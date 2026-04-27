막이 걷히며 드러난 건 진실일까, 덪일까

해븐마니아

큰사진보기 ▲공연 사진세종문화회관 S씨어터에서 공연된 의 공연 사진이다. 오른쪽 천장에 타란튤라 사냥벌 박제가 걸려 있다. 해븐마니아

막이 걷어지는 무대, 진실이 드러날까



무대는 막이 점점 걷어지며 다른 공간을 나타낸다. 동시에 인물과 사건의 심연으로 들어가게 된다. 그럴수록 무대 위 타란튤라 사냥벌 박제도 선명하게 드러난다. 이는 헤더의 옷도 마찬가지다. 헤더는 코트와 블라우스를 벗으면서 더욱 솔직해진다.



<THE WASP>는 인물들을 통해 계급의 고착화를 전달한다. 카알라는 유년 시절부터 지금까지 빈곤 계층에 머물러 있고 반대로 헤더는 유복한 환경에서 자란다. 카알라는 헤더를 향한 질투와 시기를 인정한다. 그렇기에 임신은 카알라가 헤더를 앞서는 유일한 행위로, 허세의 근원으로 여겨진다. 두 인물 모두가 여성이라는 점도 주목할 만하다. 협박도, 살인 공모도, 가해자와 피해자 모두 여성이다.



동시에 이야기의 주제를 확실하게 전달한다. 어떤 방식에서도 괴롭힘이 피해자에게 주는 고통은 선명하게 그 안에 자리잡는다는 것과 어떤 이유라고 하더라도 괴롭힘이 정당화될 수 없다는 것이다. 우리는 헤더의 모습을 통해 카알라의 행동이 한 사람을 얼마나 망가뜨렸는지를 알게 된다.



<THE WASP>는 화려한 무대 장치는 없지만 배우의 움직임으로 상황 전환을 해낸다. 90분의 시간 동안 두 배우가 끌어가는 구조는 관객으로 하여금 대사에 더 집중하고 두 사람의 관계를 파악하는 데 힘쓴다. 관객이 사건의 실체를 알아차렸다고 생각했을 때 주는 반전은 질문을 던진다. 얼떨떨한 상태로 극장을 빠져나오며 생각했다.지금까지 본 것 중 어디까지가 진실이었나, 무엇이 잘못이었을까. THEWASP 더와스프 해븐마니아 세종문화회관 복수스릴러 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 한별 (onestar720) 내방 구독하기 별안간 마주한 순간의 반짝임을 기록합니다. 이 기자의 최신기사 공연장은 누구에게나 열려 있는 공간일까?

지난 22일 에서 헤더를 연기한 배우 이경미(왼쪽), 카알라를 연기한 배우 정우연이다.막이 걷히면 헤더의 집이 드러난다. 헤더는 집으로 카알라를 불러 남편을 향한 복수를 위해 살인을 공모한다. 동선과 방법, 시체처리까지 마치 학창 시절 팀 프로젝트 과제를 하듯 협력관계처럼 보이던 분위기는 헤더가 카알라를 공격하면서 바뀐다. 헤더는 기절한 카알라를 결박하고 본색을 드러낸다. 이미 남편은 죽었고, 이 모든 것은 카알라를 향한 헤더의 복수극이었다.이런 헤더의 모습은 무대 위 전시된 타란튤라 사냥벌을 떠올리게 한다. 극 중 헤더의 대사로도 언급되는 이 벌은 대형 거미 타란튤라를 마비 독으로 마비시킨 뒤 몸 위에 알을 낳는다. 깨어난 유충은 마비된 타란튤라를 먹이로 삼고, 유충이 자라면 타란튤라는 결국 죽는다. 헤더와 카알라는 타란튤라 사냥벌의 잔인함과 마비된 채 먹이로 기능해야 하는 타란튤라의 끔찍한 운명에 대해 이야기한다.그 끔찍한 운명은 카알라에게로 향하는 것처럼 여겨진다. 결박된 채로 의식을 되찾은 카알라에게 헤더는 그가 잊었던 파티의 밤을 상기시킨다. 그는 카알라의 괴롭힘에 현재까지도 그날의 비참함과 절망을 떨치지 못했다고 말한다. 이런 헤더 모습은 이성을 완전히 잃은 것처럼, 과거의 아픔이라는 덫에서 벗어나지 못하는 것처럼 보인다.헤더의 복수는 타란튤라 사냥벌이 알을 낳듯 카알라의 몸 속에 공포로 심어든다. 헤더가 카알라의 결박을 풀고 그에게 칼을 쥘 수 있는 기회까지 주자 카알라는 헤더를 칼로 찌르게 된다. 그 순간 죽었다던 헤더의 남편이 돌아오고 카알라는 물론, 관객들 모두가 혼란에 빠진 채로 이야기는 끝난다.극 중 헤더는 임신을 원한다는 뉘앙스의 언급을 자주 한다. 그럼에도 임신할 수 없었던 것은 카알라에게 받았던 괴롭힘에서 정신적으로 벗어나지 못했기 때문이다. 여전히 그날의 아픔에 갇혀 있던 헤더는 카알라를 용서하기 위해 여러 번 기회를 만들지만, 카알라는 계속해서 변명으로 그 기회를 날린다. 그렇게 헤더의 복수는 끝끝내 완성된다.