 부산영화제에 답이 있다

▲27일 오후 국회 의원회관에서 열린 한국영화 글로벌 진출을 위한 부산국제영화제 전략적 육성방안 모색 국회 정책 포럼 성하훈

토론자로 나온 민규동 감독은 골든타임을 강조하며 "지금 공동 제작들이 제작사들의 개인 역량에 의해서 막 만들어지고 서로서로 물어물어 스스로 개척해 나가고 있다"라며 "부산영화제의 허브 플랫폼이 시스템을 갖추고 세계적으로 기능할 수 있어 그 가치는 엄청날 것"이라고 말했다. 영화제 마켓(ACFM)의 중요성에 공감을 나타낸 것이다.



박관수 한국영화프로듀서조합 부대표는 역대 최소 관객(4220명)이 들었던 1996년에 부산영화제가 시작됐으나 이후 한국영화 르네상스가 도래한 상황을 언급하며 국제공동제작의 중요성을 강조했다. 마켓이 프로젝트와 지식 재산권 등을 거래하는 곳으로 한국영화의 해외 진출에 큰 역할을 하고 있다는 점에서 전략적 육성이 필요하다는 주장이었다.



박 부대표는 이어 "K-pop이 음원 시장의 몰락에 대한 해답을 글로벌에서 찾았다면, 한국 영화 산업을 새롭게 할 밑그림으로는 국제공동제작이 중요하게 자리잡고 있다"면서 "ACFM에 핵심 플레이어들이 다 모이기 때문에 기간도 늘리고 프로그램도 세분화되는 기대를 해 본다"고 덧붙였다.



실제로 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)은 경제적 파급효과와 함께 한국영화의 해외 영향력 확장에도 큰 역할을 하고 있다. 단순히 영화만이 아닌 새로운 영화에 대한 기획안이나 영화의 원작으로 활용될 수 있는 문학작품, 애니메이션, 웹툰 등을 망라한 각종 콘텐츠가 거래되고 있다. 아시아 영화인들이 한 자리에 모여 공동제작이나 연대와 교류를 할 수 있는 장이다. 코로나19 이후 한국영화산업 회복이 더뎌지고 투자가 위축된 상황에서 K-콘텐츠를 기반으로 한 세계시장 확대는 한국영화에 긍정적 요소로 작용할 수 있다.



주무부처인 문화체육관광부는 일단 부산영화제와 영화계의 요구에 대해 긍정적 입장을 밝혔다.



토론자로 나온 김지희 문체부 영상방송콘텐츠산업과장은 "한국 영화가 더 큰 도약을 하기 위해서는 수출 그리고 국제 공동제작이 필수적인 분야라는 점을 인식하고 있다"라며 "김영덕 위원장이 'ACFM은 공공재로 한국 영화가 해외로 나갈 수 있도록 판을 깔아주는 그런 인프라 역할을 해준다'고 말씀해주셨는데 공감한다. 한국 영화를 세일즈 할 수 있는 가성비 높은 장이라고 생각해 내년 예산을 수립할 때 신경을 써 보려고 한다"고 말했다.



김 과장은 "다만 문체부 부처 안에서 최소한 늘리려고 노력을 하겠지만, 부산영화제도 저희와 함께 합심을 해서 영화계 전체, 재정 당국과 국회까지 설득하는데 힘을 모은다면 저희에게도 큰 도움이 될 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.

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