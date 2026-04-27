박지수 없어도 '퍼펙트 우승', KB 왕조 시대 열릴까

KB 스타즈

KB는 지난 2021-2022 시즌 이후 4년 만에 통산 3번째 챔프전 우승을 차지했다.여자프로농구 청주 KB스타즈가 '퍼펙트 우승'으로 통산 세 번째 정상에 올랐다.KB는 26일 경기도 용인체육관에서 열린 'BNK금융 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제)' 3차전에서 용인 삼성생명을 80-65로 제압했다.3연승을 기록한 KB는 2018~2019시즌, 2021~2022시즌에 이어 4년 만에 정규리그와 챔피언결정전을 모두 석권하는 통합 우승을 일궈냈다.KB는 이미 올시즌 개막 전부터 압도적인 우승후보 1순위로 꼽혔다. '국보센터' 박지수가 1년간의 해외진출(튀르키예 리그 갈라타사라이 SK)을 마치고 팀에 복귀하면서 강력한 전력을 구축했다. KB는 박지수가 없었던 지난 2024-25시즌에는 4위(12승 18패)에 그쳤다.예상대로 KB는 올해 정규리그에서 7할 승률(21승 9패)를 달성하며 하나은행을 1게임차이로 제치고 1위를 차지했다. 또한 플레이오프에서는 정규리그 4위 우리은행(4강)과 3위 삼성생명(챔피언결정전)을 상대로 내리 6전 전승을 거두는데 성공했다.여기까지만 보면 KB가 손쉬운 우승을 거둔 것 같지만, 내용은 그렇지 않았다. 흔히 '박지수의 팀'이라는 이미지와 달리, KB은 올시즌 박지수에 의존하지 않고도 우승할 수 있는 팀이라는 것을 증명했다.박지수는 시즌 초반 부상으로 인한 공백 때문에 정규리그 24경기 출전에 그쳤다. 출전시간도 평균 23분 21초에 그치며 철저하게 관리를 받았다. 그럼에도 박지수는 16.5점(3위), 10.1리바운드(2위), 1.71 블록슛(1위)를 기록하며 여전한 기량을 과시했다. 우리은행과의 4강전에서는 20.7점, 9.7리바운드로 맹활약하며 팀의 완승을 이끌었다.그런데 박지수는 연습경기에서 당한 발목부상으로, 가장 중요한 챔피언결정전에서는 또다시 결장했다. 핵심 전력인 박지수의 갑작스러운 이탈은 챔피언결정전에 가장 큰 변수가 될 것으로 보였다.하지만 올해의 KB은 박지수가 없어도 충분히 강했다. 허예은은 플레이오프 6경기에서 13점, 5어시스트 4.5리바운드 1.3스틸로 맹활약했다. KB의 우승이 확정된 이후 허예은은 기자단 투표 72표 중 47표를 받아, 팀 동료 강이슬(25표)을 제치고 생애 첫 챔피언결정전 MVP까지 차지하는 기쁨을 누렸다.국가대표 슈터 강이슬은 PO에서 17.5점, 7.5리바운드 3점슛 15개(34.9%)를 성공시키는 맹활약으로 박지수를 대체하는 KB 1옵션의 역할을 완벽하게 수행해냈다. 사카이 사라, 이채은, 송윤하 등도 모두 기복없이 고르게 자기 몫을 해냈다.KB은 플레이오프 6경기에서 상대팀과 득실마진을 평균 18.8점 차이로 압도했다. 우리은행과의 4강전 3경기에서는 무려 25.6점차에 달했고, 삼성생명과 챔프전 3경기는 평균 12점차였다. KB는 삼성생명과 챔프전 2차전만 한 자릿수 점수차(58-51)였을 뿐, 나머지 5경기에서는 모두 두 자릿수 이상의 점수차로 압도하며 일찌감치 4쿼터를 '가비지 타임'으로 만들었을만큼 싱거운 플레이오프가 되어버렸다.김완수 KB감독은 2021~2022시즌 이후 통산 두 번째 챔피언결정전 우승을 달성했다. 이영주 전 인천 신한은행 감독과 함께 역대 챔피언결정전 우승 감독 공동 5위에 이름을 올렸다.특히 올시즌 보여준 지도력을 통하여 그동안 늘 따라붙던 '박지수 덕분에 우승한 감독'이라는 꼬리표를 마침내 떼어냈다는 것도 큰 성과다. 김 감독은 올시즌 박지수에 대한 혹사와 의존도를 크게 줄이면서도, 박지수가 없을 때 '플랜B'로 스피드와 수비력을 앞세운 스몰볼을 완성해내면서 KB만의 색깔을 구축해냈다는 평가다.2025-26시즌이 예상대로 KB의 압도적인 우승으로 시즌이 막을 내리면서 향후 농구팬들의 관심사는 새로운 '왕조'의 탄생 여부다.그동안 여자농구에서 왕조를 건설했다고 평가받는 팀은, 2010년대를 호령했던 인천 신한은행과 아산 우리은행으로 이어진다. 우리은행은 통산 최다인 13회, 신한은행은 8회 정상에 올랐다. 두 팀은 나란히 WKBL 역사상 유이한 통합 6연패를 달성하기도 했다.KB는 3회(역대 5위) 정상에 올랐지만 연속 우승은 아직 한번도 없었다. 올시즌 정규리그와 플레이오프에서 증명되었듯이, 현재 WKBL에서 KB의 전력은 타 팀들과 격차가 크다. KB의 주전 중 유일한 30대인 강이슬이 32세로 아직 한창 전성기이고, 박지수가 27세, 허예은은 24세에 불과하다. 당분간은 큰 전력보강없이 현 멤버만 유지되어도 충분히 장기집권을 꿈꿀 수 있다는 평가다.변수는 팀의 원투펀치인 박지수와 강이슬이 모두 FA가 된다는 것. 김완수 감독 역시 계약이 만료된다. 김완수 감독은 우승 직후 기자회견에서 "구단에 두 선수를 무조건 잡아달라고 요구할 것"이라고 강조하기도 했다.다만 한편으로 KB가 내년에도 현재의 전력을 유지한다고 했을 때, 다른 팀들과의 현저한 전력 불균형은 WKBL이 고민해야 할 화두가 될 수 있다. KB 이전에 여자농구를 대표하던 강호이던 우리은행은 올시즌 주축 선수들의 부상과 김단비의 노쇠화 속에 4위라는 저조한 성적에 그쳤다. 시즌 후에는 리그 최고의 명장으로 꼽히던 위성우 감독마저 총감독으로 물러나며 전주원 신임감독 체제에서 세대교체와 리빌딩이 필요한 상황이다.지난해 정상을 차지했던 BNK는 올해 5위로 추락하며 주춤했다. 챔피언결정전까지 오른 삼성생명도, 박지수가 없는 KB를 상대로도 일방적으로 당할 만큼 전력차가 크다는 것을 새삼 확인했다. 아시아쿼터제 외에는 외국인 선수제도나 외부 전력보강 요소가 없는 WKBL에서, 현재의 KB에 대적할 수 있을만한 '대항마'가 다음 시즌에 과연 나올 수 있을지 관심이 모아진다.