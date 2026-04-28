연기 보폭 넓히는 박보영, '금괴 밀수 사건' 휘말린다

지난 2012년에 개봉한 최동훈 감독의 <도둑들>은 한국과 중국의 도둑 10명이 팀을 이뤄 마카오 카지노에 숨겨진 초고가 다이아몬드 '태양의 눈물'을 훔친다는 내용의 범죄 액션 영화다. 김윤석과 김혜수, 이정재, 전지현, 김해숙, 오달수 같은 스타 배우들에 떠오르는 신예였던 김수현에 홍콩배우 임달화까지 가세한 <도둑들>은 1298만 관객을 동원하며 큰 사랑을 받았다(영화관입장권 통합전산망 기준).
영화 <범죄도시>와 드라마 <카지노>를 연출했던 강윤성 감독은 작년 류승룡과 양세종, 임수정, 김의성, 김성오, 이동휘, 유노윤호 등이 출연한 디즈니플러스 드라마 <파인:촌뜨기들>을 선보였다. <파인: 촌뜨기들>은 신안 앞바다에 빠진 보물선에 있는 도자기를 발굴하기 위해 서울에서 내려온 사람들과 목포 현지인이 때로는 힘을 합치고 때로는 서로 배신하면서 보물을 노리는 내용을 담고 있는 드라마다.
현실에서도 그런 것처럼 영화나 드라마에서도 일확천금이 모여 있는 곳에는 돈 냄새를 맡은 사람들이 모여들기 마련이다. 29일 공개되는 디즈니플러스 드라마 <골드랜드> 역시 밀수 조직의 금괴를 독차지하려는 사람들의 탐욕과 배신을 다룬 생존 스릴러다. 그리고 <골드랜드>에는 귀엽고 사랑스런 매력으로 착한 역할을 주로 맡았던 배우 박보영이 금괴를 독차지하려는 욕망에 사로잡히는 캐릭터를 연기한다.
<과속스캔들> 이후 꾸준히 사랑 받은 배우