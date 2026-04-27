이준기-아이유 이긴 박보검-김유정의 '청춘 사극'

사실 1990년대까지 사극은 <용의 눈물>과 <한명회> 등으로 대표되는 KBS의 대하 사극이나 MBC의 <조선왕조500년> 같은 정통 사극을 의미하는 단어였다. 사극은 역사적 사실을 재현하기 위해 허구와 현대적 감각을 최대한 자제한 채 이야기를 진행했고 고 이순배 배우와 고 김무생 배우, 이덕화, 유동근 등 연기력이 검증된 베테랑 배우들이 주연을 맡아 긴 호흡으로 드라마를 이끄는 경우가 많았다.
하지만 2000년대 들어 <허준>과<상도>, <대장금>, <선덕여왕> 등 역사적 사실을 기반으로 작가의 상상력을 가미한 '팩션 사극'이 유행했고 더 나아가 사극의 외피에 현대적 감각을 접목한 '퓨전 사극'이 사극의 중심으로 떠올랐다. MBC의 <다모>와 <주몽>, <해를 품은 달>, KBS의 <쾌도 홍길동>, <추노>, <공주의 남자>, SBS의 <일지매>, <뿌리 깊은 나무> 등이 시청자들에게 큰 사랑을 받은 대표적인 퓨전 사극이다.
그리고 시대를 막론하고 멋진 이성을 보면 마음이 설레는 젊은 청춘 남녀들은 존재하는 법. 2010년대 중반 이후 <백일의 낭군님>과 <연모>, <옷소매 붉은 끝동> 같은 10대 혹은 20대 초반의 캐릭터가 주축이 된 '청춘 사극'이 사극의 대세로 떠오르기 시작했다. 2016년 KBS 월화드라마로 방송된 박보검, 김유정 주연의 <구르미 그린 달빛> 역시 젊은 배우들을 전면에 내세운 대표적인 '퓨전 청춘 사극'이었다.