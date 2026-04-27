촬영 이틀 전 세상 떠난 거장, 망연자실한 감독의 선택

㈜에무필름즈

<피나> 스틸<피나> 전체에 피나 바우쉬의 색깔이 묻어나지만, 정작 영화 대부분에 피나는 등장하지 않는다. 극히 부분적으로 피나를 다룬 타 다큐멘터리 자료영상과 사진 일부가 활용될 뿐이다. 그러나 실제 본인의 출연이 무산되었다고 해서 딱히 아쉽다는 생각은 별로 들지 않으니 신기한 노릇. 이는 통상적인 전기영화와 궤를 달리하는 형태로 고인의 정수를 포착하려 한 집념의 결과물이자 어떤 방식으로 추모할 것인가 고민의 결산이다.영화는 피나의 숨결이 깃든 부퍼탈 탄츠테아터 앙상블 단원들의 대표 공연을 정교하게 이어붙인 형식으로 전개된다. 첫 공연으론 1975년 초연한 초기 걸작 [봄의 제전]이 펼쳐진다. 봄의 원초적 에너지와 생명력을 농축한 해당 공연은 기존 무용 공연과 다르게 무대 전체에 (석탄의 일종인) 갈색 이탄이 가득 깔려 시각적인 강렬함을 더한다. 단원들은 얼음과 눈에 덮혔던 대지가 동토에서 벗어나 흙냄새 물씬 풍기는 변화를 배경 삼아 새싹을 틔우며 힘겹게 흙을 뚫고 올라오는 생명처럼 도약한다. 중력을 거스르며 생의 기운을 사방으로 발산하는 춤사위다.두 번째는 본래 무용 공연에 크게 관심을 두지 않던 감독이 처음 본 피나의 공연인 1978년작 [카페 뮐러]다. 의자 몇 개만을 소품으로 활용하는 '미니멀리즘' 형식의 공연은 인간의 욕망과 소외를 극적으로 형상화한 작업이다. 남성과 여성이 서로를 찾으며 갈구하지만, 타인에게 욕망과 달리 근접하지 못하며 소통에 실패하는 현대 사회의 단면을 절절히 묘사한다. 연극처럼 거창한 무대 세트 없이, 그렇다고 모든 걸 상상해야 하는 텅빈 무대도 아닌 절제된 형태에 심리를 자극하는 음악과 기예에 그치지 않는 극한의 표현력이 어우러진다.세 번째는 피나의 무용극 스타일 집대성으로 꼽히는 1978년 초연 후 여러 차례 변형된 [콘탁트호프] 차례다. 가상의 무도회장에서 10여 명의 남녀가 실제 현실이라면 뿜어낼 오욕칠정을 표현하는 무대다. 처음엔 조심스럽게 서로를 살피다 서서히 속내를 드러내며 다양한 감정이 분출하며 절정에 오르는 분위기가 일품이다. 정열적인 클라이막스에 더해, 배우를 교체하며 성숙한 청장년에서 황혼에 이른 노년으로 교체하는 과정은 인생의 복잡한 단계를 관통하며 열정과 관능은 물론, 필멸자의 덧없음까지 한데 구현하는 데 성공한다.마지막으로 대미를 장식할 공연은 피나의 만년인 2006년 선보인 [보름달] 무대다. [봄의 제전]에 이어 무용 공연에 대자연의 기운을 입히는 야심이 극대화한 작업으로, 무대 곳곳에 거대한 바위와 강줄기처럼 흐르는 물줄기가 대자연을 표현하며 관객을 압도한다. 무용수는 바위에 가로막히고 물에 발목을 잡히며 불편함을 감수한 채 혼신을 다해 오감을 표출한다. 비바람을 뚫고 펼치는 군무는 풍파에 저항하며 때론 시련에 처하지만 굴하지 않는 인간 의지의 정수로 향한다. 거친 숨을 몰아치며 공포에 떨면서도 끝내 포기하지 않는 시지프스의 현현이다.