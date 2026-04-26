유재석에게 호통 치는 게스트, 요즘 너무 잘 나가네

▲MBC '전지적 참견시점' MBC

시청자들이 양상국에게 단순한 웃음 이상의 호감을 느끼는 데에는 그의 인간적인 면모도 크게 작용한다. 지난 18일 방영된 <전지적 참견 시점>에서 개그맨 동기들과 대화를 나누던 그는 먼저 세상을 떠난 동료 박지선에 대한 이야기를 꺼내며 깊은 울림을 남겼다.

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그녀의 이름을 방송에서 자주 언급하는 이유에 대해 "시간이 흘러 박지선이 잊히는 것이 싫고, 항상 동기들의 마음 속에 남아있기를 바라기 때문에 일부러라도 이야기한다"는 고백은 '인간' 양상국이 지닌 따뜻한 정을 보여주는 장면이었다.

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이렇듯 요즘 양상국은 출연하는 프로그램마다 웃음과 진심을 모두 꺼내 놓는다. 알고리즘 친화적인 콘텐츠의 선택을 받아 사투리라는 자신만의 강점을 최근 환경에 맞게 재해석한 코미디 연기로 재주목받았고, 여기에 인간적 서사가 더해진 대중들의 호감이 맞물리면서 그는 '현재 진행형 코미디언'으로 스스로를 재정립했다.

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모든 것이 빠르게 소비되는 시대 속에서 새롭게 꽃을 피운 양상국의 인기가 쉽게 시들지 않을 것이라는 기대감도 결국 그가 보여준 진정성 있는 태도에서 비롯된다. 웃음을 주는 개그맨으로 시작해 어느덧 대중과 함께 호흡하고 진심을 나누는 그의 전성기는 이제 막 본 궤도에 올랐다.

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