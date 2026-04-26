유재석에게 호통 치는 게스트, 요즘 너무 잘 나가네

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MBC '놀면 뭐하니'MBC
2026년 4월 현재, 가장 뜨거운 인기를 얻고 있는 예능인을 한 사람 꼽자면 양상국의 이름이 가장 먼저 거론될 것이다.
지난 2월 28일 MBC <놀면 뭐하니?> '촌놈들의 전쟁시대 : 쩐의 전쟁'(이하 '쩐의 전쟁')에 처음 출연한 이후, 개그맨 양상국은 이제 막 지방에서 상경한 '시골쥐' 콘셉트로 단숨에 시청자들의 눈도장을 받았다.
이어 부정기적으로 <놀면 뭐하니?>에 참여 중인 양상국은 기존 유재석, 하하, 주우재, 허경환 등 고정 멤버들과 치열한 '밥값 내기' 눈치 싸움을 펼치며 토요일 저녁 신선한 웃음을 안겨준다. 이러한 활약에 힘입어 각종 웹예능 채널과 TV 프로그램의 초대 손님으로도 나서 특유의 경상도 사투리로 즐거움을 선사하고 있다.
덕분에 요즘양상국은 유튜브 및 각종 SNS 알고리즘까지 장악하며 '대세 예능인'으로 새롭게 부각되었다. "지금은 양상국 시대! 물 들어왔다. 힘차게 노 저어라"는 네티즌의 댓글이 잘 어울릴 만큼, 그는 TV와 온라인 플랫폼을 가로지르며 제2의 전성기를 누리는 중이다.
'놀뭐' 인기 반등 이끈 '김해 왕세자'