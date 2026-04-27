2시간 37분이 순삭, '프로젝트 헤일메리'가 전한 사랑의 문법

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.



서로의 존재를 구원하는 사랑영화



영화는 분명 "죽어 가는 지구를 살리는 미션"을 주요 골자로 한다. 태양이 점점 더 차가워지고, 인류의 미래는 우주선 한 척에 걸려 있다. 그나마 훈련된 3명의 우주인 중 2명은 원인불명으로 사망하고 주인공 그레이스 박사 한 명만 남겨진다. 도대체 자신이 왜 우주의 한가운데에서 깨어났는지 조차 알수가 없다.



그런데 나는 이 영화를 처음부터 '지구를 살리는 이야기'로만 보지 않았다. 오히려 이 영화는 두 세계가 만나, 서로의 언어로 소통하고, 서로를 희생해 상대를 구원함으로써 스스로 구원을 얻게 되는 사랑영화처럼 느껴졌다. 사랑이라는 말을 들으면 흔히 남녀 간의 로맨스를 떠올린다. 그러나 이 영화 속 사랑은 달콤한 고백이나 키스가 아니라, 고립된 존재가 고독이 뼈속까지 스미다가 마주친 낯선 존재와의 사랑이다. 지구에서 보내진 과학자 그레이스는 기억을 잃은 채 우주에서 깨어난다.



그의 앞에 등장하는 외계인 로키는, 인간과는 완전히 다른 몸과 말을 가진 존재다. 이들은 서로를 이해하기 위해 기호와 숫자를 주고받다가, 둘만의 언어를 아카이빙해 나간다. 이 과정은 처음에는 생존을 위한 소통미션처럼 비치지만 어느 새 둘의 유희가 된다. 두 세계가 서로의 언어를 경청하고 기억하고, 다시 상호적으로 사용하면서, 이 영화는 단순한 SF가 아니라 관계의 서사로 변한다.



그레이스가 로키와 이미 친해진 지점에, 인상 깊은 대사가 나온다. 그는 조심스럽게 묻는다. "로키의 우주선에 놀러 가도 될까?" 이 한 문장이 영화를 완전히 다른 방향으로 끌고 간다. 사실 둘은 이미 농담도 주고 받고, 짓궂은 말도 서슴지 않게 하던 사이다. 그 상황에서 그레이스의 이 질문은 낯설게 느껴진다. 그는 "탐사한다"거나 "침입한다"가 아니라, 방문자의 예절을 묻는다.



그 안에는 존중이 담겨 있다. 더욱 중요한 것은, 실제로 그가 로키의 우주선을 방문할 때 이미 익숙해진 본인의 우주복이 아니라 로키의 보호장치를 착용하고 들어가는 장면이다. 그는 로키의 세계를 해치지 않기 위해, 그의 환경에 맞춰 자신의 몸을 조정한다. 그 순간, 우주복은 단순한 생명 유지 장비가 아니라, 사랑 안에서의 존중을 상징하는 도구처럼 보인다.



이 장면을 보며, 나는 스토킹 범죄도 동시에 떠올렸다. 스토킹 범죄는 상대방의 의사에 반해 지속적으로 접근·연락해, 그로 하여금 불안감·공포심을 느끼게 하는 행위이다. 상대의 경계를 무시하고, "나는 사랑해서 그랬다"는 말로 침범을 정당화하는 것이 특징이다. 반대로, 그레이스의 행동은 침범이 아니라 방문의 예절이다.



그는 로키의 세계를 허물지 않는다. 문을 밀고 들어가지 않고, "들어가도 될까요?"라는 질문을 먼저 내놓는다. 이는 스토킹이 사랑을 빙자한 폭력이라면, 그레이스와 로키의 관계는 사랑을 전제로 한 존중이라는 점을 또렷이 드러낸다. 사랑에서 존중이란, 상대의 세계를 무너뜨리는 것이 아니라, 그 안에서 조용히 들어서는 능력을 요구한다. 이 영화는 지구를 살리는 또 한 대안으로, 두 세계가 공존하는 '공생'을 택한다.



영화의 최대 위기의 순간에, 로키가 자신의 보호막을 깨고 밖으로 나와 그레이스를 구하는 장면 또한 사랑의 언어처럼 읽힌다. 그레이스의 세계는 로키에게 치명적일 수 있는 환경인데, 그는 그 보호막을 스스로 허물며 그 안을 벗어난다. 이 순간, 로키는 돌로 된 외계생명체가 아니라, 상대의 생명을 향해 몸을 던지는 존재가 된다. 사랑도 종종 이렇게 보호막을 허물 때 시작된다. 때로는 상대의 고통 앞에 서는 진짜 용기가 요구된다. 그레이스는 의사결정권이 없는 상태에서 우주선에 실렸고, 다시 돌아올 수도 없는 편도 우주여행인이었다. 연료가 부족해 지구로 돌아가는 것은 사실상 불가능했고, 결국 서서히 죽어가는 운명이었다.



그런데 이 이야기를 들은 로키는 자신이 고향인 에리디로 돌아가는 시기를 6년 늦추고, 그 연료를 그레이스에게 기꺼이 준다. 일련의 손에 땀을 쥐게 하는 미션을 완성하고, 그레이스는 지구로, 로키는 우주의 한 지점에서 머무르며 자신의 때를 기다린다. 이때 둘은 이별을 맞이하게 되고 모든 것이 해결된 듯 보인다. 그러나 또 한번의 위기가 닥친다. 그레이스의 우주선 안에서, 지구의 생명을 다시 살릴 수 있는 물질은 오염되기 시작한다. 이 물질은 로키의 우주선을 이루는 물질을 녹이는 치명적인 힘을 가지게 된다는 사실을 그레이스가 깨닫는 순간, 그는 다시 기로에 선다. 지구로 돌아가느냐, 로키의 우주선으로 돌아가 그를 구하느냐.



영화는 여기에서 동화적인 방식으로 해법을 제시한다. 그레이스는 지구를 구할 수 있는 물질을 소형 우주선에 실어 지구 쪽으로 보낸 뒤, 자신의 지구행을 포기하고 로키를 향해 방향을 틀어버린다. 이 한 번의 턴은 "하나만 선택하는 것"이 아니라, 자신을 버리면서 결국 서로를 구원하는 선택이 된다. 영화의 마지막 부분에서는 절로 웃음이 나왔다. 둘은 함께 로키의 행성에 잠시 정착하고 함께 일상을 공유하며 편히 지낸다.



그러다 문득, 로키가 말한다. "지구로 돌아갈 준비가 끝났어." 그러나 그레이스가 답한다. "좀 생각해 봐도 될까?", 로키가 말한다. "오래오래오래 생각해도 돼". 로키 본인의 욕심으로는 그레이스와 계속 이 행성에서 사는 것이지만, 그레이스의 행복을 위해서는 지구로 보내줘야 하는 순간이다. 로키의 강요하지 않는 선택권에 뭔가 뭉클하며 웃음이 났다. 영화는 이쯤에서 끝난다. 이렇게 글을 적고 보니 더욱더 사랑 얘기라는 확신이 든다. 마치 납치되듯, 내 뜻과 무관하게 한 상황에 놓이고, 예상하지 못한 존재를 만나 서로의 언어를 다시금 놀이처럼 배워나간다. 서로만의 농담과 사인을 주고받고, 상대가 내 세계를 헤집어도 거슬리는 감정을 조금씩 포용해 간다.



최고라는 뜻의 '썸즈업'이 둘만의 언어에서는 '썸즈다운'의 손짓을 써도 되는 일이, 사랑에서 허락되는 일이라는 것. 영화는 결국 그 언어를 처음부터 끝까지, 두 존재가 서로를 구원하면서 만들고 나누는 과정을 유머를 곁들여 그려낸다. 그 유머 덕분에 2시간 37분의 시간이 순식간에 지나갔다. 사랑에서도 그렇듯.

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