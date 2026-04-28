스타 배우의 사적인 영상, 그는 사과를 시작했다

애플TV

애플TV 오리지널 영화 <부메랑>의 한 장면.애플TV 오리지널 영화 <부메랑>은 배우이자 감독, 제작자인 조나 힐의 연출·주연작이다. 각본과 제작에도 참여했다. 여기에 키아누 리브스와 카메론 디아즈가 함께하며 존재감을 더한다. 조나 힐 특유의 영화 스타일이 고스란히 묻어나는데, 블랙 코미디 색채가 매우 짙다. 쉼 없이 쏟아지는 대사의 향연은 호불호를 가를 요소지만, 동시에 영화의 핵심과 맞닿아 있다는 점에서 아이러니하다.리프 호크는 '이보다 더 나은 경력을 쌓을 수 없고, 더 나은 이미지를 구축할 수 없는' 무비 스타이자 명배우다. 하지만 실상은 아역 시절 큰 성공을 거둔 이후 주변 사람들을 힘들게 했고, 커리어를 쌓아 가는 과정에서도 마찬가지였다. 개인적으로는 약물에 의존했던 시기도 있었다. 그렇기에 문제가 될 만한 일들은 철저히 덮으려 했다.그는 언제 무너질지 모를 자신의 경력에 불안해하며 살아간다. 예민함은 점점 극단으로 치닫고, 그로 인해 주변 사람들은 여전히 고통받는다. 하지만 정작 본인은 이를 자각하지 못하는 듯하다. 여전히 자기 자신만 우선시한다. 그를 진정으로 구원할 수 있는 이들이 곁에 있음에도, 그는 위기관리 변호사 아이라의 말만 따른다.겉보기에는 지극히 현실적인 인물처럼 보이지만, 사실 그는 혼자만의 이상 속에서 살아간다. 자신이 만들어 낸 허상의 세계에서 허우적대며, 위기 또한 스스로 만들어 낸다. 문제의 본질에는 다다르지 못한 채, 모든 것이 '부메랑'처럼 돌아올 것이라는 사실을 모르는 것처럼 보인다.