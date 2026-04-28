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스타 배우의 사적인 영상, 그는 사과를 시작했다

스타 배우의 사적인 영상, 그는 사과를 시작했다

[애플TV 오리지널 리뷰] 영화 <부메랑>

김형욱(singenv)
26.04.28 16:09최종업데이트26.04.28 16:09
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

리프 호크, 아역 시절부터 40년간 미국에서 가장 사랑받아 온 영화 배우다. 그는 영화 역사상 가장 큰 세 개의 프랜차이즈에 출연했고 오스카를 두 번이나 거머쥐었다. 그리고 이번 가을에는 5년 만에 복귀해 최대 규모의 영화 촬영에 들어간다. 그에겐 그의 진짜 모습을 알고도 곁에 있어 주는 친구 카일과 잰더가 있다.

그런데 위기관리 변호사 아이라가 전화를 걸어 온다. 그는 큰 문제가 생겼을 때만 연락하는 인물이니, 큰일이 난 게 분명했다. 만나 보니 아니나 다를까 '영상'이 있다고 했다. 문제가 될 만한 일들은 대중이 알지 못하게 모두 덮은 줄 알았는데, 아니었던 모양이다. 그는 5년 전 약을 끊고 완전히 새사람이 되었다고 믿고 있었는데 말이다.

아이라의 말은 간단했다. 리프가 살아오면서 잘못했다고 생각하는 사람들을 일일이 찾아가 진심으로 사과하라는 것. 누가, 어떤 의도로, 어떤 영상을 유출하려는지 알 수 없으니 뭐라도 해야 했다. 그렇게 리프는 아역 시절 매니저를 시작으로 어머니, 옛 친구를 차례로 찾아가 사과한다. 막상 만나 보니, 그들이 리프의 영상을 확보해 유출하려는 것 같지는 않다.

애플TV 오리지널 영화 <부메랑>의 한 장면.
애플TV 오리지널 영화 <부메랑>의 한 장면.애플TV

화려한 커리어 뒤에 숨겨진 균열

애플TV 오리지널 영화 <부메랑>은 배우이자 감독, 제작자인 조나 힐의 연출·주연작이다. 각본과 제작에도 참여했다. 여기에 키아누 리브스와 카메론 디아즈가 함께하며 존재감을 더한다. 조나 힐 특유의 영화 스타일이 고스란히 묻어나는데, 블랙 코미디 색채가 매우 짙다. 쉼 없이 쏟아지는 대사의 향연은 호불호를 가를 요소지만, 동시에 영화의 핵심과 맞닿아 있다는 점에서 아이러니하다.

리프 호크는 '이보다 더 나은 경력을 쌓을 수 없고, 더 나은 이미지를 구축할 수 없는' 무비 스타이자 명배우다. 하지만 실상은 아역 시절 큰 성공을 거둔 이후 주변 사람들을 힘들게 했고, 커리어를 쌓아 가는 과정에서도 마찬가지였다. 개인적으로는 약물에 의존했던 시기도 있었다. 그렇기에 문제가 될 만한 일들은 철저히 덮으려 했다.

그는 언제 무너질지 모를 자신의 경력에 불안해하며 살아간다. 예민함은 점점 극단으로 치닫고, 그로 인해 주변 사람들은 여전히 고통받는다. 하지만 정작 본인은 이를 자각하지 못하는 듯하다. 여전히 자기 자신만 우선시한다. 그를 진정으로 구원할 수 있는 이들이 곁에 있음에도, 그는 위기관리 변호사 아이라의 말만 따른다.

겉보기에는 지극히 현실적인 인물처럼 보이지만, 사실 그는 혼자만의 이상 속에서 살아간다. 자신이 만들어 낸 허상의 세계에서 허우적대며, 위기 또한 스스로 만들어 낸다. 문제의 본질에는 다다르지 못한 채, 모든 것이 '부메랑'처럼 돌아올 것이라는 사실을 모르는 것처럼 보인다.

애플TV 오리지널 영화 <부메랑>의 한 장면.
애플TV 오리지널 영화 <부메랑>의 한 장면.애플TV

'나'를 마주하는 순간

영화는 할리우드에 관한 이야기이면서 동시에 우리 자신의 이야기다. 실제 인물처럼 느껴지는 스타들의 뒷이야기가 실명으로 등장하며 흥미를 자아낸다. 동시에 리프 호크라는 인물이 살아오며 만들어 낸 '사과해야 할 삶'을 중심에 둔다. 전자는 노골적이고 코믹하게 그려져 재미를 주지만, 후자는 묵직한 여운을 남긴다.

할리우드와 우리의 삶은 거리가 멀어 보이지만, 자기 이미지를 관리하며 살아가는 시대라는 점에서는 크게 다르지 않다. 특히 '타인에게 어떻게 보일 것인가'를 끊임없이 의식하는 삶이라면 더욱 그렇다. 그렇게 살다 보면, 타인에게는 허상만 보이고 정작 가까운 사람들과 자기 자신에게조차 진짜 모습을 드러내지 못하게 된다.

결국 '나'라는 존재가 희미해진다. 알고 싶지도 않고, 알게 되더라도 외면해 버려서다. 이때 영화는 하나의 단순한 해답을 제시한다. 과거를 돌아보고, 주변을 바라보고, 자신을 들여다보라는 것. 거창한 목적 없이, 그저 '그냥' 해 보는 것이다.

성장이란 위로 올라가는 것도, 더 빠르게 나아가는 것도, 남들보다 앞서는 것도 아니다. 무엇이든 새롭게 깨닫고 직접 해 보는 과정이다. 이 역시 '그냥' 해 보는 것이 중요하다. 그렇다면 할리우드 스타 리프 호크는 어떤 선택을 했을까? 그리고 우리는 어떤 선택을 하게 될까?

애플TV 오리지널 영화 <부메랑> 포스터.
애플TV 오리지널 영화 <부메랑> 포스터.애플TV
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
부메랑 키아누리브스 할리우드스타 이미지 자기관리

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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