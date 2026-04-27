'또 무너진 호랑이굴' 자존심 구긴 울산HD, 라이벌전 승리 확률 높여야 '대권' 보인다

또 홈에서 무너진 울산. 라이벌전에서 승리 확률을 높여야만 대권을 다시 찾아올 확률이 높아진다.김현석 감독이 이끄는 울산 HD는 26일 오후 4시 30분 울산문수축구경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 10라운드서 황선홍 감독의 대전하나시티즌에 1-4로 완패했다. 이로써 울산은 5승 2무 3패 승점 17점 2위에, 대전은 3승 3무 4패 승점 12점 7위에 자리했다.분위기 반전이 절실했던 울산이었다. 시즌 개막 후 강원·부천·제주를 연이어 잡아내며 1위 자리를 유지했던 이들은 이후 김천(무)·전북(패)·서울(패)에 승점 3점을 가져오지 못하면서 고개를 숙였다. 이후 8라운드서 광주를 5-1로 승리하면서 활짝 웃었지만, 직전 라운드 안양과 맞대결에서 1-1 진땀 무승부를 거두며 잠시 분위기가 끊겼다.대전 역시 마찬가지였다. 개막 전에는 강력한 우승 후보 1순위로 분류됐으나 개막 후 3경기 무승(3무)에 시달렸다. 이후 인천을 잡아내면서 웃었지만, 전북·포항·강원에 3연패를 헌납하며 벼랑 끝에 몰렸다. 8라운드에서는 '1강' 서울을 잡아내며 반등 기틀을 마련하는 듯했으나 직전 제주전에서 0-1로 패배하면서 흐름이 잠시 끊어졌다.동병상련인 가운데 양 팀 사령탑들은 '무조건 승리'를 다짐했다. 울산 김 감독은 "현재 순위는 의미가 없다"라며 방심의 끈을 놓지 않았고, 황 감독 역시 "대충하는 것은 없애야 한다"라고 목소리를 높였다. 그렇게 시작된 경기, 치열할 거라는 예상과는 다르게 대전이 압도하는 그림을 만들었다. 전반 15분 만에 루빅손이 뒷공간을 완벽하게 파고들어 선제골을 터뜨렸다.기세를 이어 전반 41분에는 정재희가 추가 득점을 만들었고, 또 전반 종료 직전에도 디오고가 세 번째 골을 완성하며 승기를 잡았다. 후반에도 대전의 흐름이 이어졌다. 후반 6분, 마사가 자유로운 상태가 되자 왼발 슈팅을 날렸고, 조현우가 이를 막아내지 못하며 0-4 스코어가 완성됐다. 이후 울산은 후반 43분 이동경이 만회 골을 터뜨렸으나 때는 이미 너무 늦은 상황.완벽하게 무너진 울산이다. 대전과 맞대결에서 승리를 기록하게 되면 1위 서울과 격차를 5점 차로 줄일 수 있었으나 그렇지 못했다. 오히려 3위 전북과 차이는 2점 차로 줄어들었고, 자칫 잘못하면 다음 라운드에서 최대 5위까지 추락할 수 있는 위기 상황에 봉착했다. 이처럼 홈에서 완벽하게 자존심을 숙인 가운데 이번 시즌 고질적인 문제점이 발견됐다.바로 '라이벌전'에 약하다는 것이다. 지난해 무려 3번의 감독 교체와 승강 플레이오프 추락 직전까지 몰렸던 울산은 내홍과 부진을 전면 타파하기 위해 '레전드' 김현석 감독을 선임하는 수를 뒀다. 1967년생인 그는 울산 '전설'로 불린다. 1990년부터 2003년까지 2000시즌(베르디 임대)을 제외하고 푸른 유니폼만 입었다.K리그 373경기에 나서 111골 54도움을 기록하며 팬들에 잊을 수 없는 인상을 심어줬다. 은퇴 후 그는 2012시즌까지 팀에서 코치 생활하며 '미스터 울산'이라는 별명을 얻기도 했다. 이후 충남 아산·전남을 거쳐 이번 시즌 사령탑으로 호랑이굴에 돌아왔다. 감독 경력이 짧으며 2부에서만 활동한 점은 약점으로 꼽혔지만, 기대감은 상당했다.날카로운 카리스마를 통해 팀을 장악할 점도 있었으며 현대 축구 시스템에 맞는 전술 체계를 활용하여 빠르게 구조를 정립할 수 있다는 점. 실제로 김 감독 부임 후 4경기 무패(3승 1무)를 질주했고, 7득점·2실점이라는 놀라운 지표를 자랑했다. 공격에서는 공간 활용·패스 플레이·짜임새 있는 역습으로 눈도장을 찍었고, 수비에서도 탄탄한 전력을 보여줬다.하지만 라이벌 팀, 즉 우승을 위해 반드시 승점을 획득해야만 하는 팀을 상대로는 예외였다. 가장 먼저 마주한 상대는 정정용 감독의 전북이었다. 지난 4일, 전주성에서 열렸던 6라운드 맞대결에서 김 감독의 울산은 이렇다 할 반격을 하지 못하면서 고개를 숙였다. 조위제·이승우의 연속 골을 얻어맞았고, 결정적 기회 역시 놓치며 시즌 첫 패배를 맛봤다.두 번째 만났던 상대는 서울이었다. 지난 15일, 리그 2라운드 순연 경기 홈에서 김기동 감독의 서울을 마주했던 김 감독은 전반에만 무려 3골을 내주는 안일한 모습이 나왔다. 그야말로 일방적으로 공격을 허용하며 분위기를 완벽하게 내줬고, 후반 중반에는 말컹이 만회 골을 터뜨렸으나 승부를 뒤집지 못했다.이번 대전과 맞대결에서도 똑같았다. 전반에만 내리 3골을 헌납하며 일찌감치 승기를 내줬고, 후반에도 교체 카드를 통해 흐름을 뒤집고자 노력했으나 되려 마사에 쐐기 득점을 허용하면서 고개를 숙였다. 이번 시즌 3패를 기록하고 있는 상황 속 모두 우승을 위해서 반드시 넘어야 할 팀들에 패배한 울산은 반드시 이 점을 고쳐야만 한다.2022시즌, 울산이 17년 만에 K리그 정상을 되찾을 때 라이벌전에 상당히 강한 면모를 보여줬다. 한동안 벽으로 보였던 전북에 4전 2승 1무 1패를 기록하며 우위를 점했다. 이에 더해 압도적 우승을 차지했던 2023년에도 전북을 상대로 3승 1패, 동해안 라이벌로 2위에 자리했던 포항을 상대로 2승 2무로 패배하지 않는 모습이었다.마지막 우승 시즌이었던 2024년에도 끝까지 추격했던 강원을 상대로 3승 1패, 서울을 상대로도 2승 2무로 '라이벌전'에 강한 면모를 보여줬다. 하지만, 이번 시즌 개막 후 우승권에 도달하거나 위협할 수 있는 팀을 상대로 한 3번의 시험대에서 모두 패배한 울산은 현재 2위를 지키며 대권에 도전하기 위해서는 위기에 강한 면모를 반드시 되찾을 필요성이 있다.이제 다음 경기가 곧바로 시험대다. 바로 매 시즌 이들을 괴롭히고 있는 '숙적' 포항을 만나기 때문. 울산은 여기서 승점 3점을 가져오지 못하게 되면, 시즌 플랜이 완벽하게 꼬일 수가 있다.패배를 떠안은 울산 김 감독은 반전을 다짐했다. 그는 "선수들의 체력이 많이 떨어졌다는 것을 느꼈고, 그러다 보니 많은 약점들이 노출됐다. 일주일 동안 포항전을 잘 준비하겠다. 피곤한 가운데 선수들은 잘 준비를 했고, 나름대로 만회하려는 의지도 봤다. 선수들에게 감사하게 생각한다"라며 선수들을 독려했다.한편, 울산은 짧은 휴식 후 내달 2일 홈에서 박태하 감독의 포항 스틸러스와 리그 11라운드를 치르게 된다.