두 대의 피아노가 하나의 유기체로 숨쉬던 밤

염동교

라베크 자매 투 피아노즈(Two Pianos) - 필립 글래스의 장 콕토 3부작시인이자 디자이너, 영화 감독으로 재능을 만방에 떨쳤던 20세기 프랑스 예술계의 기린아 장 콕토. 단순한 구조와 반복의 미니멀리즘을 토대로 20세기 미국 현대음악거장으로 부상한 필립 글래스. 조지 거쉬윈과 스팅을 넘나드는 다채로운 스타일로 듀오 피아노 미학을 설파해온 라베크 자매(Katia and Marielle Labèque). 20세기 위대한 네 예술가가 영혼의 교류를 나눈 듯한 2시간이었다.2026년 4월 26일 LG아트센터 서울서 열린 "라베크 자매 투 피아노즈(Two Pianos) – 필립 글래스의 장 콕토 3부작"은 글래스가 1993년부터 1996년에 걸쳐 쓴 오페라에 기초한다. 세 개의 오페라는 각각 콕토의 두 영화 < 미녀와 야수(La Belle et la Bête) >(1939), < 오르페(Orphée) >(1950) 그리고 1929년도 소설 < 앙팡테리블(Les Enfants terribles) >에서 영감을 얻었다.콕토의 놀라운 서사와 상상에 매료되었던 글래스는 미국과 프랑스, 절제와 무한 등 어쩌면 반대 축에 놓인 듯한 프랑스 예술인의 작품을 자기 방식대로 해석했다. 1960년대에 프랑스 작곡가 나디아 불랑제에게 사사하기 전부터 글래스의 프랑스 문화를 향한 관심은 깊었다고. 고유한 음악성에 프랑스적 예술성을 결합한 오페라 연작은 필립 글래스 앙상블의 음악 감독인 마이클 리스만의 편곡 작업을 통해 라베크 자매의 듀오 피아노로 환생했다.영감의 꼬리를 문 이 작품은 < 앙팡테리블 >이 발표된 근 100년 만에 라베크 자매의 듀오 피아노 콘서트로 서울에 당도했다. 다시금 시대와 국가를 경유한 영혼의 교분처럼 느껴진 이유. 2025년 7월 열린 "현대카드 컬처프로젝트 30 손민수 & 임윤찬" 듀오 리사이틀이 공존을 위시한 개인성의 발로였다면 라베크 자매는 그야말로 유기체 같은 합일의 연주를 선보였다. 두 대의 그랜드 피아노도 관객석에서 바라볼 때 하나의 기다란 단일체로 보였다.가락을 주고받는 콜 앤 리스폰스와 동일한 멜로디를 동시에 치는 하모니의 섬세함에서 라베크 자매의 호흡은 대단했다. 글래스 고유의 미니멀리즘을 골자로 한 작풍 덕에 선율이나 기교가 도드라지진 않았으나 카티아 라베크의 저음부 타건에 격정이 스며들었으며 이에 대한 마리엘의 완급 조절이 조화로웠다.