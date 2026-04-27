촬영 이틀 전 세상 떠난 거장, 망연자실한 감독의 선택

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
빔 벤더스 감독은 현대 무용의 일대 혁신을 불러온 거장 피나 바우쉬의 작품 세계에 매료되어 영화화를 제안한다. 하지만 피나와 그녀가 지도하는 무용단 부퍼탈 탄츠테아터 앙상블의 강렬한 움직임을 화면에서 시각적으로 구현하기엔 기술력이 부족하다 여긴 감독은 확신이 생길 때까지 오랜 시간을 기다린다. 무용가는 종종 언제 작업에 들어가냐고 질문했으나 계속 아직 준비가 부족하다며 미룬 셈이다. 그러나 3D 효과 구현이 궤도에 오르자 마침내 결단을 내린다.
마침 피나의 무용단은 영화 촬영을 위해 새 공연 준비에 들어간다. 이제 소재에 걸맞은 혁신적 작업이 본격 개시될 때만 기다리던 찰나, 촬영 이틀 전 비보가 날아든다. 암 진단을 받은 피나 바우쉬가 별세했다는 소식. 망연자실한 감독은 제작을 중단하지만, 공연은 이미 준비가 끝나 있었고, 피나의 동료들도 추모와 헌사의 의미로 촬영을 제안한다. 그 결과 피나 바우쉬는 사실상 등장하지 않는 전기영화가 탄생한다. 거대하고 장엄한 제의의 형상으로.
현대 무용극의 혁신가를 위한 헌정