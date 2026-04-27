"네 자릿수 향해 달린다"... 전무후무한 기록 '런닝맨'의 포부

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SBS '런닝맨'SBS 대표 예능 프로그램 <런닝맨>이 지난 26일, 방영 800회라는 전무후무한 이정표를 세웠다. 지난 2010년 7월 11일 첫 방송 이래 매주 일요일 오후를 든든히 책임진 <런닝맨>은 장수 예능의 모범 사례를 뛰어 넘어, 한국 TV 버라이어티 예능의 변천사를 집약적으로 보여주는 산증인으로 손꼽힌다.또 다른 국민 예능 MBC <무한도전>이 563회 만에 막을 내렸음을 감안하면 <런닝맨>의 800회는 그 자체만으로도 존경의 대상이 될 만하다. 비록 전성기 시절만큼의 파급력과는 거리감 있는 요즘이지만, 부침 심한 TV 예능 환경에서 버텨온 16년의 시간은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 위대한 업적이다.<런닝맨> 800회는 그간의 노고를 자축하는 동시에, 웃음을 위해 여전히 몸을 사리지 않는 멤버들의 '운명 결정전'으로 꾸며졌다. 특히 녹화 당일은 언론 보도를 통해 멤버 지예은의 열애 소식이 알려졌다. 이에 맴버들은 짓궂은 농담과 진심어린 축하로 장수 프로그램 특유의 가족같은 케미를 유감없이 보여줬다.유재석은 "(지)예은이가 800회 기념 이벤트를 준비했다"며 열애설을 언급했고 지예은은 "9시 반에서 10시 사이에 기사가 나온다더라. 잠도 못 자고 계속 기다렸다"고 밝혔다. 이에 유재석은 "이렇게 열애설을 기다리는 사람은 처음 본다"며 웃음을 터뜨렸다.