소노의 기적, 1위 LG마저 삼키고 창단 첫 챔프전 진출

▲슛하는 소노 켐바오
27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전 고양 소노와 창원 LG 경기. 소노 케빈 켐바오가 슛을 하고 있다.연합뉴스
고양 소노가 프로농구 정규리그 1위이자 디펜딩 챔피언인 창원 LG를 제압하고 사상 첫 챔피언결정전에 올랐다.
소노는 27일 경기도 고양 소노아레나에서 열린 2025-2026 프로농구 4강 플레이오프(5전 3승제) 3차전 홈 경기에서 LG를 90-80으로 제압하면서 예상을 뒤엎고 시리즈 전적 3전 전승으로 결승 티켓을 거머쥐었다.
이로써 포스트시즌에서 무패 행진을 질주하고 있는 소노는 창단 이후 처음으로 우승에 도전한다. 반면에 LG는 2년 연속 정규리그 1위가 무색할 만큼 완패를 당하면서 탈락의 쓴맛을 봤다.
두 번의 역전승, 소노는 두려울 것이 없다
앞선 두 경기에서 짜릿한 역전승을 거뒀던 소노는 이날 3차전에서는 경기 초반부터 LG를 몰아쳤다. 1쿼터에만 3점 슛 10개를 던져 5개를 꽂아 넣으면서 주도권을 잡았다.
특히 정규리그에서 경기당 평균 1.5점에 그쳤던 2년 차 포워드 이준근이 1쿼터에만 3개의 3점슛을 터뜨리자 LG 수비는 분산될 수밖에 없었다. 이 틈을 놓치지 않고 이정현, 케빈 켐바오, 네이던 나이트 등 핵심 선수들이 마음껏 공격을 펼쳤다.
LG도 2쿼터 들어 유기상과 윤원상, 정인덕의 외곽슛으로 반격에 나섰으나 그때마다 소노가 3점슛으로 찬물을 끼얹었다.
소노는 3쿼터에 켐바오와 나이트의 덩크로 홈 관중을 열광케 했다. 이정현의 3점 플레이까지 나온 소노는 3쿼터 막판에 78-62, 16점 차까지 달아났다. 미리 준비했던 작전도 소노의 화력에 밀려 통하지 않자 LG의 조상현 감독은 답답한 표정으로 경기를 지켜볼 뿐이었다.
마지막 4쿼터에도 달라진 것은 없었다. 오히려 LG는 아셈 마레이가 5반칙 퇴장을 당하면서 추격의 동력을 잃었고, 이렇다할 반전 없이 남은 시간이 흘러가면서 소노가 여유 있게 승리를 확정 지었다.
정규리그에서도 2연패가 가장 큰 부진이었던 LG로서는 충격적인 3연패 탈락이다. 정규리그 1위 팀이 플레이오프에서 한 번도 이기지 못하고 탈락한 것은 남자 프로농구에서 처음 벌어진 일이다.
소노의 무패 행진, 우승으로 '화룡점정' 찍을까