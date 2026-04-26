사이트 전체보기
[UFC] 스털링 vs 잘랄, 엇갈린 흐름 속 맞대결

[UFC] 스털링 vs 잘랄, 엇갈린 흐름 속 맞대결

주도권 싸움이 핵심, 초반 압박 성공 여부 포인트

김종수(oetet)
26.04.26 10:21최종업데이트26.04.26 10:21
스털링과 잘랄의 승부는 누가 '자신의 영역'으로 상대를 끌어들이느냐가 관건이 될 것으로 예상된다.
스털링과 잘랄의 승부는 누가 '자신의 영역'으로 상대를 끌어들이느냐가 관건이 될 것으로 예상된다.UFC 제공

UFC 페더급(65.8kg) 랭킹 7위 '모로칸 데블' 유세프 잘랄(29, 모로코)과 5위 '펑크 마스터' 알저메인 스털링(36, 미국)이 메인이벤트에서 맞붙는다. 오는 26일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 UFC 에이펙스에서 있을 UFC 파이트 나이트 '스털링 vs 잘랄' 대회가 그 무대다.

두 선수의 대결은 최근 복잡하게 얽혀 있는 페더급 상위권 경쟁 구도 속에서 중요한 분기점으로 꼽힌다. 랭킹 5위와 7위의 맞대결이지만, 최근 흐름과 전력 평가를 감안하면 단순한 순위 경쟁 이상의 영향력을 미칠 가능성이 크다.

현재 페더급은 기량과 명분을 갖춘 다수의 강자들이 연이어 대기하고 있는 상황이다. 누가 챔피언 타이틀 도전권을 얻어도 이상하지 않다는 얘기다. 상위권 선수 간 맞대결이 제한적으로 이뤄지는 가운데, 이번 경기 결과는 차기 타이틀 도전자 경쟁에도 영향을 줄 수 있다는 평가다.

특히 연승 흐름을 이어가고 있는 잘랄과, 체급 변경 이후 입지를 넓히고 있는 스털링의 맞대결이라는 점에서 관심이 집중된다. 잘랄은 최근 상승세를 바탕으로 단기간에 랭킹을 끌어올렸고, 스털링은 챔피언 경험을 앞세워 새로운 체급에서도 경쟁력을 입증하려 하고 있다. 서로 다른 경로를 통해 상위권에 접근한 두 선수의 스타일 충돌도 주요 관전 요소다.

유세프 잘랄은 8연승의 상승세를 타고 있다.
유세프 잘랄은 8연승의 상승세를 타고 있다.UFC 제공

잘랄, 연승 흐름 속 경기력 안정…첫 메인 이벤트 변수는 경험

잘랄은 최근 8연승을 기록하며 페더급에서 가장 빠르게 상승한 선수 중 하나로 평가된다. 연승 과정에서 다양한 유형의 상대를 상대로 승리를 거두며 전술적 완성도를 끌어올렸다는 분석이다.

초기 UFC 활동 당시에는 경기 기복과 결정력 부족이 지적됐지만, 최근에는 공격과 수비 양면에서 안정된 흐름을 보이고 있다. 타격에서는 거리 조절과 리듬 변화가 개선됐고, 그래플링 상황에서도 포지션 유지 능력이 눈에 띄게 향상됐다.

특히 서브미션 전개 과정에서의 침착함과 체력 관리 능력은 최근 경기에서 반복적으로 확인된 부분이다. 경기 초반부터 무리하게 승부를 걸기보다 흐름을 읽고 기회를 포착하는 운영이 가능해졌다는 점도 긍정적인 요소로 꼽힌다.

다만 이번 경기는 잘랄에게 새로운 시험대가 될 전망이다. UFC 데뷔 이후 첫 메인이벤트로, 최대 5라운드까지 이어질 수 있는 경기 운영 경험이 부족하다. 체력 분배와 경기 흐름 조절 능력이 승부에 직접적인 영향을 줄 수 있다.

또한 스털링과 같은 수준의 그래플러를 상대로 한 경험이 제한적이라는 점도 변수다. 테이크다운 방어와 클린치 대응 능력이 실제 경기에서 어느 정도 수준으로 발휘될지가 주요 관전 포인트다.

알저메인 스털링의 강점은 밴텀급 시절부터 쌓아올린 풍부한 상위권 경쟁 경험이다.
알저메인 스털링의 강점은 밴텀급 시절부터 쌓아올린 풍부한 상위권 경쟁 경험이다.UFC 제공

스털링, 챔피언 경력 기반한 운영 능력 강점

스털링은 UFC 밴텀급 챔피언 출신으로, 이미 정상급 무대에서 다수의 경험을 쌓은 베테랑이다. 타이틀전 경험을 통해 축적된 경기 운영 능력과 위기 대응 능력은 여전히 경쟁력 있는 요소로 평가된다.

그래플링 중심의 스타일은 페더급에서도 유지되고 있다. 상대를 압박해 클린치 상황으로 연결한 뒤 테이크다운을 시도하고, 이후 백 포지션에서 우위를 점하는 패턴이 핵심이다. 특히 백 컨트롤 상황에서의 서브미션 위협은 여전히 리그 상위권 수준이다.

5라운드 경기 경험 역시 이번 경기에서 중요한 변수다. 긴 경기 시간 동안 페이스를 유지하며 상대를 압박할 수 있는 능력은 스털링의 강점으로 꼽힌다. 경기 후반으로 갈수록 상대의 체력 저하를 유도하며 흐름을 가져오는 운영이 가능하다.

페더급 전향 이후 경기력에 대한 평가는 엇갈리지만, 상위권 경쟁력 자체는 유지되고 있다는 분석이 많다. 다만 체급 변경 이후 타격에서의 파괴력은 제한적이라는 평가가 있으며, 최근 활동량 역시 변수로 지적된다.

이번 경기는 타격과 그래플링이 균형을 이루는 양상 속에서 전개될 가능성이 크다. 잘랄은 거리 유지와 타격 중심 운영을 통해 경기를 풀어가려 할 것으로 보이며, 스털링은 클린치와 테이크다운을 통해 그래플링 구도를 만드는 데 집중할 것으로 예상된다.

핵심 변수는 테이크다운 성공 여부와 이후 포지션 유지다. 스털링이 초반부터 그래플링 상황을 만들어낼 경우 경기 주도권을 잡을 가능성이 높다. 반대로 잘랄이 이를 방어하고 타격전을 유지한다면 보다 유리한 흐름을 이어갈 수 있다.

경기 초반 흐름도 중요하다. 스털링이 초반 압박에 성공하면 장기전 운영이 가능해지고, 반대로 잘랄이 초반 타격에서 성과를 낼 경우 경기 양상은 빠르게 달라질 수 있다. 양 선수 모두 이번 경기 결과에 따라 상위권 경쟁에서 위치가 크게 달라질 수 있다. 페더급 상위 랭킹 구도 재편 여부를 가를 경기로 관심이 모이는 이유다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
알저메인스털링 유세프잘랄 다른색깔

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 '제2의 이종범' 김도영, 올시즌은 이승엽 모드?