연기 보폭 넓히는 박보영, '금괴 밀수 사건' 휘말린다

jtbc 화면 캡처

박보영이 주연을 맡은 <힘 쎈 여자 도봉순>은 당시 jtbc 드라마 역대 최고 시청률 기록을 세웠다.중학교 2학년때 영화 동아리에서 찍은 단편 영화가 서울청소년영화제에서 '현실 도전상'을 받으며 배우 활동을 시작하게 된 박보영은 <비밀의 교정>과 <달려라 고등어>, <정글피쉬>같은 청소년 드라마에 출연하며 연기 경험을 쌓았다. 박보영은 <마녀유희>에서 한가인의 아역, <왕과 나>에서 구혜선의 아역을 맡았지만 문근영이나 박신혜처럼 대중들에게 일찌감치 주목 받았던 청소년 배우는 아니었다.하지만 박보영은 2008년 신인 감독이 연출한 첫 주연작을 통해 당대 최고의 신인 배우로 떠올랐다. 2008년 겨울에 개봉해 824만 관객을 동원하며 극장가에 파란을 일으켰던 강형철 감독의 <과속스캔들>이었다. <과속스캔들>을 통해 무려 8개 영화제의 신인상을 휩쓴 박보영은 소속사와의 분쟁으로 2년 간 공백기를 가졌지만 2012년 영화 <늑대소년>으로 665만 관객을 동원하는 저력을 과시했다.청소년 드라마와 아역을 제외하면 한 번도 드라마에 출연하지 않았던 박보영은 2015년 tvN 드라마 <오! 나의 귀신님>을 통해 첫 드라마 주연을 맡았다. <오! 나의 귀신님>은 박보영의 열연에 힘입어 7.3%의 최고 시청률을 기록하며 많은 사랑을 받았다(닐슨코리아 시청률 기준). 하지만 2015년에 개봉한 영화 <경성학교:사라진 소녀들>과 <열정 같은 소리하고 있네>는 나란히 100만 관객을 넘지 못하며 고전했다.하지만 박보영은 2017년 jtbc 드라마 <힘 쎈 여자 도봉순>에서 엄청난 괴력을 가진 주인공 도봉순 역을 맡아 유쾌한 연기를 선보이며 많은 사랑을 받았고 <힘 쎈 여자 도봉순>은 9.7%의 최고 시청률을 기록했다. 2018년 다시 영화로 활동 무대를 옮긴 박보영은 2018년 여름에 개봉한 멜로 영화 <너의 결혼식>에서 김영광과 연기 호흡을 맞추며 282만 관객을 동원, 여전한 스타성과 티켓 파워를 증명했다.2019년 '영혼소생구슬'이라는 독특한 소재의 tvN 드라마 <어비스>가 최종회 시청률 2.28%에 그치며 상승세가 한 풀 꺾였던 박보영은 2021년 <어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다>에 출연했다. 2023년에는 대지진으로 폐허가 된 서울에서 유일하게 남은 아파트에 모여 사는 사람들의 이야기를 그린 재난 스릴러 <콘크리트 유토피아>에서 따뜻한 인간미와 강한 생존력을 가진 주명화를 연기했다.