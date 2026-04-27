구름 관중에 아이스하키 미래 본 국가대표 평가전

박장식

25일 서울 목동아이스링크에서 열린 남자 아이스하키 대한민국과 에스토니아의 평가전을 찾은 관중들이 대표팀을 응원하고 있다. 이날 평가전에는 4,627명의 관중이 찾았다.이번 남자 아이스하키 대표팀의 에스토니아전은 4-5, 아쉬운 슛아웃 끝 역전패로 마무리되었다.1피리어드 '캡틴' 김상욱이 2분 사이에 두 골을 몰아넣은 데다, 김상엽이 1피리어드 막판 골을 터뜨리며 3-1로 앞서나갔던 대표팀. 하지만 선수들은 2피리어드 에스토니아에 세 골을 허용하며 역전을 내주는 등 위기에 빠졌다. 2피리어드 막판 김상엽이 추가 골을 터뜨리며 균형을 맞췄지만, 마지막 피리어드 상대의 벌칙으로 주어진 파워 플레이 상황에서 골문을 열지 못한 것이 아쉬웠다.결국 슛아웃까지 이어진 승부는 한국의 공격이 실패한 상황에서 에스토니아의 역습을 이겨내지 못하고 골리와의 1대 1 맞대결을 허용하며 아쉽게 끝났다. 연장전 58초 만에 실점한 대표팀은 아쉽게 안방 평가전을 마무리했다.다만 '푸른 눈의 수문장' 맷 달튼의 은퇴 이후 이연승 골리의 가능성을 확인한 것이 성과 중 하나였다. 이연승은 이날 경기에서 여러 차례 인상적인 세이브를 선보이며 향후 기대감을 키웠다.대표팀 김우재 감독은 "이번 세계선수권을 준비하면서 평가전을 통해 얻어가야 하는 것도 있고, 라인별로 명확한 역할과 분업화를 시도했다. 김상욱, 김시환 등의 선수를 중심으로 득점력을 높이기 위해 전략을 짰다"라면서 "선수들이 어떤 라인이 좋고 어떤 매치업이 좋은지, 체력 소모 확인이나 시스템 부분에서도 지난 세계선수권 준비보다 좋았던 것 같다"라고 말했다.홈에서의 A매치 무대가 8년 만인 만큼 선수들의 중압감도 적잖았다. 김 감독은 "우리나라에서 이런 경기를 한 적이 거의 없었다. 그러다 보니 긴장감이나 흥분 상태로 인한 위기에서 이기고 있을 때도 수비보다는 강공으로 나서야 해 실수가 나오고, 만회하기 위해 무리하기도 하더라"라며 아쉬움을 전했다.하지만 김 감독은 "물론 아시아리그 플레이오프도 관중이 많지만, 리그는 2·3차전이 있다. 하지만 국가대항전은 단판 승부라는 점에서 더 중압감이 있었던 것 같다"라며, "그래도 그런 중압감을 후반 이겨낸 점은 긍정적으로 생각한다"라고 평가했다.김상욱도 "선수들이 많은 관중들의 응원을 받아서 잘 했던 것 같다. 이번 평가전은 비록 졌지만, 앞으로 선수들이 잘 해주면 한국 아이스하키에 도움이 될 것 같다"라면서 "서울에서 국가대표 경기를 한 것이 오랜만이었고, 관중들이 많이 오신 것도 오랜만인데 지금의 과정에 충실해서 세계선수권에서 잘 할 수 있도록 하겠다"라고 평가전 소감을 전했다.