박정아 도공-배유나 현건, '베테랑 대이동'

이번 시즌 정규리그 1, 2위 도로공사와 현대건설이 트레이드를 통해 전력을 강화했다.
한국도로공사 하이패스 구단은 27일 구단 공식 SNS를 통해 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 현금 트레이드를 통해 박정아를 영입했다고 발표했다. 2022-2023 시즌 도로공사의 두 번째 챔프전 우승을 이끈 후 페퍼저축은행으로 이적했던 박정아는 3년 만에 6년 동안 활약했던 도로공사로 복귀하게 됐다. 도로공사는 GS칼텍스 KIXX와 계약한 아시아쿼터 타나차 쑥솟의 빈 자리를 박정아를 통해 메우게 되는 셈이다.
양효진의 은퇴로 미들블로커 자리에 큰 약점이 생긴 현대건설 힐스테이트도 같은 날 도로공사와의 트레이드를 통해 세터 이수연을 보내고 양효진의 입단 동기인 베테랑 미들블로커 배유나를 영입했다. 배유나는 자신의 SNS를 통해 "도로공사에서의 10년은 인생에서 가장 뜨겁고 소중한 시간이었다. 그 시간과 마음, 절대 잊지 않고 앞으로도 코트 위에서 제 모든 것을 쏟아 부으며 뛰겠다"고 소감을 밝혔다.
'클러치박'은 전성기 보낸 도로공사서 부활할까