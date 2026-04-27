막이 걷히며 드러난 건 진실일까, 덪일까

텅 빈 무대에 둥근 테이블을 가운데 두고 의자가 나란히 놓여 있다. 공연이 시작되면 임신한 채로 핸드폰을 하는 카알라가 먼저 관객과 마주한다. 헤더는 뒤늦게 등장해 '안에서 기다렸다'고 말한다. 캐주얼하게 입은 카알라와 달리 페미난한 코트와 가방, 하이힐 차림이다. 공간과 복장이 대비되는 두 사람이 마주 앉았을 때 복수가 시작된다.
지난 22일 관람한 <THE WASP>의 분위기는 어딘가 기괴했다. 두 명의 배우가 등장해 대화를 나누는데 묘한 긴장감과 어색함이 공존한다. 카알라는 과거 헤더를 괴롭힌 것에 대해 아무렇지 않게 '미안하다'고 사과하고 피해자인 헤더는 그런 일이 대수롭지 않은 듯 여긴다.
카알라는 아이를 원하지만 쉽게 임신이 되지 않는다는 헤더에게 대리모를 해주겠다고 제안까지 한다. 이해할 수 없기는 헤더도 마찬가지다. 헤더는 카알라에게 2만 파운드를 내밀며 외도한 남편을 죽여달라고 카알라에게 부탁한다. 헤더는 카알라가 승낙한 것을 알고 있었다. SNS를 통해 그의 삶을 지켜봤기 때문이다.
이렇듯 괴롭힘이라는 행위를 가운데 둔 가해자와 피해자 사이임에도 스스럼이 없다. 대리모와 청부살인 등 상식으로는 이해하기 어려운 이야기들이 오간다. 그러나 지독하게 현실적이다. 헤더가 SNS로 가짜 계정을 만들어 남편을 시험하고, 카알라를 지켜보는 일 등이 그렇다.