스타 배우의 사적인 영상, 그는 사과를 시작했다

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
리프 호크, 아역 시절부터 40년간 미국에서 가장 사랑받아 온 영화 배우다. 그는 영화 역사상 가장 큰 세 개의 프랜차이즈에 출연했고 오스카를 두 번이나 거머쥐었다. 그리고 이번 가을에는 5년 만에 복귀해 최대 규모의 영화 촬영에 들어간다. 그에겐 그의 진짜 모습을 알고도 곁에 있어 주는 친구 카일과 잰더가 있다.
그런데 위기관리 변호사 아이라가 전화를 걸어 온다. 그는 큰 문제가 생겼을 때만 연락하는 인물이니, 큰일이 난 게 분명했다. 만나 보니 아니나 다를까 '영상'이 있다고 했다. 문제가 될 만한 일들은 대중이 알지 못하게 모두 덮은 줄 알았는데, 아니었던 모양이다. 그는 5년 전 약을 끊고 완전히 새사람이 되었다고 믿고 있었는데 말이다.
아이라의 말은 간단했다. 리프가 살아오면서 잘못했다고 생각하는 사람들을 일일이 찾아가 진심으로 사과하라는 것. 누가, 어떤 의도로, 어떤 영상을 유출하려는지 알 수 없으니 뭐라도 해야 했다. 그렇게 리프는 아역 시절 매니저를 시작으로 어머니, 옛 친구를 차례로 찾아가 사과한다. 막상 만나 보니, 그들이 리프의 영상을 확보해 유출하려는 것 같지는 않다.