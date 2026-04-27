암 걸린 아빠와 젊은 남자 좋아하는 엄마... 11살 소녀가 본 세상

어린 소녀의 눈에 비친 어른들의 세계는 어떤 모습일까. 유년 시절의 기억은 충격적인 경험이 단편적으로 남아 기억으로 환원되고 불안한 심경은 꿈으로 반복되기도 한다. 하지만 아름답게 미화된 추억도 많다. 단순한 아이의 시선은 복잡한 어른들의 세계를 명쾌하게 재단한다.
지난 24일 강남의 호텔에서 하야카와 치에 감독을 만나 신작 <르누아르>에 관한 이야기를 나눴다. 첫 장편 데뷔작 <플랜 75>로 제75회 칸영화제 주목할 만한 시선 황금카메라상 특별언급에 오른 하야카와 치에 감독은 두 번째 영화 <르누아르>로 제78회 칸영화제 경쟁 부문에 초청되어 화제를 모았다. 하마구치 류스케, 미야케 쇼 감독과 더불어 일본 영화계의 차세대 감독으로 주목받고 있다.
영화 <르누아르>는 11살 후키(스즈키 유이)의 눈으로 본 어른들의 세계를 그렸다. 80년 대 버블경제의 정점에서 비롯된 화려한 풍경과 어두운 죽음의 경계를 유려하게 파고드는 시선이 인상적이다. <플랜 75>를 통해 정부가 75세 이상의 죽음을 권하는 사회를 그렸던 만큼 '죽음'이란 키워드는 <르누아르>에서도 반복된다. 어릴 적 죽음을 간접적으로 체험한 일화가 두 영화에 모두 녹아들어 가 있다. 전작의 무거운 분위기를 떠올린 관객에게는 신선한 배신감을 안겨 줄 판타지적 연출이 차이점이다.