무리한 김서현 활용법, 왜 또 동점 승부처에 투입했을까

한화 이글스

지난 시즌 각종 언론 매체는 김서현을 ‘한국의 에드윈 디아즈’로 밀었다.한화 이글스 투수 김서현이 마무리 보직에서 내려왔음에도, 좀처럼 부진의 늪에서 헤어 나오지 못하고 있다. 계속되는 난조에도 불구하고 또다시 승부처에 김서현을 무리하게 투입했다가 화를 자초한 한화 코칭스태프를 향한 비판도 거세다.한화는 26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 '2026 신한 SOL뱅크' KBO리그 NC 다이노스전에서 3-5로 패했다. 주중 LG전에 이어 2연속 루징시리즈를 기록한 한화는 10승 14패로 공동 7위에 머물렀다.한화는 선발 문동주(6이닝 4피안타 1홈런 2사사구 3실점)가 QS(퀄리티스타트)를 달성했고 1회 페라자의 동점 투런포와, 2회 김태연의 역전 솔로 홈런에 힘입어 6회까지 3-3으로 팽팽하게 맞섰다.그러나 7회초 문동주에 이어 투입된 김서현이 0.1이닝 1홈런 1볼넷 2실점을 허용하며 무너졌다. 김서현은 1사 후 도태훈에게 볼넷을 내준 데 이어 대타 안중열에게 좌월 투런포를 허용했다. 이 홈런은 그대로 이날의 결승 득점이 됐다.김서현은 홈런을 내준 직후, 곧바로 정우주와 교체됐다. 양팀은 더이상 추가 득점을 올리지 못하며 김서현은 패전투수가 됐다.지난해 한화의 주전 마무리로 활약하며 33세이브를 올렸던 김서현은 시즌 막바지와 포스트시즌 들어 극도의 부진에 빠지며 우려를 자아냈다. 올시즌에도 다시 마무리 보직을 맡았지만 11경기에서 1승 2패 1세이브 자책점 9.00(8이닝 8실점) WHIP(이닝당 출루허용) 2.63이라는 충격적인 성적을 기록하고 있다.급기야 김서현은 지난 14일 삼성전에서 마무리로 등판했으나 사사구 7개(1이닝 1피안타 3실점)를 내주며 대역전패를 허용하자 결국 마무리 보직에서 강등당했다. 임시 마무리로는 대체 외국인 선수 잭 쿠싱이 낙점됐다.김경문 한화 감독은 김서현을 당분간 중간계투로 활용하며 부담이 적은 상황에 등판시키면서 천천히 자신감을 회복시키겠다는 구상을 밝혔다.하지만 김경문 감독의 김서현 활용법은 좋은 결과로 이어지지 못하고 있다. 김서현은 문제의 삼성전 이후 4경기에서 중간계투로 등판했지만 여전히 안정감 있는 모습을 보여주지 못했다.지난 3경기에서는 접전이 아닌 상황에서 등판했음에도 투구 내용은 불안했다. 최근 21일과 23일 LG전, 이날 NC전까지 3경기 연속 아웃카운트 하나를 잡는 데 그치며, 중간계투로도 1이닝 이상을 온전히 믿고 맡길 수 있는 상태가 아니라는 것만 확인했다.그럼에도 불구하고 NC전에서는 경기 후반 박빙의 승부가 이어지고 있는 동점 상황에서 김서현을 마운드에 올렸다. 다음날이 휴식일임을 고려할 때 조동욱, 김종수, 쿠싱 등 최근 좋은 활약을 보여준 다른 필승조 자원들이 있었음에도 김경문 감독의 선택은 김서현이었다. 김 감독이 당분간 부담을 줄여주겠다는 약속과 달리, 여전히 승부처에서 김서현을 '필승조'로 활용하는 데 미련을 두고 있음을 보여준 장면이다.이날 김서현에게 홈런을 뽑아낸 NC 안중열은 프로 10시즌간 통산 홈런 19개에 불과하고, 지난해는 33경기에서 단 한개의 홈런도 기록하지 못한 타자였다. 안중열은 김서현의 초구 151km 패스트볼이 통타하며 자신의 올시즌 1호이자, 2024년 9월27일 롯데전 이후 무려 576일 만에 손맛을 봤다.일각에서는 거듭되는 김경문 감독의 무리한 기용 방식이 김서현의 슬럼프 탈출에 오히려 악영향만 미치고 있다는 우려가 나온다. '믿음의 야구'로 유명한 김 감독은 2008 베이징올림픽 국가대표팀 감독 시절, 극도의 부진을 겪던 이승엽을 끝까지 4번타자로 밀어붙이며 준결승 일본전 결승홈런과 9전전승 금메달을 이끌어낸 바 있다.하지만 '모 아니면 도'에 가까운 김경문 감독의 믿음은 오히려 실패한 경우가 훨씬 더 많았다. 김 감독은 지난 시즌에도 김서현에게 거듭 믿음을 실어줬지만, 김서현은 정규시즌 막바지 SSG전 끝내기 투런포로 한화의 정규시즌 1위 희망을 날린 데 이어, 포스트시즌에서도 삼성과의 플레이오프 1차전 홈런 포함 3안타 2실점, 4차전에 김영웅에게 동점 3점 홈런, LG와의 한국시리즈에서도 3경기 2.2이닝 3실점 등 부진을 거듭했다. 이는 한화가 정규리그와 한국시리즈 준우승에 그치는 결정적인 원인으로도 작용했다.전문가들은 김서현이 지금처럼 자신감을 상실한 채로 1군에 남아 있는 것보다, 2군에서 재조정 시간을 거치는 게 더 나을 수 있다고 분석하고 있다. 한화의 4번타자 노시환 역시 시즌 초반 부진이 거듭하자 열흘간 2군에 다녀온 바 있다. 경험이 풍부한 베테랑 선수들도 2군에서 잠시 분위기를 전환하고 컨디션을 정비하여 돌아와 다시 좋은 활약을 펼치는 경우가 많다.기술적인 문제만이 아니라 정신적인 면에서도 분위기 전환이 필요해 보인다. 김서현은 시즌 후반기부터 거듭된 부진과 여론의 질타에 시달리며 큰 충격을 받았고, 덕아웃에서 몇 번이나 눈물을 훔치는 모습을 보여주기도 했다. 프로 4년차인 김서현은 아직 21세의 젊은 투수에 불과하다. 어린 선수가 심리적으로 눈에 띄게 흔들리고 있는데도, 코칭스태프가 이를 외면하고 계속해서 압박을 받는 상황에 몰아넣고 있다는 것은, 장기적으로 선수에게 더 큰 트라우마를 안길 수 있다.또한 한화로서는 단지 김서현 한 선수만이 아니라 현재 한화의 팀성적과 선수 활용 방식에 있어서 냉정한 평가와 재정비가 필요해 보이는 시점이다.올시즌을 앞두고 막대한 투자를 들여 전력보강을 단행하며 우승후보로 평가받았던 한화는, 시즌 초반 5할에도 못 미치는 성적으로 고전을 면치 못하고 있다. 마운드는 팀 자책점 리그 꼴찌에 그치고 있으며, 불펜진은 필승조와 추격조의 보직 구분도 무너진 상태다.2년차 정우주(15경기)를 비롯하여 조동욱, 김종수(이상 13경기), 박상원(12경기) 등 한화 불펜들은 최근 이기고 있거나 지는 상황을 가리지 않고 너무 빈번하게 등판하고 있다. 올시즌 투수 등판 상위 20위권 중 무려 4명이 한화 투수다. 정우주처럼 장기적으로 선발로 키워야 할 어린 유망주를 불펜에서 전천후 마당쇠처럼 기용하거나, 대체선발로 호투하던 황준서를 연이어 퀵후크(조기 강판) 시키는 식의 기용법은, 당장의 1승에 대한 집착 때문에 미래의 선수 육성까지 망칠 수 있다는 우려를 자아낸다.한화 팬들이 올시즌을 앞두고 기대했던 모습은 지금의 현 주소와 거리가 멀다. 다음주 SSG(홈)-삼성(원정)과 6연전을 앞두고 한화에게는 무언가 대대적인 변화를 위한 결단을 내려야할 시점이다.