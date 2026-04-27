지나 카라노, 영화속 액션 명장면...실전에서도 재현할까?

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큰사진보기 ▲지나 카라노(사진 오른쪽)가 승리하기 위해서는 타격전으로 승부를 끌고가야한다. 넷플릭스

론다 로우지와의 빅매치…돌아온 여전사의 실력은?



이번 경기의 상대는 또 하나의 전설, 론다 로우지다. UFC 여성 밴텀급 초대 챔피언 출신으로, 암바를 중심으로 한 서브미션 능력과 압도적인 파워 그래플링으로 한시대를 지배했던 인물이다.



파이팅 스타일 상성은 극명하다. 카라노는 타격, 로우지는 그래플링에 특화되어 있다. 결국 승부의 핵심은 "카라노가 얼마나 테이크다운을 방어하고 스탠딩 상황을 유지하느냐"다.



카라노에게 긍정적인 요소는 오랜 공백기 동안 축적된 피지컬 관리와 액션 연기를 통한 꾸준한 트레이닝이다. 영화 촬영을 통해 실전과 유사한 액션을 반복해온 만큼, 기본적인 타격 감각과 몸 상태는 기대 이상일 수 있다는 평가도 나온다. 일부 해외 매체에서는 그녀가 과거보다 체력과 근력이 향상된 모습을 보이고 있다는 분석도 내놓고 있다.



하지만 우려 역시 존재한다. 가장 큰 변수는 실전 감각의 공백이다. 아무리 훈련을 지속했더라도 실제 경기의 긴장감과 압박은 전혀 다른 차원의 문제다. 더불어 로우지의 클린치 압박과 테이크다운 능력은 여전히 위협적이며, 초반에 그라운드로 끌려갈 경우 카라노가 불리한 상황에 놓일 가능성이 크다.



따라서 카라노의 전략은 비교적 명확하다. 초반부터 강한 타격으로 로우지의 진입을 차단하고, 거리 싸움을 유지하며 자신의 리듬을 만들어야 한다. 특히 잽과 킥을 활용한 거리 조절, 그리고 케이지 중앙을 지키는 운영이 중요하다. 만약 그녀가 전성기 시절의 공격성과 정확도를 재현할 수 있다면, 경기의 흐름을 완전히 뒤집는 장면도 기대해볼 수 있다.



이번 경기는 올드팬들에게 많은 관심을 받고 있다. 여성 MMA 1세대 스타의 귀환, 그리고 두 시대를 대표하는 아이콘의 맞대결이라는 상징성을 동시에 담고 있기 때문이다. 과연 카라노가 긴 공백을 딛고 다시 한 번 케이지 위에서 자신의 존재감을 증명할 수 있을지, 전 세계 팬들의 관심이 집중되고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 지나 카라노(사진 오른쪽)가 승리하기 위해서는 타격전으로 승부를 끌고가야한다.이번 경기의 상대는 또 하나의 전설, 론다 로우지다. UFC 여성 밴텀급 초대 챔피언 출신으로, 암바를 중심으로 한 서브미션 능력과 압도적인 파워 그래플링으로 한시대를 지배했던 인물이다.파이팅 스타일 상성은 극명하다. 카라노는 타격, 로우지는 그래플링에 특화되어 있다. 결국 승부의 핵심은 "카라노가 얼마나 테이크다운을 방어하고 스탠딩 상황을 유지하느냐"다.카라노에게 긍정적인 요소는 오랜 공백기 동안 축적된 피지컬 관리와 액션 연기를 통한 꾸준한 트레이닝이다. 영화 촬영을 통해 실전과 유사한 액션을 반복해온 만큼, 기본적인 타격 감각과 몸 상태는 기대 이상일 수 있다는 평가도 나온다. 일부 해외 매체에서는 그녀가 과거보다 체력과 근력이 향상된 모습을 보이고 있다는 분석도 내놓고 있다.하지만 우려 역시 존재한다. 가장 큰 변수는 실전 감각의 공백이다. 아무리 훈련을 지속했더라도 실제 경기의 긴장감과 압박은 전혀 다른 차원의 문제다. 더불어 로우지의 클린치 압박과 테이크다운 능력은 여전히 위협적이며, 초반에 그라운드로 끌려갈 경우 카라노가 불리한 상황에 놓일 가능성이 크다.따라서 카라노의 전략은 비교적 명확하다. 초반부터 강한 타격으로 로우지의 진입을 차단하고, 거리 싸움을 유지하며 자신의 리듬을 만들어야 한다. 특히 잽과 킥을 활용한 거리 조절, 그리고 케이지 중앙을 지키는 운영이 중요하다. 만약 그녀가 전성기 시절의 공격성과 정확도를 재현할 수 있다면, 경기의 흐름을 완전히 뒤집는 장면도 기대해볼 수 있다.이번 경기는 올드팬들에게 많은 관심을 받고 있다. 여성 MMA 1세대 스타의 귀환, 그리고 두 시대를 대표하는 아이콘의 맞대결이라는 상징성을 동시에 담고 있기 때문이다. 과연 카라노가 긴 공백을 딛고 다시 한 번 케이지 위에서 자신의 존재감을 증명할 수 있을지, 전 세계 팬들의 관심이 집중되고 있다. 지나카라노 론다로우지 전설의귀환 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 아담 올러, KIA 선발진 중심으로 떠오르나

지나 카라노는 40대 중반의 나이에도 액션 스타로서의 스타성을 유지하고 있다.한때 여성 종합격투기(MMA)의 대중화를 이끌었던 상징적인 인물, 지나 카라노(44, 미국)가 다시 케이지에 선다.오는 5월 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아 잉글우드 인튜이트 돔에서 있을 '론다 라우지 X 지나 카라노'가 그 무대로, 상대는 또 다른 여성 격투기의 전설 론다 로우지(39, 미국)다. 카라노는 대회 메인이벤트를 통해, 무려 17여 년 만에 공식 복귀전을 가진다.카라노는 여성 격투기가 지금처럼 주류 스포츠로 자리 잡기 전, 대중적 인지도를 끌어올린 선구자적 존재였다. 데뷔 후 7연승을 기록하며 단숨에 스타 반열에 올랐고, 격투기 팬뿐 아니라 일반 대중에게도 이름을 알렸다.강인한 이미지와 세련된 외모, 그리고 카리스마 넘치는 경기 스타일은 그녀를 단순한 선수 이상의 '아이콘'으로 만들었다. 여성 격투기가 거의 알려지지 않았던 당시에도 그녀만큼은 어지간한 남성부 인기 파이터 못지않은 스타였다.하지만 2009년 크리스 사이보그와의 타이틀전에서 TKO 패배를 당하며 상승세는 멈췄다. 역대 최고의 선수 중 한 명인 사이보그는 그야말로 괴물같았고 폭풍같은 화력을 앞세워 1라운드 TKO승을 가져간다.카라노는 패배의 충격이 컸던지 이 경기 이후 자연스럽게 종합격투기 무대에서 멀어졌고, 대신 할리우드로 활동 영역을 넓히며 새로운 커리어를 구축했다. 그리고 긴 시간이 흐른 지금, 다시 한 번 자신의 출발점으로 돌아왔다.카라노의 파이팅 스타일은 철저히 타격 중심이다. 무에타이를 기반으로 한 킥과 펀치 콤비네이션, 그리고 전진 압박 능력이 강점으로 꼽힌다. 특히 초반 라운드부터 강하게 몰아붙이며 상대를 흔드는 능력은 그녀의 시그니처와도 같다. 여성 파이터로서는 드물게 공격적인 경기 운영과 피니시 능력을 겸비했던 점이 팬들의 열광을 이끌었다.반면 약점도 분명했다. 레슬링과 그라운드 게임에서의 한계, 그리고 후반 라운드로 갈수록 떨어지는 체력은 꾸준히 지적된 부분이었다. 그럼에도 불구하고 화력을 앞세워 연승을 이어나갔으나 크리스 사이보그라는 역대급 파이터와의 대결에서 일방적으로 밀린 끝에 생애 첫 패배를 당하며 고개를 떨구고 말았다.결과적으로 당시의 패배는 그녀의 인생에 큰 전환점이 됐다. 카라노의 진정한 강점은 '스타성'이었다. 그녀는 단순히 눈에 띄는 여성 격투가를 넘어, 대중과 미디어를 사로잡는 매력을 지닌 인물이었다. 이 장점은 곧바로 영화계 진출로 이어졌다.2009년 <블러드 앤 본>으로 스크린에 데뷔한 이후, 2011년 스티븐 소더버그 감독의 <헤이와이어>에서 주연을 맡으며 본격적인 액션 배우로 자리 잡았다. 이어 <분노의 질주 더 맥시멈>, <버스 657>, <익스트랙션>, <어벤져>, <데드풀>, <스코치드 어스: 분노의 추격자> 등 다양한 액션 영화에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.이처럼 격투기와 영화계를 넘나드는 '크로스오버 스타'라는 점은 여전히 그녀를 특별하게 만든다. 이번 복귀전이 단순한 스포츠 이벤트가 아니라, 엔터테인먼트적 요소가 결합된 대형 흥행 카드로 평가받는 이유다.