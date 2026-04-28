무명 신화 다시 쓴 손창환 , 단기전 징크스 되풀이한 조상현

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27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전 고양 소노와 창원 LG 경기. 소노 이정현이 슛하고 있다. 오른쪽은 이를 지켜보는 손창환 감독. 2026.4.27연합뉴스
소노는 올 시즌을 앞두고 전력분석 코치 출신인 손창환 신임 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 손 감독은 현역 시절 벤치 멤버로 프로 경력이 4시즌에 불과한 무명 선수 출신이었다. 선수 시절 명성이나 지도자 경력이 모두 일천한 무명 감독의 선임에 많은 이들이 고개를 갸웃했지만, 손창환 감독은 사령탑 데뷔 첫 해 만에 프로농구 역사상 그 어떤 초보 감독도 이뤄내지 못한 '흙수저 신화'를 만들어냈다.
손 감독은 이정현-켐바오-나이트로 이어지는 '빅3'를 중심으로 소노 특유의 양궁 농구에, 식스맨들을 적재적소에 활용하는 다채로운 맞춤형 전술을 추가했다. 정규시즌 중반까지만 해도 주전 선수들의 잔부상과 조직력 난조로 하위권에 그쳤으나 후반기에 파죽의 10연승을 내달리며 플레이오프 진출을 확정 짓고 '돌풍의 팀'으로 거듭났다. 정규시즌 활약을 인정받아 에이스 이정현은 생애 첫 국내 선수 MVP, 켐바오는 신인왕을 수상했다.
하지만 소노의 진정한 드라마는 플레이오프부터였다. 정규 시즌 막바지에 서울 SK가 '고의 패배와 순위 조작' 논란에 휩싸이며 소노를 사실상 6강 상대로 선택했다는 의혹이 불거졌다. SK는 이 사건으로 KBL로부터 제재금과 경고 조치를 받았고 농구 팬들의 엄청난 비판에 휩싸였다.
한편으로 이 사건은 오히려 소노 선수단의 승리욕에 불을 붙이는 계기가 됐다. 손창환 감독은 PO를 앞두고 "우리를 선택한 것이 벌집을 건드렸다는 이야기를 듣게 해주겠다"라며 뼈있는 출사표를 던졌다. 농구팬들 사이에서도 '언더독'인 소노를 주목하고 응원하는 분위기가 형성됐다.
소노가 PO에서 상위 팀인 SK와 LG를 상대로 2연속 시리즈 스윕과 업셋을 거두고 챔피언 결정전까지 올라올 것이라고 예상한 이들은 거의 없었다. 상승세를 탄 소노의 폭발력은 매서웠다. 정규리그에서 3점 슛 성공률 최하위(29.5%, 평균 9.8개)에 그쳤던 소노는 플레이오프 6경기에서 평균 12개의 3점 슛을 39.1%의 적중률로 성공하며 양궁 농구의 절정을 보여주고 있다.
또한 손창환 감독은 SK와의 6강 3차전, LG와의 4강 1차전처럼 외곽 슛이 다소 저조했던 경기에서는 3점 슛에만 의존하지 않고도 적극적이고 빠른 공수 전환과 압박 농구, 1대 1 돌파를 활용하는 유연한 전술 변화를 보여주며 해결사가 많다는 팀의 장점을 극대화했다.
소노는 내친김에 챔피언 결정전에서 정규리그 5위 팀의 역대 2번째 우승, 첫 플레이오프 출전 만에 우승한 최초의 팀이라는 새로운 역사에 도전하고 있다. 소노는 5월 5일부터 정규리그 2위 안양 정관장 대 6위 부산 KCC(현재 1승 1패)의 승자와 격돌한다. 만일 KCC가 챔프전에 올라오면 정규리그 순위에서 앞선 소노가 홈 어드밴티지를 갖게 된다.
손창환 감독은 경기 후 "플레이오프 6연승은 전혀 생각하지 못했다. 끝까지 최선을 다해준 선수들한테 너무 감사하다. 지금은 아무 생각이 나지 않는다. 오늘 잘 때 눈물이 나올지 모르겠다"라며 웃었다. 이어 "챔프전에서 만날 수 있는 정관장과 KCC 모두 저희보다 전력이 우위다. 배운다는 자세로 한 번 부딪쳐보겠다"라며 도전자의 자세를 유지했다.
유독 플레이오프에서 약한 LG