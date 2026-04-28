타율 2할4푼5리인데 OPS 9할대... 김도영의 '역설적 활약'

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김도영의 시즌은 길다. 서두르기보다는 지금처럼 천천히 잘되는 것 위주로 플레이 하는게 좋다는 의견이 많다.KIA 타이거즈
KIA 타이거즈 김도영(23, 우투우타)의 타격 성적은 단순한 지표로만 설명하기는 어렵다. 타율 0.245, 출루율 0.351은 김도영의 성적이라고 보기에는 믿어지지 않을 정도다. 그는 2024 정규시즌 MVP와 팀 우승을 동시에 만들어낸 리그를 대표하는 슈퍼스타이기 때문이다.
어찌 보면 극심한 부진에 시달리고 있다고 볼 수도 있겠지만 그 와중에도 중심 타선에서 나름의 역할은 해주고 있다. 안타 23개 중 3분의 1가량인 8개(전체 1위)가 홈런이다. 이를 앞세워 24타점(2위), 19득점으로 타율 대비 좋은 능력치를 만들어내고 있다. OPS도 0.904이다. 거기에 유독 득점권 상황에서 방망이가 날카로워지는 모습이다.
보통 타격감이 좋지 않을 때 이른바 '눈야구'를 통한 출루율로 커버하는 경우는 종종 있다. 하지만 김도영처럼 장타와 클러치 능력으로 메우는 경우는 매우 드물다. 팬들 사이에서 '부진한 것 같으면서도 부진하지 않다'는 말이 나오고 있는 이유다.
최근 김도영의 타격은 힘을 잔뜩 실은 스윙보다는 이른바 '딸깍'에 가까운 간결한 형태로 보인다. 필요할 때 정확하게 배트 중심에 맞히고, 그 타구가 가장 치명적인 순간에 터져나 온다. 경기 내내 부진하다가도 막상 득점권 상황이 오면 방망이가 불타오르기 일쑤다. 좋을 때의 김도영이 완성형 타자라면 현재는 'OPS형 타자'라고 말할 수 있겠다.
차려주면 해결한다
김도영의 진짜 가치는 개인 성적표보다 팀 전체 흐름 속에서 더욱 선명하게 드러난다. 최근 KIA 타선은 다소 기복이 심하다. 터질 때는 무섭지만 침묵할 때는 너무 조용하다. 그 때문에 저득점 경기에서 힘든 모습을 보이고 있는데, 여기에는 그간 해결사로 활약한 최형우의 빈자리도 크다는 지적이다.
이 과정에서 김도영은 복잡한 역할을 맡지 않는다. 오히려 역할은 단순하다. 앞선 타자들이 만들어 놓은 기회를 결과로 연결하거나 큰 것 한방으로 승부의 흐름을 바꾸는 것이다. 최형우가 빠진 해결사 자리를 채워주고 있다. "어차피 차려지면 김도영이 해결한다"는 말까지 나오고 있을 정도로 찬스에서 강한 모습을 과시 중이다.
김선빈이 중심 타선에서 안정적인 연결고리 역할을 해주고, 박재현, 데일, 김호령 등이 꾸준히 출루를 만들어주는 현재의 구조는 김도영의 장점을 극대화한다. 누군가는 밥상을 차리고, 김도영이 마침표를 찍는 장면이 자주 나오고 있다.
최근 연패를 끊고 경기력이 살아나기 시작한 KIA 타선은 특정 선수 한 명에 의존하기보다, 역할 분담이 명확한 상태에서 각자의 몫을 수행하고 있다. 그리고 그 중심에는 김도영의 '결정력'이 큰 영향을 미치고 있다는 평가다.
한창 좋을 때처럼 단타, 장타 할 것 없이 한 경기 몇 안타를 몰아치지는 못하고 있지만 한 번의 장타나 적시타로 경기 흐름을 바꾸는 역할은 충분히 해주고 있다.