마무리 없는 잠실 시리즈, LG가 웃고 두산이 울었다

LG가 시즌 첫 '잠실 시리즈'에서 이틀 연속 두산을 꺾고 위닝시리즈를 확보했다.염경엽 감독이 이끄는 LG 트윈스는 25일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 두산 베어스와의 원정 경기에서 장단 12안타를 때려내며 7-5로 승리했다.1회초 3점을 선취 했다가 3-5로 역전을 당하며 8회까지 끌려가던 LG는 9회초 대거 4점을 뽑아내며 짜릿한 재역전승을 만들어, 이날 SSG 랜더스에게 1-3으로 패한 kt 위즈를 반 경기 차이로 제치고 단독 선두로 올라섰다(16승7패).LG는 선발 앤더스 톨허스트가 5이닝7피안타4사사구2탈삼진5실점으로 주춤했지만 3명의 불펜 투수가 4이닝을 무실점으로 막았고 2이닝을 책임진 3번째 투수 김진수는 프로 데뷔 첫 승을 따냈다.타선에서는 오스틴 딘이 4안타4타점2득점으로 맹활약했고 천성호와 문성주도 멀티히트로 좋은 타격감을 뽐냈다. 양 팀 모두 마무리 투수가 빠진 상태에서 치러진 이날 경기는 불펜의 뎁스 차이가 승패를 갈랐다.2024년부터 LG의 뒷문을 지킨 유영찬은 2024년 62경기에서 26세이브를 기록한 데 이어 작년엔 팔꿈치 뼛조각 제거 수술로 시즌을 늦게 시작했음에도 39경기에서 21세이브를 따냈다. 특히 유영찬은 한화 이글스와의 한국시리즈 5차전에서 LG의 우승을 확정 짓는 마지막 아웃카운트를 책임지는 '헹가래 투수'가 됐다. 역대 가장 낮은 순번(2차5라운드)에 지명된 '헹가래 투수'다.하지만 '한국시리즈 우승팀의 마무리 투수'라는 수식어와 별개로 유영찬의 후반기는 썩 좋지 못했다. 9월 이후 평균자책점이 5.14로 흔들렸고 한국시리즈에서는 4경기에서 2세이브를 챙겼지만 3.1이닝4실점(평균자책점10.80)으로 투구 내용이 매우 좋지 못했다. 유영찬은 지난 3월 월드베이스볼클래식에서도 원태인(삼성 라이온즈)의 대체 선수로 선발됐지만 체코전(1이닝1실점) 이후 등판 기회를 얻지 못했다.그렇게 야구팬들로부터 다소 불안한 우승팀 마무리라는 평가를 받았던 유영찬은 시즌 개막 후 13경기에 등판해 1패11세이브0.75라는 눈부신 성적을 기록하며 세이브 1위를 질주했다. 피안타율 .103에 이닝당 출루허용(WHIP)도 0.83에 불과했을 정도로 투구 내용 또한 완벽했다. 그렇게 커리어 첫 세이브왕을 향해 질주하던 유영찬은 24일 두산전에서 팔꿈치 부상을 당하며 25일 1군 엔트리에서 제외됐다.루키 시즌 중간계투로 시작했다가 시즌 중반부터 홍건희(KIA 타이거즈) 대신 두산의 뒷문을 지킨 김택연은 2024년 60경기에 등판해 3승2패19세이브4홀드2.08을 기록하며 신인왕에 선정됐다. 김택연은 풀타임 마무리로 활약한 작년 9개의 블론세이브를 저질렀지만 64경기에서 4승5패24세이브3.53의 성적으로 두산의 뒷문을 지켰다. 루키 시즌 3000만 원이었던 김택연의 연봉은 올해 2억2000만원으로 상승했다.김택연은 올해도 두산의 마무리 투수로 활약하며 기복이 심한 팀 성적에도 9경기에 등판해 10.1이닝1실점을 기록하며 3세이브0.87로 좋은 출발을 하고 있었다. 하지만 김택연은 24일 불펜 투구 도중 어깨 통증을 느꼈고 검진 결과 어깨 근육 염증이 발견돼 25일 1군 엔트리에서 제외됐다. 시즌 첫 3연승 과정에서 3일 연속 등판해 4.2이닝을 던지며 2세이브를 기록했던 김택연의 부재는 두산에게 치명적이었다.LG와 두산 모두 같은 날 마무리 투수가 1군 엔트리에서 제외되는 대형 악재가 있었다. 당연히 25일 경기에서 선발투수와 타선의 부담은 커질 수밖에 없었다. 그나마 다행인 점은 LG의 선발이 첫 등판 3이닝 7실점 이후 3경기에서 18이닝1실점으로 3연승을 질주 중인 톨허스트였다는 점이다. 두산 역시 올 시즌 4번의 등판에서 3승1.14를 기록하며 두산에서 가장 좋은 컨디션을 뽐내고 있는 2년 차 우완 최민석이 등판했다.선발 대결은 최민석의 근소한 우위였다. 1회 3점을 먼저 내준 최민석은 6회까지 추가 실점 없이 시즌 3번째 퀄리티스타트를 기록하면서 선발 투수로서 자신의 역할을 확실히 수행했다. 반면에 1회부터 2점을 내준 LG 선발 톨허스트는 2회 박찬호에게 역전 투런 홈런을 허용했고 3회에도 1점을 더 내줬다. 결국 3경기 연속 6이닝을 소화했던 톨허스트는 이날 5회까지 97개의 공을 던지고 마운드를 내려왔다.중간계투와 셋업맨 대결은 막상막하였다. LG는 6회 좌완 함덕주를 투입해 1이닝을 맡겼고 7회부터 김진수가 시즌 첫 멀티이닝을 소화하며 두산 타선을 1피안타2탈삼진 무실점으로 틀어 막았다. 두산은 최민석에 이어 등판한 김정우가 7회를 1피안타1볼넷 무실점으로 막았고 8회에는 양재훈이 삼진 하나를 곁들이며 삼자범퇴로 시즌 첫 홀드를 기록했다. 하지만 두산 불펜에는 마무리 자리가 비어 있었다.두산은 5-3으로 앞선 9회초 전날 17개의 공을 던진 좌완 이병헌을 마운드에 올렸다. 하지만 이병헌은 1사 만루 위기에서 오스틴에게 동점 적시타를 허용했고 자신이 남긴 주자 2명을 윤태호가 불러 들이면서 0.1이닝4실점으로 패전을 떠안았다. 반면에 7-5로 역전한 LG는 9회 장현식을 마무리로 투입했고 장현식은 1사 후 양의지에게 몸 맞는 공을 허용했지만 박지훈을 병살로 처리하며 LG의 선두 등극을 이끌었다.두산은 김택연 외에도 사이드암 최원준과 박치국이 부상으로 2군에 내려가 있고 아시아쿼터 타무라 이치로도 평균자책점 11.25로 부진을 면치 못하고 있다. 반면에 LG의 불펜에는 작년 초 마무리를 맡았던 장현식과 또 하나의 '이적신화'를 만들고 있는 우강훈, 강속구 투수 김영우, 백전노장 김진성 등 대안이 많다. 결국 LG와 두산의 불펜 뎁스가 LG의 선두 등극과 두산의 3연패를 가른 결정적인 차이가 됐다.