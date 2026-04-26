[UFC] 스털링 vs 잘랄, 엇갈린 흐름 속 맞대결

UFC 제공

알저메인 스털링의 강점은 밴텀급 시절부터 쌓아올린 풍부한 상위권 경쟁 경험이다.스털링은 UFC 밴텀급 챔피언 출신으로, 이미 정상급 무대에서 다수의 경험을 쌓은 베테랑이다. 타이틀전 경험을 통해 축적된 경기 운영 능력과 위기 대응 능력은 여전히 경쟁력 있는 요소로 평가된다.그래플링 중심의 스타일은 페더급에서도 유지되고 있다. 상대를 압박해 클린치 상황으로 연결한 뒤 테이크다운을 시도하고, 이후 백 포지션에서 우위를 점하는 패턴이 핵심이다. 특히 백 컨트롤 상황에서의 서브미션 위협은 여전히 리그 상위권 수준이다.5라운드 경기 경험 역시 이번 경기에서 중요한 변수다. 긴 경기 시간 동안 페이스를 유지하며 상대를 압박할 수 있는 능력은 스털링의 강점으로 꼽힌다. 경기 후반으로 갈수록 상대의 체력 저하를 유도하며 흐름을 가져오는 운영이 가능하다.페더급 전향 이후 경기력에 대한 평가는 엇갈리지만, 상위권 경쟁력 자체는 유지되고 있다는 분석이 많다. 다만 체급 변경 이후 타격에서의 파괴력은 제한적이라는 평가가 있으며, 최근 활동량 역시 변수로 지적된다.이번 경기는 타격과 그래플링이 균형을 이루는 양상 속에서 전개될 가능성이 크다. 잘랄은 거리 유지와 타격 중심 운영을 통해 경기를 풀어가려 할 것으로 보이며, 스털링은 클린치와 테이크다운을 통해 그래플링 구도를 만드는 데 집중할 것으로 예상된다.핵심 변수는 테이크다운 성공 여부와 이후 포지션 유지다. 스털링이 초반부터 그래플링 상황을 만들어낼 경우 경기 주도권을 잡을 가능성이 높다. 반대로 잘랄이 이를 방어하고 타격전을 유지한다면 보다 유리한 흐름을 이어갈 수 있다.경기 초반 흐름도 중요하다. 스털링이 초반 압박에 성공하면 장기전 운영이 가능해지고, 반대로 잘랄이 초반 타격에서 성과를 낼 경우 경기 양상은 빠르게 달라질 수 있다. 양 선수 모두 이번 경기 결과에 따라 상위권 경쟁에서 위치가 크게 달라질 수 있다. 페더급 상위 랭킹 구도 재편 여부를 가를 경기로 관심이 모이는 이유다.