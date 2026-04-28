취미도, 사랑도, 삶도 남들 하는 대로만 하는 세상에 고함

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큰사진보기 ▲관념의 남자 김철수포스터 영화로운형제

따라쟁이 넘쳐나는 세상에 고함



과연 세상엔 숱한 고정관념이 아무렇지 않게 흩뿌려져 있다. 단순히 변하지 않을 뿐 아니라 고착화돼 변화하는 세상에 걸맞지 않아 왜곡을 발생케 하는 고정관념이 얼마든지 널려있다. 일반화된 관념과 실제 세상이 맞지 않아 들리는 파열음을 감당하는 건 대개 약한 쪽이다. 특정 인종이 범죄율이 높다거나 특정 국가 사람들이 부도덕하다는 고정관념은 그것이 과학적으로 사실이 아니란 게 밝혀지고 난 뒤에도 여전히 유효한 힘을 발한다.



잊어선 안 된다. 진화론은 과학이었으나 그에 기댄 골상학이며 우생학은 범죄에 가까웠다. 인류는 한 세기, 심지어 그보다 긴 시간 동안 우생학과 같은 비과학적 믿음을 학문이며 사실이라 믿었다. 최고 수준의 학자들조차 그러했다. 사회적 관념은 대체로 유효하지만 언제나 그렇지는 않다. 효과적일 때조차 굳은 관념은 현실과의 괴리를 노정한다. 제가 받아들이는 관념을 늘 비판적으로 바라보고, 진정 밑바닥부터 온전히 제 것인지 적어도 이따금은 확인할 필요가 있다. 그렇지 않다면 철수가 겪은 고난이 남의 일만은 아닐 테다.



통상적인 장편이 아니라 60분대 중편영화로 그친 <관념의 남자 김철수>다. 형식과 전개, 설정과 내용 모두에서 일반적인 극영화의 재미를 기대하기 어렵다. 누군가는 이게 대체 무슨 영화냐고 비난할 만한 구석도 적잖다. 그러나 나는 이 영화가 적어도 한 방의 펀치쯤은 가지고 있다고 본다. 그 펀치가 유효타가 될지 아닐지는 보는 이의 관념에 달렸다.

관념의남자김철수 영화로운형제 이재리 차시윤 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 제작비 2억으로 100억 벌어들인 영화, 책이 더 강렬한 까닭

스틸컷제목에서부터 '관념의 남자'라 말하는 건 주인공인 김철수가 저만의 관념을 가진 이라는 뜻이겠다. 더는 이 세상에 저만의 관념을 가진 이가 얼마 존재하지 않는단 인식을 바탕으로 한 것일 수도 있겠다. 과연 그러해서 영화에서처럼 일생일대의 결단을 별 생각 없이 하는 이들이 얼마나 많은가. 주변에서 다 하니까 떠밀리듯 청혼하는 철수의 모습이 오로지 영화 속에만 있는 것이라고 할 수 있을까.세미가 산티아고 순례길로 떠난다는 설정 또한 흥미롭다. 한국에서 산티아고 순례길 여행은 2010년대 거의 열풍처럼 불어닥쳤다. 파울로 코엘류의 작품이 인기를 끈 뒤 그에게 영감을 주었던 이 순례길이 세계적 여행지로 떠오른 건 2000년대 초반이었다. 한국에선 약 10년의 시차를 두고 대단한 인기를 누렸는데, 거기엔 이곳을 다녀온 여행에세이들의 인기, 또 마침 크게 확장된 SNS의 영향력이 결정적이었다. 주변에서 산티아고 순례길을 걸은 이를 어렵잖게 찾을 수 있는 것도 이 때문이다. 세미가 자기를 찾겠다 떠난 산티아고 순례길 여행은 과연 독자적인 선택이었던 것일까. 유행에의 편승일까. 영화가 그를 묘사하는 방식에 답이 있을 수도 있겠다.두 감독은 인디그라운드 상영에 앞서 제출한 연출의도를 통해 "우리는 이 세상을 살아가는 데 있어 마치 정답이 있는 것처럼 교육받아 왔다"며 "다수의 사람들이 고르는 '안전한' 선택이 이 사회에서는 정답으로 간주되기 마련이고, 이러한 정답들은 사람들에게 으레 그래야만 하는 것으로서 강요된다"고 말한다. 이들은 "물론 이러한 사회적 합의를 통한 고정관념들은 개인들에게 나침반 같은 역할을 해주기도 하지만 한편 개개인 고유의 관념, 즉 자기 생각은 흐릿해지기도 한다"면서 "어떻게든 사회적 고정관념을 벗어나기 위해 반대되는 선택만 하는 것 역시 생각해 볼 필요가 있을 것 같다"고 이 영화를 연출하기까지 자리했던 고민을 밝힌다. 관념의 남자 철수가 진정으로 지향하는 것이 어디인지를 보여주는 설명이다.