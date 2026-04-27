아담 올러, KIA 선발진 중심으로 떠오르나

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아담 올러는 현 시점 리그 최고의 선발 투수다.KIA 타이거즈
KIA 타이거즈가 시즌 초반 선발진 붕괴와 불펜 과부하라는 이중 부담 속에서 어려운 흐름을 이어가고 있다. 토종 에이스 양현종의 나이로 인한 구위 저하, 김도현과 윤영철의 부상 이탈, 이의리의 부진 등이 겹치면서 선발 로테이션은 정상 운영이 어려운 상황이다. 외국인투수 둘은 제몫을 해주고 있지만 안정감을 주는 토종 선발이 아무도 없다.
선발진이 흔들리자 경기 양상도 바뀌었다. 초반 리드를 지키지 못하거나, 반대로 끌려가다 후반 추격하는 흐름이 반복되면서 대부분의 경기가 접전으로 이어졌다. 이 과정에서 불펜 소모가 급격히 증가했다.
필승조뿐 아니라 추격조까지 연투가 이어졌고, 일부 투수는 충분한 휴식 없이 마운드에 오르는 상황도 발생했다. 이 같은 흐름은 경기 후반 집중력 저하로 이어졌고, 접전 패배가 반복되면서 팀은 연패에 빠졌다. 전력 문제와 함께 분위기까지 가라앉는 악순환이 이어졌다.
이 흐름을 끊은 것은 외국인 투수 아담 올러(32, 우투우타)였다. 올러는 지난 24일 등판에서 9이닝 완봉승을 기록하며 팀의 5연패를 끊었고, 동시에 불펜을 단 한 명도 사용하지 않는 경기를 만들어냈다. 그리고 해당 경기로 인해 KIA는 팀 분위기 또한 바뀌어가고 있는 모습이다.
9이닝 11탈삼진 완봉…팀의 연패 흐름을 바꿔놓은 퍼포먼스
지난 24일 9이닝 3피안타 2볼넷 11탈삼진 무실점을 기록하며 완봉승을 거둔 올러의 투구는 그야말로 에이스가 무엇인지를 보여준 퍼포먼스였다. 경기 초반부터 안정적인 흐름을 만들었다. 1회와 2회를 연속 삼자범퇴로 처리하며 리듬을 잡았고, 빠른 템포로 투구를 이어갔다. 직구와 변화구의 조합이 효과적으로 이뤄지면서 상대 타선은 초반부터 대응에 어려움을 겪었다.
위기도 있었다. 경기 중반 무사 1·2루 상황에서 실점 위기에 몰렸지만, 번트 처리와 외야 플라이 유도로 점수를 허용하지 않았다. 장타를 억제하며 이닝을 넘기는 운영이 돋보였다. 이후에는 흐름을 완전히 장악했다. 6회부터 8회까지 세 이닝 연속 삼자범퇴를 기록하며 상대 타선을 봉쇄했고, 9회까지 구위를 유지하며 경기를 마무리했다.
이번 완봉승은 개인 첫 완봉이자 올시즌 KBO리그 첫 완봉 기록이다. 투구 수 관리, 탈삼진 능력, 위기 대응까지 모두 보여준 경기였다.
연패에 빠진 시점 KIA는 불펜 운영에서 어려움을 겪고 있었다. 접전 경기가 반복되면서 필승조의 등판 간격이 짧아졌고, 특정 투수에게 부담이 집중되는 구조가 형성됐다. 이로 인해 경기 후반 실점이 늘어났고, 이는 다시 접전 패배로 이어지는 흐름을 만들었다. 선발진이 긴 이닝을 버티지 못하는 상황에서 불펜 의존도가 높아질 수밖에 없었다.
이런 상황에서 나온 올러의 완봉승은 전술적으로도 의미가 크다. 해당 경기에서 불펜 투입이 전혀 없었기 때문에 핵심 계투진이 충분한 휴식을 확보할 수 있었다. 이는 이후 경기에서 투수 운용 폭을 넓히는 요소로 작용한다.
또한 단순한 휴식 이상의 효과도 있었다. 연패 과정에서 누적된 부담이 완봉승으로 일정 부분 해소되면서 팀 분위기에도 변화가 생겼다. 경기 후반 불안감이 줄어들고, 선수단 전체의 집중력이 회복되는 계기가 됐다. 실제로 이후 경기에서 1승 1무를 기록했다. 선발 한 명의 호투가 팀 전체 운영에 큰 영향을 끼친 것이다.