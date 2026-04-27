지나 카라노, 영화속 액션 명장면...실전에서도 재현할까?

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지나 카라노는 40대 중반의 나이에도 액션 스타로서의 스타성을 유지하고 있다.넷플릭스
한때 여성 종합격투기(MMA)의 대중화를 이끌었던 상징적인 인물, 지나 카라노(44, 미국)가 다시 케이지에 선다.
오는 5월 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아 잉글우드 인튜이트 돔에서 있을 '론다 라우지 X 지나 카라노'가 그 무대로, 상대는 또 다른 여성 격투기의 전설 론다 로우지(39, 미국)다. 카라노는 대회 메인이벤트를 통해, 무려 17여 년 만에 공식 복귀전을 가진다.
카라노는 여성 격투기가 지금처럼 주류 스포츠로 자리 잡기 전, 대중적 인지도를 끌어올린 선구자적 존재였다. 데뷔 후 7연승을 기록하며 단숨에 스타 반열에 올랐고, 격투기 팬뿐 아니라 일반 대중에게도 이름을 알렸다.
강인한 이미지와 세련된 외모, 그리고 카리스마 넘치는 경기 스타일은 그녀를 단순한 선수 이상의 '아이콘'으로 만들었다. 여성 격투기가 거의 알려지지 않았던 당시에도 그녀만큼은 어지간한 남성부 인기 파이터 못지않은 스타였다.
하지만 2009년 크리스 사이보그와의 타이틀전에서 TKO 패배를 당하며 상승세는 멈췄다. 역대 최고의 선수 중 한 명인 사이보그는 그야말로 괴물같았고 폭풍같은 화력을 앞세워 1라운드 TKO승을 가져간다.
카라노는 패배의 충격이 컸던지 이 경기 이후 자연스럽게 종합격투기 무대에서 멀어졌고, 대신 할리우드로 활동 영역을 넓히며 새로운 커리어를 구축했다. 그리고 긴 시간이 흐른 지금, 다시 한 번 자신의 출발점으로 돌아왔다.
타격 중심 파이팅 스타일 + 배우 활동 = 확장된 스타성
카라노의 파이팅 스타일은 철저히 타격 중심이다. 무에타이를 기반으로 한 킥과 펀치 콤비네이션, 그리고 전진 압박 능력이 강점으로 꼽힌다. 특히 초반 라운드부터 강하게 몰아붙이며 상대를 흔드는 능력은 그녀의 시그니처와도 같다. 여성 파이터로서는 드물게 공격적인 경기 운영과 피니시 능력을 겸비했던 점이 팬들의 열광을 이끌었다.
반면 약점도 분명했다. 레슬링과 그라운드 게임에서의 한계, 그리고 후반 라운드로 갈수록 떨어지는 체력은 꾸준히 지적된 부분이었다. 그럼에도 불구하고 화력을 앞세워 연승을 이어나갔으나 크리스 사이보그라는 역대급 파이터와의 대결에서 일방적으로 밀린 끝에 생애 첫 패배를 당하며 고개를 떨구고 말았다.
결과적으로 당시의 패배는 그녀의 인생에 큰 전환점이 됐다. 카라노의 진정한 강점은 '스타성'이었다. 그녀는 단순히 눈에 띄는 여성 격투가를 넘어, 대중과 미디어를 사로잡는 매력을 지닌 인물이었다. 이 장점은 곧바로 영화계 진출로 이어졌다.
2009년 <블러드 앤 본>으로 스크린에 데뷔한 이후, 2011년 스티븐 소더버그 감독의 <헤이와이어>에서 주연을 맡으며 본격적인 액션 배우로 자리 잡았다. 이어 <분노의 질주 더 맥시멈>, <버스 657>, <익스트랙션>, <어벤져>, <데드풀>, <스코치드 어스: 분노의 추격자> 등 다양한 액션 영화에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.
이처럼 격투기와 영화계를 넘나드는 '크로스오버 스타'라는 점은 여전히 그녀를 특별하게 만든다. 이번 복귀전이 단순한 스포츠 이벤트가 아니라, 엔터테인먼트적 요소가 결합된 대형 흥행 카드로 평가받는 이유다.