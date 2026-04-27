"한 번만 기자다워지고 싶다"... 이 연극이 던진 질문

미국 대선을 앞두고 현직 대통령의 성추문이 터진다. 국민들이 집권 여당과 대통령에게 실망할 때, '투명사회연합'이라는 군소 정당이 파격적인 공약과 함께 대선후보 머서를 내세운다. 대통령이 되면 대통령제를 폐지하고 검색을 비롯한 알고리즘으로 모든 정책을 세우겠다는 것이다.
'뉴욕 탐사보도'의 편집국장 오웬은 해당 공약에 합당한 지적을 한다. 정책을 결정하는 알고리즘은 누가 관리하는가, 알고리즘에서 모순된 결과가 나온다면 정책은 어떤 방향을 우선시하는가 등이다. 투명사회연합 당대표는 이 같은 지적에 논점을 회피하며 답한다. 그럼에도 사람들은 투명사회연합에 열광한다.
지난 23일 관람한 서울시극단의 연극 <빅 마더>는 다른 연극과 달리 동시대를 다룬다. 극 중 상황은 현실과 같다. 혼란스러운 정치 국면 속 언론의 신뢰도는 바닥에 나뒹굴고 있다. 진실을 파헤쳐야 하는 기자들은 광고와 매출 압박에 시달린다.
대학에서 저널리즘을 전공할 때 가장 먼저 배운 것은 사실과 진실의 차이였다. 사실(fact)는 육하원칙에 의해 일어난 일, 즉 바뀌지 않는 발생한 일을 뜻한다. 진실(truth)은 사실을 바탕으로 해당 사건이 왜 발생했는지, 그래서 일어난 파장과 앞으로 어떤 일에 미치는 영향이 무엇인지를 나타낸다.
그렇게 기자는 사실을 근거로 진실을 밝혀내야 한다고 배웠지만, 오히려 기자가 된 이후 고민에 빠졌다. 사람들이 뉴스를 믿지 않는 지금 현실의 언론에서 '진실'을 외치는 건 어떤 의미일까?