금 앞에서 무너진 인간성... "대본 재밌는데 놀라기까지 했다"

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배우 박보영이 27일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다.욕망에 눈뜬 세관원 희주 역의 박보영은 러블리한 이미지를 거두고 필모그래피 중 가장 어두운 얼굴로 시청자와 마주한다. 박보영은 "장르물에 도전하고 싶었고 감독님의 설득에 매료되었다. '금괴를 돌려줄 것 같은 얼굴로 다른 선택을 했을 때 시청자가 느낄 감정에 주목하고 싶다'던 제안에 솔깃했다"며 첫 장르물에 도전한 각오를 전했다.이어 박보영은 "희주는 엄마인 선옥을 이모라고 부르는 등 행복하게 자란 인물이 아니다. 금괴를 들고 도망치는 장면도 있는데, 체중 감량과 최소한의 메이크업으로 푸석한 얼굴을 드러냈다"라고 말했다.김 감독은 "인간의 민낯을 보여줄 보영씨의 용기에 감탄했다"며 "욕망의 발현은 노골적이지 않다. 마음속에서 조금씩 드러난다. 보영씨는 그 디테일한 감정 연기에 충실했다"며 무너지고 지쳐가는 과정을 섬세하게 보여준다며 귀띔했다.욕망 앞에 솔직한 남자 우기 역의 김성철은 "우기는 일차원적인 남자이며 저의 가장 솔직한 얼굴이 나온다. 그 솔직함 때문에 벌어지는 미스터리한 분위기가 긴장감을 더한다"라고 말했다.욕망에 베팅한 남자 이도경을 맡은 이현욱은 "인물 중에 도경이 가장 현실적이다"라고 설명했다.이에 김 감독은 "사람 마음은 하나가 아니다라는 대전제로 시작되었다. 마음 중 가장 강력한 것은 욕망이다. 도경은 이미 욕망에 빠져든 진행형 인물이다. 현욱씨 얼굴에 불안함과 차가움이 잘 녹아들어 가 있었다"라며 캐스팅 비하인드를 밝혔다.