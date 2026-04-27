정해영 밀어낸 성영탁... '10라운드' KIA 수호신의 탄생

케이비리포트

KIA 성영탁의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)마무리 보직을 맡은 4월 11일 이후로도 우려와는 달리 변함없는 안정감을 유지하고 있다. 가장 최근 등판인 지난 주말 롯데 자이언츠와의 3연전에서는 25일 1⅓이닝을 완벽히 지우며 1점 차 승리(4-3)를 지켜 연승을 이끌었고 26일에는 연장 10회초 5-5 동점 상황에서 등판해 2이닝을 1피안타 5탈삼진 무실점으로 버텨 팀을 패전 위기에서 구했다.성영탁은 일반적인 유형의 마무리 투수는 아니다. 타 구단의 마무리들처럼 150km/h 이상의 강속구를 펑펑 던지는 유형은 아니지만 무브먼트가 뛰어난 최고 140km대 후반대의 투심 패스트볼을 주무기로 커터, 커브, 체인지업을 조합해 타자들을 제압한다.여기에 성영탁의 차별점을 만드는 것이 바로 출중한 커맨드 능력이다. 이른바 '볼질' 없이 스트라이크 존 안에 공격적으로 투구하는 성영탁은 이닝당 약 13개의 투구로 타자들과 속전속결 빠른 승부를 펼친다. 올시즌 성영탁은 벤치의 지시로 내준 자동고의사구 단 1개를 제외하면 단 한 개의 볼넷이나 사구도 허용하지 않았다.