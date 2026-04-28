소노의 기적, 1위 LG마저 삼키고 창단 첫 챔프전 진출

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큰사진보기 ▲소노 손창환 감독 생일축하27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전 고양 소노와 창원 LG 경기에서 승리한 소노 손창환 감독과 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

정규리그 막판 10연승을 달리며 5위로 창단 플레이오프에 진출한 소노는 6강에서 4위 서울 SK에 3연승을 거두고 4강에 오르더니, 1위 LG마저 3연승으로 꺾고 파죽의 6연승 무패 행진을 이어가고 있다.



소노는 이날 이정현, 켐바오, 나이트, 이근준, 이재도, 강지훈까지 6명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 고른 활약을 펼쳤다. 슈퍼스타에 기대지 않고 누가 나와도 제 몫을 하는 안정된 전력이 소노의 최대 강점이다.



반면에 2년 연속 통합 우승을 노렸던 LG는 정규리그가 끝나고 긴 휴식을 치르면서 경기 감각이 떨어진 것이 독이 됐다. 1차전에서 극심한 야투 난조에 시달렸고, 2차전에서는 턴오버를 남발하며 스스로 무너졌다.



벼랑 끝에 몰린 LG는 주전 가드 양준석이 발등 부상으로 3차전에 결장하는 악재까지 겹치면서 별다른 반격도 못 해보고 소노의 돌풍에 무릎을 꿇었다.



소노는 이제 또 다른 4강 플레이오프에서 1승 1패로 맞서고 있는 안양 정관장-부산 KCC의 대결을 지켜보고 있다. 만약 KCC가 올라온다면 처음으로 정규리그 5위와 6위 팀이 챔피언 결정전에서 만나게 된다.



철벽 수비를 자랑하는 정규리그 2위 정관장과 '슈퍼팀' KCC 중 누가 올라와도 소노보다 객관적인 전력과 경험치가 높지만, 봄 농구에서 완전히 새로운 팀으로 탈바꿈한 소노의 돌풍은 부담스러울 수밖에 없다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전 고양 소노와 창원 LG 경기에서 승리한 소노 손창환 감독과 선수들이 기뻐하고 있다.정규리그 막판 10연승을 달리며 5위로 창단 플레이오프에 진출한 소노는 6강에서 4위 서울 SK에 3연승을 거두고 4강에 오르더니, 1위 LG마저 3연승으로 꺾고 파죽의 6연승 무패 행진을 이어가고 있다.소노는 이날 이정현, 켐바오, 나이트, 이근준, 이재도, 강지훈까지 6명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 고른 활약을 펼쳤다. 슈퍼스타에 기대지 않고 누가 나와도 제 몫을 하는 안정된 전력이 소노의 최대 강점이다.반면에 2년 연속 통합 우승을 노렸던 LG는 정규리그가 끝나고 긴 휴식을 치르면서 경기 감각이 떨어진 것이 독이 됐다. 1차전에서 극심한 야투 난조에 시달렸고, 2차전에서는 턴오버를 남발하며 스스로 무너졌다.벼랑 끝에 몰린 LG는 주전 가드 양준석이 발등 부상으로 3차전에 결장하는 악재까지 겹치면서 별다른 반격도 못 해보고 소노의 돌풍에 무릎을 꿇었다.소노는 이제 또 다른 4강 플레이오프에서 1승 1패로 맞서고 있는 안양 정관장-부산 KCC의 대결을 지켜보고 있다. 만약 KCC가 올라온다면 처음으로 정규리그 5위와 6위 팀이 챔피언 결정전에서 만나게 된다.철벽 수비를 자랑하는 정규리그 2위 정관장과 '슈퍼팀' KCC 중 누가 올라와도 소노보다 객관적인 전력과 경험치가 높지만, 봄 농구에서 완전히 새로운 팀으로 탈바꿈한 소노의 돌풍은 부담스러울 수밖에 없다. 소노 LG 프로농구 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤현 (yoonys21) 내방 구독하기 반갑습니다 이 기자의 최신기사 이정후 시즌 첫 4안타 폭발... 시즌 초반 부진 잊어라

27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전 고양 소노와 창원 LG 경기. 소노 케빈 켐바오가 슛을 하고 있다.고양 소노가 프로농구 정규리그 1위이자 디펜딩 챔피언인 창원 LG를 제압하고 사상 첫 챔피언결정전에 올랐다.소노는 27일 경기도 고양 소노아레나에서 열린 2025-2026 프로농구 4강 플레이오프(5전 3승제) 3차전 홈 경기에서 LG를 90-80으로 제압하면서 예상을 뒤엎고 시리즈 전적 3전 전승으로 결승 티켓을 거머쥐었다.이로써 포스트시즌에서 무패 행진을 질주하고 있는 소노는 창단 이후 처음으로 우승에 도전한다. 반면에 LG는 2년 연속 정규리그 1위가 무색할 만큼 완패를 당하면서 탈락의 쓴맛을 봤다.앞선 두 경기에서 짜릿한 역전승을 거뒀던 소노는 이날 3차전에서는 경기 초반부터 LG를 몰아쳤다. 1쿼터에만 3점 슛 10개를 던져 5개를 꽂아 넣으면서 주도권을 잡았다.특히 정규리그에서 경기당 평균 1.5점에 그쳤던 2년 차 포워드 이준근이 1쿼터에만 3개의 3점슛을 터뜨리자 LG 수비는 분산될 수밖에 없었다. 이 틈을 놓치지 않고 이정현, 케빈 켐바오, 네이던 나이트 등 핵심 선수들이 마음껏 공격을 펼쳤다.LG도 2쿼터 들어 유기상과 윤원상, 정인덕의 외곽슛으로 반격에 나섰으나 그때마다 소노가 3점슛으로 찬물을 끼얹었다.소노는 3쿼터에 켐바오와 나이트의 덩크로 홈 관중을 열광케 했다. 이정현의 3점 플레이까지 나온 소노는 3쿼터 막판에 78-62, 16점 차까지 달아났다. 미리 준비했던 작전도 소노의 화력에 밀려 통하지 않자 LG의 조상현 감독은 답답한 표정으로 경기를 지켜볼 뿐이었다.마지막 4쿼터에도 달라진 것은 없었다. 오히려 LG는 아셈 마레이가 5반칙 퇴장을 당하면서 추격의 동력을 잃었고, 이렇다할 반전 없이 남은 시간이 흘러가면서 소노가 여유 있게 승리를 확정 지었다.정규리그에서도 2연패가 가장 큰 부진이었던 LG로서는 충격적인 3연패 탈락이다. 정규리그 1위 팀이 플레이오프에서 한 번도 이기지 못하고 탈락한 것은 남자 프로농구에서 처음 벌어진 일이다.