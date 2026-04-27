아담 올러, KIA 선발진 중심으로 떠오르나

KIA 타이거즈

큰사진보기 ▲올러는 올시즌 기대치를 훨씬 뛰어넘는 활약을 보여주고 있다. KIA 타이거즈

피칭 스타일의 핵심…직구 중심, 변화구 완급 조절



올러의 투구는 직구를 중심으로 구성된다. 평균 140km 중후반대의 직구를 스트라이크존 상·하단에 고르게 활용하며 카운트를 선점하는 패턴이 기본이다. 단순한 구속보다도 코스 활용이 돋보이며, 초구 스트라이크 비율이 높은 편이다.



여기에 슬라이더와 커브를 섞어 타이밍을 빼앗는다. 슬라이더는 우타자 바깥쪽으로 흘러나가며 헛스윙을 유도하는 결정구로 활용되고, 커브는 카운트 조절용으로 사용된다. 필요할 경우 체인지업도 섞어 좌타자 상대 승부를 이어간다.



특히 유리한 카운트에서의 볼배합이 특징적이다. 2스트라이크 이후에는 높은 직구와 바깥쪽 슬라이더를 반복해 타자의 선택을 제한한다. 이 패턴은 탈삼진 증가로 이어지고 있다. 또한 투구 템포가 빠른 편이다. 불필요한 동작 없이 일정한 리듬으로 공을 던지며, 이는 야수 수비 집중력 유지에도 영향을 미친다. 경기 후반까지 같은 템포를 유지하는 점도 강점으로 꼽힌다.



릴리스 포인트가 일정해 구종 간 구분이 쉽지 않은 점도 장점이다. 타자 입장에서는 직구와 변화구의 구별이 늦어지며, 결과적으로 타이밍이 흔들리는 경우가 많다. 이처럼 직구를 기반으로 하되 변화구 완급 조절과 코스 활용을 결합한 피칭 스타일이 현재 성적으로 이어지고 있다는 분석이다.



올러는 시즌 초반부터 꾸준히 긴 이닝을 소화하고 있다. 최근 등판에서도 7이닝, 6⅓이닝, 9이닝 등 안정적인 투구를 이어가며 선발 투수로서 역할을 충실히 수행하고 있다.



탈삼진 능력도 눈에 띈다. 5경기에서 31개(전체 4위)의 삼진을 기록하며 높은 탈삼진 비율을 유지하고 있다. 이는 수비에 의존하지 않고 이닝을 정리할 수 있다는 점에서 안정성을 높이는 요소다.

볼넷 허용이 적은 점도 특징이다. 카운트를 유리하게 끌고 가며 불필요한 주자 출루를 최소화하고 있다. 이는 접전 상황에서 실점 가능성을 낮추는 데 기여하고 있다.



현재 KIA 선발진 상황을 고려하면, 올러는 사실상의 기둥이라고 해도 과언이 아니다. 단순히 팀에서 가장 잘 던지는 선발투수를 넘어 33 1/3이닝, 평균자책점 0.81, 4승으로 모두 각부문 전체 1위에 이름을 올리고 있는 상태다. 현시점 리그 최고 선발 투수다.



올러는 지난 시즌 149이닝 동안 11승 7패, 평균자책점 3.62를 기록했다. 재계약 여부 또한 구단에서 고민이 많았다고 전해진다. 하지만 결과적으로 이는 신의 한 수가 됐다. 시즌초이기는 하지만 기대를 훌쩍 넘어 최고의 시즌을 보내고 있기 때문이다. 올러의 상승세가 시즌 내내 이어질지 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 올러는 올시즌 기대치를 훨씬 뛰어넘는 활약을 보여주고 있다.올러의 투구는 직구를 중심으로 구성된다. 평균 140km 중후반대의 직구를 스트라이크존 상·하단에 고르게 활용하며 카운트를 선점하는 패턴이 기본이다. 단순한 구속보다도 코스 활용이 돋보이며, 초구 스트라이크 비율이 높은 편이다.여기에 슬라이더와 커브를 섞어 타이밍을 빼앗는다. 슬라이더는 우타자 바깥쪽으로 흘러나가며 헛스윙을 유도하는 결정구로 활용되고, 커브는 카운트 조절용으로 사용된다. 필요할 경우 체인지업도 섞어 좌타자 상대 승부를 이어간다.특히 유리한 카운트에서의 볼배합이 특징적이다. 2스트라이크 이후에는 높은 직구와 바깥쪽 슬라이더를 반복해 타자의 선택을 제한한다. 이 패턴은 탈삼진 증가로 이어지고 있다. 또한 투구 템포가 빠른 편이다. 불필요한 동작 없이 일정한 리듬으로 공을 던지며, 이는 야수 수비 집중력 유지에도 영향을 미친다. 경기 후반까지 같은 템포를 유지하는 점도 강점으로 꼽힌다.릴리스 포인트가 일정해 구종 간 구분이 쉽지 않은 점도 장점이다. 타자 입장에서는 직구와 변화구의 구별이 늦어지며, 결과적으로 타이밍이 흔들리는 경우가 많다. 이처럼 직구를 기반으로 하되 변화구 완급 조절과 코스 활용을 결합한 피칭 스타일이 현재 성적으로 이어지고 있다는 분석이다.올러는 시즌 초반부터 꾸준히 긴 이닝을 소화하고 있다. 최근 등판에서도 7이닝, 6⅓이닝, 9이닝 등 안정적인 투구를 이어가며 선발 투수로서 역할을 충실히 수행하고 있다.탈삼진 능력도 눈에 띈다. 5경기에서 31개(전체 4위)의 삼진을 기록하며 높은 탈삼진 비율을 유지하고 있다. 이는 수비에 의존하지 않고 이닝을 정리할 수 있다는 점에서 안정성을 높이는 요소다.볼넷 허용이 적은 점도 특징이다. 카운트를 유리하게 끌고 가며 불필요한 주자 출루를 최소화하고 있다. 이는 접전 상황에서 실점 가능성을 낮추는 데 기여하고 있다.현재 KIA 선발진 상황을 고려하면, 올러는 사실상의 기둥이라고 해도 과언이 아니다. 단순히 팀에서 가장 잘 던지는 선발투수를 넘어 33 1/3이닝, 평균자책점 0.81, 4승으로 모두 각부문 전체 1위에 이름을 올리고 있는 상태다. 현시점 리그 최고 선발 투수다.올러는 지난 시즌 149이닝 동안 11승 7패, 평균자책점 3.62를 기록했다. 재계약 여부 또한 구단에서 고민이 많았다고 전해진다. 하지만 결과적으로 이는 신의 한 수가 됐다. 시즌초이기는 하지만 기대를 훌쩍 넘어 최고의 시즌을 보내고 있기 때문이다. 올러의 상승세가 시즌 내내 이어질지 주목된다. 아담올러 에이스 KIA타이거즈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 지나 카라노, 영화속 액션 명장면...실전에서도 재현할까?

아담 올러는 현 시점 리그 최고의 선발 투수다.KIA 타이거즈가 시즌 초반 선발진 붕괴와 불펜 과부하라는 이중 부담 속에서 어려운 흐름을 이어가고 있다. 토종 에이스 양현종의 나이로 인한 구위 저하, 김도현과 윤영철의 부상 이탈, 이의리의 부진 등이 겹치면서 선발 로테이션은 정상 운영이 어려운 상황이다. 외국인투수 둘은 제몫을 해주고 있지만 안정감을 주는 토종 선발이 아무도 없다.선발진이 흔들리자 경기 양상도 바뀌었다. 초반 리드를 지키지 못하거나, 반대로 끌려가다 후반 추격하는 흐름이 반복되면서 대부분의 경기가 접전으로 이어졌다. 이 과정에서 불펜 소모가 급격히 증가했다.필승조뿐 아니라 추격조까지 연투가 이어졌고, 일부 투수는 충분한 휴식 없이 마운드에 오르는 상황도 발생했다. 이 같은 흐름은 경기 후반 집중력 저하로 이어졌고, 접전 패배가 반복되면서 팀은 연패에 빠졌다. 전력 문제와 함께 분위기까지 가라앉는 악순환이 이어졌다.이 흐름을 끊은 것은 외국인 투수 아담 올러(32, 우투우타)였다. 올러는 지난 24일 등판에서 9이닝 완봉승을 기록하며 팀의 5연패를 끊었고, 동시에 불펜을 단 한 명도 사용하지 않는 경기를 만들어냈다. 그리고 해당 경기로 인해 KIA는 팀 분위기 또한 바뀌어가고 있는 모습이다.지난 24일 9이닝 3피안타 2볼넷 11탈삼진 무실점을 기록하며 완봉승을 거둔 올러의 투구는 그야말로 에이스가 무엇인지를 보여준 퍼포먼스였다. 경기 초반부터 안정적인 흐름을 만들었다. 1회와 2회를 연속 삼자범퇴로 처리하며 리듬을 잡았고, 빠른 템포로 투구를 이어갔다. 직구와 변화구의 조합이 효과적으로 이뤄지면서 상대 타선은 초반부터 대응에 어려움을 겪었다.위기도 있었다. 경기 중반 무사 1·2루 상황에서 실점 위기에 몰렸지만, 번트 처리와 외야 플라이 유도로 점수를 허용하지 않았다. 장타를 억제하며 이닝을 넘기는 운영이 돋보였다. 이후에는 흐름을 완전히 장악했다. 6회부터 8회까지 세 이닝 연속 삼자범퇴를 기록하며 상대 타선을 봉쇄했고, 9회까지 구위를 유지하며 경기를 마무리했다.이번 완봉승은 개인 첫 완봉이자 올시즌 KBO리그 첫 완봉 기록이다. 투구 수 관리, 탈삼진 능력, 위기 대응까지 모두 보여준 경기였다.연패에 빠진 시점 KIA는 불펜 운영에서 어려움을 겪고 있었다. 접전 경기가 반복되면서 필승조의 등판 간격이 짧아졌고, 특정 투수에게 부담이 집중되는 구조가 형성됐다. 이로 인해 경기 후반 실점이 늘어났고, 이는 다시 접전 패배로 이어지는 흐름을 만들었다. 선발진이 긴 이닝을 버티지 못하는 상황에서 불펜 의존도가 높아질 수밖에 없었다.이런 상황에서 나온 올러의 완봉승은 전술적으로도 의미가 크다. 해당 경기에서 불펜 투입이 전혀 없었기 때문에 핵심 계투진이 충분한 휴식을 확보할 수 있었다. 이는 이후 경기에서 투수 운용 폭을 넓히는 요소로 작용한다.또한 단순한 휴식 이상의 효과도 있었다. 연패 과정에서 누적된 부담이 완봉승으로 일정 부분 해소되면서 팀 분위기에도 변화가 생겼다. 경기 후반 불안감이 줄어들고, 선수단 전체의 집중력이 회복되는 계기가 됐다. 실제로 이후 경기에서 1승 1무를 기록했다. 선발 한 명의 호투가 팀 전체 운영에 큰 영향을 끼친 것이다.