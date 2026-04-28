취미도, 사랑도, 삶도 남들 하는 대로만 하는 세상에 고함

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
고정관념이란 말이 있다. 영어 'Stereotype'을 번역한 말로, 이는 다시 '딱딱하게 굳은 판'을 뜻하는 그리스어로부터 유래했다. 세상과 사물, 타인에 대해 주어지는 흔한 생각을 고정관념이라고들 하는데, 그리스어며 영어엔 들어가 있지 않은 '관념'이란 말을 굳어 있다는 뜻의 '고정' 뒤에 붙인 게 특징적이라 하겠다.
관념은 무엇인가. 볼 관(觀)에 생각 념(念), 그러니까 무얼 보고 드는 생각을 우리는 관념이라 말한다. 생각의 주체는 개인인 사람이고 대상이 되는 객체는 사물이거나 사람, 세상이 된다. 말하자면 세상과 만나 인간이 갖게 되는 생각이 곧 관념이 된다. 그런데 우리는 늘 독자적인 관념을 갖지 못한다. 개체로 존재하는 사람이지만 동시에 집단의 일원으로 살아가는 사회적 동물인 때문이고, 거대한 세상과 마주해 모든 것을 이해하기엔 지각능력이 턱없이 떨어지는 부족한 인간이기 때문이다. 그리하여 인간은 많은 관념을 기존의 것, 곧 사회와 교육에 기댄다.
국립국어원 표준대사전은 고정관념에 대하여 '잘 변하지 아니하는, 행동을 주로 결정하는 확고한 의식이나 관념'이라 말한다. 그러나 이는 고정관념에 대한 엇갈리는 해석들 가운데 충돌 없이 합의되는 좁은 지점만을 꿰어 설명한 것이다. 보다 흔하게 쓰이는 고정관념을 네이버 지식백과는 이렇게 풀이한다. '사람들의 행동을 결정하는 잘 변하지 않는 굳은 생각, 또는 지나치게 당연한 것처럼 알려진 생각'이라고 한다. 심리학에선 고정관념을 더욱 부정적으로 정의한다. 누군가가 외부에서 설득하거나 외부 환경이 바뀌어도 인식의 주체인 당사자가 수정하지 않는 일반화되고 고착된 사고방식이라고 말이다.