'헤드샷' 참고 뛴 노시환, '100구' 역투 류현진, 그럼에도 홈10연패

프로야구 한화 이글스가 류현진의 100구 역투와 노시환의 헤드샷 투혼에도 불구하고 충격의 '홈 10연패'를 막지 못했다.한화는 24일 홈구장 대전 한화생명볼파크에서 열린 '2026 신한 SOL Bank' KBO리그 NC 다이노스와 홈경기에서 3대 7로 패했다.NC가 2-0으로 앞서가던 4회 1사에서, NC 선발 투수 테일러는 초구에 144km/h 패스트볼을 던진 것이 한화 노시환의 머리 방향으로 날아가며 헬멧을 강타하는 사구가 됐다. 노시환은 투구에 맞은 후 고통스러운 듯 뒤통수를 부여잡고 그 자리에서 쓰러졌다. 자칫 큰 부상으로 이어질 수 있었던 아찔한 상황이었다.다행히 노시환은 잠시 후 큰 부상 없이 일어나 1루로 향했다. 결국 테일러는 헤드샷 규정에 따라 자동 퇴장됐다. 한화는 테일러가 내려간 이후 NC 불펜진을 공략하며 기회를 잡았고 상대의 폭투와 실책성 플레이까지 더해지며 5회말 3-2로 역전에 성공했다.하지만 NC가 뒷심을 발휘했다. 7회초 김주원과 데이비슨의 적시타, 한화 정우주의 폭투가 더해지며 3점을 추가하여 5-3 재역전에 성공했다. 8회초에는 1사 1-2루 찬스에서 한석현의 적시 1타점 2루타가 터졌고, 1사 만루에서 박민우가 밀어내기 볼넷을 얻어내며 7-3까지 점수차를 벌리며 승부를 결정지었다.NC는 테일러가 3⅓이닝을 소화한 뒤 급하게 투입된 배재환이 1.2이닝간 2실점을 허용했지만 비자책점이었다. 이어 임정호(⅓이닝 무실점)-전사민(1이닝 무실점)-임지민(1이닝 무실점)-김영규(1이닝 무실점)-류진욱(1이닝 무실점)이 실점 없이 한화 타선을 틀어막으며 선발투수의 갑작스러운 강판에도 불구하고 값진 승리를 지켜냈다.반면 한화는 베테랑 류현진이 올시즌 개인 한경기 최다인 100구를 던지며 6.1이닝을 역투하고도 패전투수가 되는 것을 피하지 못했다. 류현진은 6회까지는 2실점으로 잘 막아내며 QS(퀄리티스타트) 요건을 채웠으나, 80구를 던지고 7회에도 마운드에 오른 것이 독이 됐다.류현진은 천재환, 김주원, 박민우에게 안타를 내주며 실점했고 결국 3-3 동점이 된 7회 1사에 강판되었다. 뒤이어 구원등판한 정우주가 데이비슨에게 적시타, 폭투로 실점을 내주면서 류현진의 자책점은 5점으로 늘었다. 시즌 첫 패를 기록한 류현진은 4경기 2승 1패로 자책점은 2.96으로 높아졌다.한화는 이날 패배로 홈 10연패의 수렁에 빠졌다. 지난달인 3월 28일과 29일 키움 히어로즈를 상대로 홈 개막 2연전을 모두 잡으며 기분 좋게 출발했지만 이후 31일 KT전을 시작으로 이날 NC전까지 홈에서 더이상 1승도 추가하지 못했다. 한화의 올시즌 홈 승률은 .167로 리그 최하위다. 시즌 성적은 9승 13패로 두산과 공동 7위로 내려앉았다.또한 이날 경기에서 김경문 감독의 무리한 선수 운영은 또다시 도마 위에 올랐다. 김 감독은 4회 헤드샷을 당한 노시환을 교체하지도 않고 그대로 계속 경기를 뛰게 했다. 노시환은 헤드샷 이후에도 수비는 물론 주루에서는 전력 질주까지 소화했다.이는 결코 투혼으로 미화되어서는 안 될 장면이었다. 비록 헬멧에 맞았다고 하지만 헤드샷은 경기 후에도 큰 부상이나 후유증으로 이어질 수 있는 위험한 장면이다. 선수가 설사 괜찮다고 했더라도, 코칭스태프가 선수 보호를 생각했다면 적절한 안전조치를 내렸어야 했다.또한 한국시리즈를 연상시키는 불펜 소모전은 이날도 계속됐다. 한화 필승조인 정우주와 박상원은 또다시 마운드에 올랐다. 두 선수 모두 전날 LG전에 이어 이틀 연투이자 이번 주에만 벌써 3번째 등판이었다. 임시 마무리로 낙점된 잭 쿠싱은 전날 LG전에서 2이닝 세이브를 기록했기에 이날은 등판이 불가능했다. 결과적으로 정우주와 박상원이 또다시 흔들리면서 한화는 뒷문 불안에 대한 고민이 커졌다.한화는 시즌 초반 선발진의 공백으로 이닝 소화력이 낮아지면서 불펜의 부담이 더욱 가중된 상황이다. 올해 한화 선발진의 QS(6이닝 3실점 이하)는 5회로 NC(3회) 다음으로 낮다. 지난해 필승조로 활약했던 김범수와 이태양(이상 KIA)이 이적하고, 마무리 김서현의 난조와 엄상백의 시즌아웃 부상까지 겹치면서 불펜의 안정감마저 급격히 떨어졌다. 한화의 올시즌 팀 평균자책점은 5.44로 압도적인 리그 최하위다.다급해진 김경문 감독은 최근 들어 보직 구분없이 매 경기 기용 가능한 불펜투수들을 총동원하는 방식으로 사실상 '내일이 없는' 경기 운영을 펼치고 있다. 이제 2년차에 불과한 정우주는 올시즌 팀이 치른 22경기중 벌써 14경기에 등판하여 최다등판 전체 공동 2위이자, 한화 투수 중에서는 단연 1위다. 박상원-조동욱-김종수가 12경기로 그 뒤를 잇고 있다.하지만 144경기를 치러야하는 장기레이스에서 이런 식의 마운드 운용은 오히려 독이 될 위험이 높다. 이번 주 아직 주말 2경기가 더 남은 상황에서 한화는 벌써 불펜진의 과부하를 걱정해야 할 판이다. 25일 NC와의 경기를 앞두고 한화는 선발 윌켈 에르난데스가 호투해주기만을 기대할수밖에 없는 상황에 놓였다.올시즌 막대한 투자를 바탕으로 다시 한번 우승 후보로 거론되었던 한화지만, 현재로서는 성적도 놓치고 선수 관리와 육성에 있어서도 먹구름이 끼고 있는 분위기다.