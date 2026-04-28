아이들에게 전쟁 기술 가르친 나라의 결말

▲벌거벗은세계사군국주의 TVN

당시 일본의 식민지였던 조선인들도 이러한 군국주의의 광기에 희생양이 되어야했다. 일본은 수많은 조선인들을 전쟁에 강제로 동원하여 물자를 착취했다. 태평양전쟁 당시 태평양의 산호섬인 밀리환초에서는 미군의 포위로 섬이 고립되자 극심한 식량난에 시달리던 일본군들이 강제노역으로 끌려온 조선인을 대량학살하고 인육을 먹는 식인행위까지 벌인 사실이 훗날 생존자들에 의하여 밝혀졌다.



1945년 8월 15일, 일본은 마침내 연합군에 무조건 항복을 선언한다. 하지만 패전 이후에도 사회적 광기는 계속됐다. 전쟁의 여파로 인하여 정상적인 사회 시스템이 완전히 붕괴된 일본은 치안이 무너지고 각종 흉악범죄가 만연하는가 하면 전염병까지 창궐하며 후유증에 시달려야했다.



1948년 1월 26일 벌어진 '제국은행 살인사건'은 당시 일본의 망가진 사회 분위기와 행정시스템을 단적으로 보여준 비극이었다. 일본 도쿄의 제국은행에 후생성(보건복지부) 직원을 자처한 남자가 찾아와, 은행직원들에게 인근에 전염병 확산 때문에 예방약을 복용할 것을 권했다. 하지만 직원들은 남자가 권하는 약을 마시고 집단 이상증세를 보이며 차례로 쓰러졌다. 남자는 그 사이에 은행에서 현금과 수표를 챙겨 도망쳤다.



남자의 정체는 강도였고 직원들이 복용한 것은 독극물이었다. 이 사건으로 12명의 은행직원들이 숨졌다. 당시 무너진 일본의 치안과 행정으로 인하여 민간인도 쉽게 독극물을 구할 수 있었고, 은행같은 공적기관조차 특정인물의 신원을 제대로 검증할 수 있는 대비 체계가 없었기 때문에 벌어진 비극이었다.



용의자로 체포된 화가 히라사와 사다미치는 일본 경찰의 강압적인 신문에 시달리다가 결국 자백조서를 쓰고 범행을 인정했다. 하지만 그가 제국은행 사건의 진범이었는지는 의문으로 남아있다. 히라사와는 사형판결을 받았지만 집행되지는 않았고, 40년간 옥중에서 복역하다가 1987년 95세의 나이로 사망했다.



또한 일본은 전후 극심한 식량난에 시달려야했다. 무너진 배급시스템으로 인하여 정상적인 시장체제가 붕괴되고 암시장이 성행했다. 전쟁으로 부모를 잃은 수많은 전쟁고아들은 거리로 내몰렸고, 여성들은 자신의 물건을 내다팔거나 성매매를 통하여 생계를 유지해야했다. 가난에 시달린 부모들은 아기를 낳고도 키울 여력이 없어서 유기하는 사례가 속출하기도 했다.



전후 일본 사회의 범죄율은 이전보다 2배 이상 급등했다. 1948년 한해에만 일본 역사상 최대인 약 160만건의 범죄가 발생한 것으로 집계됐다. 1948년 1월, 아이들의 출산과 입양을 돕던 '코토부키 조산원'에서는 아이들을 이용하여 정부 배급품을 빼돌리고, 열악한 환경에 방치하여 약 100명에 이르는 영아가 집단으로 사망하는 사건이 벌어져서 일본 사회를 충격에 빠뜨렸다.



살인혐의로 체포된 조산원의 원장부부는 "우리는 죄가 없다. 가난한 부모는 아이를 제대로 키울수 없으니 차라리 일찍 죽는게 낫다"는 망언을 하기도 했다. 일본 법원은 사망한 영아들 대부분이 호적에 올라있지 않아 신원이 불분명하고 사고사인지 고의인지 구분하기 어렵다는 이유로, 살인혐의중 일부만 인정하여 원장 부부에게 징역 4년과 2년을 내리는데 그쳤다.



일본은 1947년 12월, 아동복지법을 제정하여 전쟁이후 급증한 전쟁고아와 빈곤아동 보호에 나서기 시작했다. 이는 일본에서 출산과 양육을 국가와 사회가 함께 책임져야 한다는 인식이 형성되는 변화의 계기로 작용했다.



패전 이후 일본군은 해산되었고 군국주의 체제는 마침내 붕괴되었다. 전쟁범죄를 주도했던 여러 군부 인사들은 전범재판을 통하여 처벌을 받았다. 군국주의에서 벗어난 이후에야 일본은 조금씩 전쟁의 후유증에서 벗어나 사회시스템을 회복하고 경제발전을 이뤄내게 된다.



전쟁의 가장 큰 피해는 결국 '전쟁을 겪은 사람들'이 받게 된다. 군국주의는 사라졌지만, 비극의 역사가 남긴 아픈 교훈만큼은 잊지 말고 기억해야 할 이유다.



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