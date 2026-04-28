아이들에게 전쟁 기술 가르친 나라의 결말

군국주의(Militarism / 軍國主義)란 군대가 국가 정책의 최상위 가치가 되어 사회 전반이 전쟁수행을 위하여 재편된 체제와 이념을 뜻한다. 20세기를 전후하여 청일전쟁, 러일전쟁, 중일전쟁, 태평양전쟁(2차세계대전) 등, 아시아와 전세계를 전쟁의 소용돌이로 몰아넣은 일본 제국은 바로 이러한 군국주의의 대표적인 사례로 꼽힌다.
한때 아시아에서 가장 먼저 근대화에 성공하고 열강의 반열에 든 국가였던 일본은 어떻게 군국주의의 광기에 물들게 되었을까. 27일 방송된 tvN <벌거벗은 세계사>에서는 '군국주의는 일본을 어떻게 광기에 몰아넣었나'편을 조명했다.
일본은 19세기 후반부터 세계의 열강으로 올라섰고, 여러 전쟁에서 승리하면서 '군사력이 곧 국력'이라는 인식이 높아졌다. 일본은 점차 전쟁이 국력을 키우는 가장 빠른 방법이라고 확신하게 되었다. '군대'의 위상은 날로 높아지면서 군부가 국가를 지키는 차원을 넘어, 정치, 경제,사회를 이끌어야한다는 생각을 가지게 된다.
1937년 발발한 중일전쟁은 이미 진행중이던 일본의 군국주의가 더욱 가속화되는 계기가 됐다. 중일전쟁이 장기화되면서 일본은 '국가총동원법'을 제정하여 정부가 의회 승인없이 사람, 물자, 기업, 언론을 마음대로 동원하고 통제할수 있게 했으며, '모든 국민은 국가를 위하여 헌신해야한다'는 명분을 내세웠다.
아이들도 징벌 대상